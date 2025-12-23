Aktualizacja: 23.12.2025 17:21 Publikacja: 23.12.2025 15:40
Foto: Adobe Stock
Ożywienie ruchu pasażerskiego z wykorzystaniem sterowców zakłada zatwierdzona przez rząd Rosji koncepcja rozwoju naukowo-technicznego transportu do 2035 r. Dokument określa sterowce towarowe i pasażerskie jako jedną z „głównych obiecujących technologii transportowych”. Mają być przeznaczone do użytku w trudno dostępnych regionach o ograniczonej infrastrukturze.
Jak przypomina „The Moscow Times”, sterowce były budowane w pierwszej połowie XX wieku w wielu krajach, w tym w Rosji sowieckiej. Jednak po serii katastrof w latach 30. XX wieku (najsłynniejsza to pożar niemieckiego sterowca „Hindenburg”)) rozwój tego przemysłu praktycznie ustał, a w 1964 r. władze ZSRR uznały budowę sterowców za bezcelową.
Teraz jednak pomysł wraca, bo rosyjskie lotnictwo pasażerskie, które wojna Putina odcięła od zachodnich samolotów, części zamiennych i serwisowania, lata już na oparach. Stąd nowe, coraz bardziej fantastyczne pomysły, czym przewozić ludzi i towary w największym terytorialnie kraju świata.
Oprócz sterowców, nowa koncepcja rządu obejmuje pojazdy aeromobilne (które można transportować samolotem i zrzucać na spadochronie – red.), ekranoplany (poruszające się nisko nad powierzchnią wody – red.), samoloty z wychylnymi wirnikami, samoloty pionowego startu i lądowania oraz cywilne samoloty naddźwiękowe. Wicepremier Witalij Sawieljew szczególnie silnie akcentuje powrót do tych ostatnich. Przypomniał o naddźwiękowym pasażerskim Tu-144, który miał być wyzwaniem dla brytyjsko-francuskiego Concorde’a, a został wycofany z eksploatacji w latach 70. XX wieku, po serii katastrof i wobec nieopłacalności coraz droższego projektu.
Na liście obiecujących inwestycji transportowych wymyślonych przez urzędników Kremla na najbliższe 10 lat znajdują się również systemy kolei podwieszanej, szybki transport kolejowy, pojazdy elektryczne oraz technologie lewitacji magnetycznej. Osobny rozdział poświęcony jest napędom wodorowym i hybrydowym.
Premier Michaił Miszustin zapowiedział, że plan wdrożeń zapowiadanych „przełomowych rozwiązań” zostanie zatwierdzony do końca pierwszego kwartału 2026 r. Koordynatorem prac będzie nowy Instytut Naukowo-Badawczy Transportu.
Rząd podkreślił, że jest to „pierwszy tego rodzaju dokument branżowy, definiujący kluczowe obszary budowy innowacyjnej infrastruktury oraz rozwoju nowych rodzajów materiałów i technologii”. Koncepcja została opracowana, by zaspokoić rosyjskiego dyktatora, żądającego od swojego dworu „poprawy regionalnej łączności transportowej, rozwoju międzynarodowych korytarzy logistycznych, zwiększenia mobilności lotniczej oraz zapewnienia całorocznego transportu morskiego w Arktyce”.
Nawet rosyjskie rządowe media zwracają jednak uwagę na futurystyczny charakter przedstawionych pomysłów. Wojna Putina wysysa z budżetu wszystkie pieniądze. Według „Gazety Parlamentarnej” rosyjskim regionom brakuje źródeł finansowania, a transport elektryczny okazał się jedną z najbardziej narażonych na straty dziedzin budżetu na lata 2026–2028.
Media przypominają, że w ciągu ostatnich 30 lat transport lotniczy Rosji bazował na zachodniej produkcji, częściach i silnikach, a w tym czasie powstała tylko jedna nowa konstrukcja rodzima – odrzutowiec średniego zasięgu SSJ-100. Jego produkcja kuleje, bowiem de facto to rozwiązanie głównie francuskie. A z powodu sankcji Rosja została odcięta od silników i innych części potrzebnych do składania tej maszyny.
