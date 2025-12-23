Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego rosyjski rząd planuje powrót do podróży sterowcami?

Jakie inne technologie transportowe są częścią nowej rosyjskiej koncepcji do 2035 roku?

Jakie historyczne przyczyny wpłynęły na zaniechanie budowy sterowców w Rosji?

Jakie wyzwania ekonomiczne stoją przed rosyjskim przemysłem transportowym?

Jakie znaczenie ma planowana innowacja technologiczna dla rosyjskiej infrastruktury transportowej?

W jaki sposób sankcje międzynarodowe wpływają na rosyjski transport lotniczy?

Ożywienie ruchu pasażerskiego z wykorzystaniem sterowców zakłada zatwierdzona przez rząd Rosji koncepcja rozwoju naukowo-technicznego transportu do 2035 r. Dokument określa sterowce towarowe i pasażerskie jako jedną z „głównych obiecujących technologii transportowych”. Mają być przeznaczone do użytku w trudno dostępnych regionach o ograniczonej infrastrukturze.

Rosjanie nie mają czym latać

Jak przypomina „The Moscow Times”, sterowce były budowane w pierwszej połowie XX wieku w wielu krajach, w tym w Rosji sowieckiej. Jednak po serii katastrof w latach 30. XX wieku (najsłynniejsza to pożar niemieckiego sterowca „Hindenburg”)) rozwój tego przemysłu praktycznie ustał, a w 1964 r. władze ZSRR uznały budowę sterowców za bezcelową.

Teraz jednak pomysł wraca, bo rosyjskie lotnictwo pasażerskie, które wojna Putina odcięła od zachodnich samolotów, części zamiennych i serwisowania, lata już na oparach. Stąd nowe, coraz bardziej fantastyczne pomysły, czym przewozić ludzi i towary w największym terytorialnie kraju świata.