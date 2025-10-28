Aktualizacja: 28.10.2025 04:45 Publikacja: 28.10.2025 04:02
Płatność telefonem
Foto: Adobe Stock
Samsung Pay, nowa usługa płatności mobilnych od najpopularniejszego w Polsce producenta smartfonów, może ostro namieszać na rynku. Koncern, który w lutym uruchomił swój cyfrowy portfel Samsung Wallet, do którego użytkownicy dodają karty pokładowe i lojalnościowe, teraz wzbogaci go o kluczową opcję – możliwość realizowania transakcji. Jak ujawnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska, koreańska firma wchodzi z tym rozwiązaniem „na bezprecedensową wręcz skalę”.
Start Samsung Pay w naszym kraju może wydawać się mocno spóźniony – na dobre zadomowiły się tu już konkurencyjne rozwiązania, jak Apple Pay czy Google Pay, a prawdziwym królem płatności jest rodzimy Blik. Marcin Garbarczyk twierdzi jednak, że Samsung nie obawia się rywali i celuje w co najmniej 1 mln użytkowników w ciągu pierwszego roku działalności nowej usługi.
– W momencie startu będziemy pokrywać 65 proc. kart wydanych w Polsce. Żaden z cyfrowych portfeli płatniczych oferowanych na urządzeniach mobilnych w naszym kraju nie miał już na początku takich zasięgów – podkreśla. I wskazuje, że Samsung współpracuje ze wszystkimi wiodącymi bankami.
Jak tłumaczy, firma widzi dużą przestrzeń do wzrostu. Jej potencjał to ponad 14 mln aktywnych urządzeń tej marki w Polsce. Baza jest imponująca, tym bardziej że, jak pokazują statystyki, z cyfrowego portfela korzysta zdecydowana mniejszość posiadaczy smartfonów Samsung. Mowa tu mniej więcej o stosunku 80 do 20. Kluczem jest więc przekonanie Polaków do sięgnięcia po nowy produkt.
Czym Samsung chce przyciągnąć klientów? Jak tłumaczy nam Marcin Garbarczyk, zachętą będzie z jednej strony łatwość użycia „cyfrowej karty”, bo to rozwiązanie jest zintegrowane ze sprzętem (aby zapłacić wystarczy wykonać ruch palcem po ekranie, bez potrzeby wyszukiwania aplikacji), a z drugiej – akcje promocyjne. Jak się dowiedzieliśmy, gigant chce zachęcać do korzystania Samsung Pay programem typu „cashback” (zwrot części wydanych pieniędzy po zakupie produktu lub usługi).
Nowa usługa płatnicza koreańskiego giganta będzie dostępna w Polsce nie tylko na smartfonach, ale również na smartwatchach, a w przyszłości prawdopodobnie na tzw. inteligentnych obrączkach (obecnie model Galaxy Ring nie ma funkcji płatności NFC). Samsung zaznacza, że kluczowe przy wdrożeniu nowego rozwiązania płatniczego jest bezpieczeństwo. I w tym zresztą upatruje jednej ze swoich rynkowych przewag. Wiceprezes Samsunga w Polsce przekonuje nas, że ma rozwiązanie, które jest najbezpieczniejsze na rynku.
– Jest to związane z tym, że nasze urządzenia zabezpieczone są platformą Samsung Knox na poziomie sprzętowym, dzięki czemu wszystkie parametry karty płatniczej są jakby sprzętowo oddzielone od reszty telefonu. To najwyższy poziom bezpieczeństwa na rynku – dodaje.
Z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że w ub. r. niemal 70 proc. wszystkich płatności w naszym kraju zostało zrealizowanych właśnie w sposób bezgotówkowy (dla porównania, w 2016 r. podobny odsetek transakcji odbywał się za pomocą gotówki). Firma Adyen szacuje, że portfeli cyfrowych używa już blisko jedna trzecia Polaków. Z kolei wedle NBP zbliżeniowe płatności stanowią aż 97 proc. transakcji realizowanych w terminalach płatniczych.
