W ciągu najbliższych pięciu lat Revolut zainwestuje w globalną ekspansję 13 mld dol., z czego tylko 4 mld dol. w samej Wielkiej Brytanii. Ale na celowniku jest więcej rynków. Firma założona przez Nika Storońskiego chce zdobyć znaczącą pozycję w Ameryce Łacińskiej, regionie Azji i Pacyfiku, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wszędzie tam planuje pozyskiwać licencje. Start-up wyceniany na 75 mld dol. liczy, że do połowy 2027 r. przekroczy poziom 100 mln klientów na całym świecie.
Revolut ogłosił, że osiągnął próg 65 milionów klientów, z czego 12 mln jest w W. Brytanii, a kolejne 5 mln – w Polsce. Firma zamierza teraz powiększyć bazę użytkowników niemal o jedną czwartą i to szybko, bo w niecałe dwa lata. Pomoże w tym ekspansja – do 2030 r. fintech wejdzie z ofertą na 30 nowych rynków. Gigant zapowiedział, że nie zamierza na tych planach oszczędzać. Poza inwestycjami (m.in. 4 mld dol. w W. Brytanii, a także 1,2 – we Francji, czy 0,5 mld dol. – w USA) rosnąć ma też zatrudnienie. W ciągu pięciu lat Revolut ma przyczynić się do powstania 10 tys. miejsc pracy.
– Naszą misją zawsze było uproszczenie finansów dla klientów, a wizją – stanie się pierwszym naprawdę globalnym bankiem – komentuje Nik Storoński, prezes Revoluta.
Najcenniejszy europejski start-up i jeden z najwyżej wycenianych globalnych fintechów (więcej wart, bo ok. 100 mld dol., jest tylko Stripe) swoją nową strategię zamierza oprzeć na czterech filarach. Poza dynamicznym rozwojem międzynarodowym, chodzi o innowacje, obsługę przedsiębiorców (Revolut Business) oraz kluczowe partnerstwa.
W kontekście ekspansji takimi krokami może być uruchomienie banku Revolut w Meksyku (planowane na początek 2026 r.), wejście do Argentyny i Kolumbii, uzyskanie licencji w Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a wkrótce w Australii i Nowej Zelandii, ponadto otwarcie hubu technologicznego na Filipinach, czy start biznesu w RPA (Republika Południowej Afryki).
Revolut chce też ubiegać się o licencję bankową we Francji oraz otwierać, jeszcze w tym roku, oddziały banku w Belgii i Portugalii (ma już dziewięć oddziałów banku w Europie).
Start-up szacuje, że 65 milionów klientów dokonuje z pomocą Revolut ponad 1 miliard transakcji miesięcznie. Motorem dalszego rozwoju mają być innowacje. Wład Jacenko, współzałożyciel i szef technologii (CTO), nacisk chce położyć na wykorzystanie AI i usług bankowości prywatnej (Private Banking). Napęd dać ma ponadto Revolut Business, część działalności, która ma podążać za rozwojem biznesu detalicznego. James Gibson, dyrektor zarządzający Revolut Business wskazuje, że platforma dla przedsiębiorstw przekroczyła niedawno poziom 1 mld dol. rocznych przychodów i zapewnia, że umacnia pozycję globalnego lidera wśród fintechów obsługujących firmy.
Revolut nie ukrywa, że Polska w całej tej układance to dla firmy niezwykle istotny rynek. Bank ma tu już 5 mln klientów (jeszcze w październiku 2022 roku miał ich 2 mln), a teraz ma ambicję, by stać się dla nich instytucją finansową pierwszego wyboru. Niedawno spółka podała, że do platformy dołącza 1 mln Polaków rocznie. Jeżeli utrzyma dynamikę, do końca 2026 r. przekroczy próg 6 mln klientów nad Wisłą.
Polska jest czwartym największym rynkiem Revoluta pod względem liczby klientów (po W. Brytanii, Francji i Hiszpanii) – to z naszego kraju pochodzi co trzeci klient w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Statystyki pokazują, że rodzimi klienci używają Revoluta jako konta do codziennych finansów, wysyłania przelewów, planowania budżetu, kredytów, oszczędności, inwestycji, darowizn i płatności kartą, średnio realizując 69 mln transakcji miesięcznie (globalnie to 1,2 mld).
Revolut powstał w 2015 r. w Londynie. Rok później powstało biuro Revolut w Krakowie. Dziś firma zatrudnia na świecie ponad 10 tys. osób, z czego 1100 nad Wisłą. Cyfrowy bank rozwija tu swoje huby kompetencyjne: Credit Hub, FinCrime Hub, Support Hub i Tech Hub (w którym pracuje 359 inżynierów oprogramowania, analityków danych i ekspertów cyberbezpieczeństwa).
W tym roku platforma udostępniła w Polsce m.in. raty w karcie kredytowej, giełdę do handlu walutami cyfrowymi, plany inwestycyjne ETF, zakup biletów transportu miejskiego w 50 miastach.
– Chcemy poszerzać zakres usług codziennych od płatności Blik po transport publiczny. Naszym celem jest stanie się dla klientów bankiem pierwszego wyboru – dodaje Tomasz Jarczyk z Revolut Bank.
Europejski Revolut Bank posiada pełną licencję bankową i jest regulowany bezpośrednio przez Europejski Bank Centralny i Bank Litwy (ma ponad 46 mln klientów w Europie).
