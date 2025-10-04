Jest kolejna oficjalna propozycja

Jednocześnie Borys Titow ujawnił, że rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, Siergiej Rybkow w końcu września złożył oficjalną propozycję dotyczącą wznowienia połączeń, która właśnie jest analizowana w Waszyngtonie. Jeszcze w połowie ubiegłego miesiąca Rosjanie ubolewali, że nie dostali od Amerykanów odpowiedzi na swoją podobną notę dyplomatyczną złożoną w kwietniu 2025 r.

Titow przekonywał jednocześnie, że w trwających konsultacjach dwustronnych, Amerykanie rzeczywiście rozważają odwieszenie lotniczych sankcji. Jak na razie ze strony Waszyngtonu nie ma jakichkolwiek sygnałów. Wprost przeciwnie. Kongres USA pozostaje nieugięty, jeśli chodzi o antyrosyjskie sankcje i nawet Republikanie nie są skłonni do ustępstw. Natomiast sprawa bezpośrednich połączeń lotniczych nie została wyodrębniona z rzeczywiście toczących się rozmów bilateralnych dotyczących spraw strategicznych, w tym sytuacji na Ukrainie.

Przed rosyjską inwazją połączenia między USA i Rosją obsługiwane były przez Aerofłot i Delta Airlines. Rosyjski przewoźnik z tego tytułu miał potężne wpływy, bo Delta latała nad Syberią, więc musiała za to słono płacić. Teraz za prawa przelotu nad Syberią płacą jedynie Chińczycy latający do Europy, dla których przestrzeń jest otwarta, tyle że opłata przelotowa dla samolotu szerokokadłubowego w jedną stronę wzrosła z 4 tys. dol. do 8 tys. dol.

Rosjanom spodobała się umowa z Bielavią. Tyle, że jest to sukces bardzo ograniczony

Zdaniem Rosjan bezpośrednie połączenia mogą zostać przywrócone jeszcze w końcu 2025 r. albo na początku 2026 r. Do tego czasu wiele musiałoby się wydarzyć, bo jest bardzo mało prawdopodobne, aby administracja Donalda Trumpa wyodrębniła transport lotniczy z ogólnego pakietu negocjacyjnego.

Rosjanie wskazują jednak na białoruską Bielavię, która we wrześniu została wyłączona z sankcji, co uznali za sygnał, że „odwilż” się zbliża. Przy tym Bielavia nie tylko mogłaby (teoretycznie) latać do USA, ale również legalnie może sprowadzać części do 8 boeingów, jakie ma w swojej flocie.