Część mediów od pewnego czasu pisze o rzekomej luce w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Przekonują, że ową „luką” jest możliwość wpłaty pieniędzy do tego programu, a następnie szybkiej ich wypłaty. Uczestnicy PPK, którzy z takiej możliwości korzystają, zarabiają na dopłatach od pracodawców. To zwykle niewielkie kwoty, rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

KNF widzi zjawisko wypłat

Na zjawisko to uwagę zwróciła Komisja Nadzoru Finansowego, nie nazywając go jednak luką. – KNF już w 2021 r. zidentyfikowała istotny wzrost dyspozycji zwrotu środków z PPK. Zauważono, że wielu uczestników PPK zgromadzone środki na swoim rachunku traktuje jako dodatkowe źródło swoich dochodów, z którego może skorzystać w dowolnej chwili, a nie jako formę dodatkowego zabezpieczenia na emeryturze – napisała Komisja w raporcie na temat funkcjonowania PPK. – Tym samym obecna możliwość składania przez tych samych uczestników wielokrotnych dyspozycji zwrotów skutkuje brakiem realizacji celu ustawowego, tj. systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o PPK – dodała.

Wedle danych KNF w pierwszym kwartale 2024 r. miało miejsce 210 tys. zwrotów, a z PPK wypłacono w ten sposób 607 mln zł. To więcej niż rok wcześniej, bowiem w pierwszym kwartale zeszłego roku kwota zwrotów sięgnęła 460 mln zł. W tym samym okresie 2023 r. było to natomiast 400 mln zł. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że PPK cały czas rosną. Przybywa uczestników tego programu. Szybko rośnie kwota zgromadzonych przez nich aktywów. Na koniec 2022 r. było to 12 mld zł, rok później 21,8 mld zł, a na koniec zeszłego roku już 30,3 mld zł. Na dziś wartość aktywów zgromadzonych w PPK zbliżyła się do 40 mld zł (39,61 mld zł). W programie uczestniczą prawie 4 mln osób.

PFR Portal PPK: nie ma luki

Do doniesień na temat „luki” w PPK odniosła się też spółka PFR Portal PPK, która nadzoruje funkcjonowanie tego programu. W specjalnym oświadczeniu przekonuje, że o luce i błędzie w przepisach o PPK nie ma mowy.