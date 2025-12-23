Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

„Obiecująca technologia transportowa”. Rosyjska przesiadka na sterowce

Rząd Rosji planuje powrót do podróży pasażerskich sterowcami. Oficjalnie dlatego, że to „obiecująca technologia transportowa”. Nieoficjalnie - bo coraz mniej zachodnich samolotów zawłaszczonych po agresji na Ukrainę przez Kreml nadaje się do użytku.

Publikacja: 23.12.2025 15:40

„Obiecująca technologia transportowa”. Rosyjska przesiadka na sterowce

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego rosyjski rząd planuje powrót do podróży sterowcami?
  • Jakie inne technologie transportowe są częścią nowej rosyjskiej koncepcji do 2035 roku?
  • Jakie historyczne przyczyny wpłynęły na zaniechanie budowy sterowców w Rosji?
  • Jakie wyzwania ekonomiczne stoją przed rosyjskim przemysłem transportowym?
  • Jakie znaczenie ma planowana innowacja technologiczna dla rosyjskiej infrastruktury transportowej?
  • W jaki sposób sankcje międzynarodowe wpływają na rosyjski transport lotniczy?

Ożywienie ruchu pasażerskiego z wykorzystaniem sterowców zakłada zatwierdzona przez rząd Rosji koncepcja rozwoju naukowo-technicznego transportu do 2035 r. Dokument określa sterowce towarowe i pasażerskie jako jedną z „głównych obiecujących technologii transportowych”. Mają być przeznaczone do użytku w trudno dostępnych regionach o ograniczonej infrastrukturze.

Rosjanie nie mają czym latać

Jak przypomina „The Moscow Times”, sterowce były budowane w pierwszej połowie XX wieku w wielu krajach, w tym w Rosji sowieckiej. Jednak po serii katastrof w latach 30. XX wieku (najsłynniejsza to pożar niemieckiego sterowca „Hindenburg”)) rozwój tego przemysłu praktycznie ustał, a w 1964 r. władze ZSRR uznały budowę sterowców za bezcelową.

Teraz jednak pomysł wraca, bo rosyjskie lotnictwo pasażerskie, które wojna Putina odcięła od zachodnich samolotów, części zamiennych i serwisowania, lata już na oparach. Stąd nowe, coraz bardziej fantastyczne pomysły, czym przewozić ludzi i towary w największym terytorialnie kraju świata.

Czytaj więcej

Czy leci z nami pilot? Rosyjskie lotnictwo w potrzasku
Transport
Czy leci z nami pilot? Rosyjskie lotnictwo w potrzasku
Reklama
Reklama

Oprócz sterowców, nowa koncepcja rządu obejmuje pojazdy aeromobilne (które można transportować samolotem i zrzucać na spadochronie – red.), ekranoplany (poruszające się nisko nad powierzchnią wody – red.), samoloty z wychylnymi wirnikami, samoloty pionowego startu i lądowania oraz cywilne samoloty naddźwiękowe. Wicepremier Witalij Sawieljew szczególnie silnie akcentuje powrót do tych ostatnich. Przypomniał o naddźwiękowym pasażerskim Tu-144, który miał być wyzwaniem dla brytyjsko-francuskiego Concorde’a, a został wycofany z eksploatacji w latach 70. XX wieku, po serii katastrof i wobec nieopłacalności coraz droższego projektu.

Lewitacja magnetyczna i napęd wodorowy

Na liście obiecujących inwestycji transportowych wymyślonych przez urzędników Kremla na najbliższe 10 lat znajdują się również systemy kolei podwieszanej, szybki transport kolejowy, pojazdy elektryczne oraz technologie lewitacji magnetycznej. Osobny rozdział poświęcony jest napędom wodorowym i hybrydowym.

Premier Michaił Miszustin zapowiedział, że plan wdrożeń zapowiadanych „przełomowych rozwiązań” zostanie zatwierdzony do końca pierwszego kwartału 2026 r. Koordynatorem prac będzie nowy Instytut Naukowo-Badawczy Transportu.

Czytaj więcej

Rosjanie dobijają się do USA. Chcą bezpośrednich lotów
Transport
Rosjanie dobijają się do USA. Chcą bezpośrednich lotów

Rząd podkreślił, że jest to „pierwszy tego rodzaju dokument branżowy, definiujący kluczowe obszary budowy innowacyjnej infrastruktury oraz rozwoju nowych rodzajów materiałów i technologii”. Koncepcja została opracowana, by zaspokoić rosyjskiego dyktatora, żądającego od swojego dworu „poprawy regionalnej łączności transportowej, rozwoju międzynarodowych korytarzy logistycznych, zwiększenia mobilności lotniczej oraz zapewnienia całorocznego transportu morskiego w Arktyce”.

Nawet rosyjskie rządowe media zwracają jednak uwagę na futurystyczny charakter przedstawionych pomysłów. Wojna Putina wysysa z budżetu wszystkie pieniądze. Według „Gazety Parlamentarnej” rosyjskim regionom brakuje źródeł finansowania, a transport elektryczny okazał się jedną z najbardziej narażonych na straty dziedzin budżetu na lata 2026–2028.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rosyjski przemysł lotniczy zamiera
Transport
Rosyjski przemysł lotniczy zamiera. Przepaść między Rosją a USA i resztą świata

Media przypominają, że w ciągu ostatnich 30 lat transport lotniczy Rosji bazował na zachodniej produkcji, częściach i silnikach, a w tym czasie powstała tylko jedna nowa konstrukcja rodzima – odrzutowiec średniego zasięgu SSJ-100. Jego produkcja kuleje, bowiem de facto to rozwiązanie głównie francuskie. A z powodu sankcji Rosja została odcięta od silników i innych części potrzebnych do składania tej maszyny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Lotnictwo Rosjanie
Plan restrukturyzacji PKP Cargo jest aktualnie analizowany przez radę wierzycieli (fot. materiały pr
Transport
Zmiany w PKP Cargo. Co dalej z planem restrukturyzacji?
Monika Starecka, p.o. prezesa PKP Cargo
Transport
Monika Starecka stanęła na czele PKP Cargo
Prezes PPL: mamy kompetencje, pieniądze i perspektywy rozwoju
Transport
Prezes PPL: mamy kompetencje, pieniądze i perspektywy rozwoju
Pierwszy kontenerowiec Maersk po raz pierwszy od niemal 2 lat z powodzeniem przepłynął przez Morze C
Transport
Statek Maersk przepłynął przez Bab al-Mandab. Czy to początek zmian?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Nowe sankcje Unii i Wielkiej Brytanii uderzają we flotę cieni i robiących biznesy z Rosją
Transport
Nowe sankcje Unii i Wielkiej Brytanii uderzają we flotę cieni i robiących biznesy z Rosją
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama