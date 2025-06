Stany Zjednoczone, Kanada i wszystkie kraje Unii Europejskiej zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich przewoźników w marcu 2022 roku.

Reklama

Jednak liczba przyjazdów Rosjan do USA w okresie luty–maj 2025 zwiększyła się o ok. 10 proc. – wynika z analizy amerykańskiego International Trade Administration and Statistics. Jeśli Rosjanie chcą podróżować do USA, muszą obecnie korzystać z przewoźników arabskich – Emirates, Qatar Airways i Etihad, oraz Turkish Airlines, które nadal latają bez ograniczeń do Rosji. Jednak te linie słono kasują za bilety. Najtańszy bilet powrotny w klasie ekonomicznej w ostatnim tygodniu czerwca w Emirates na trasie Moskwa–Nowy Jork z przesiadką w Dubaju to wydatek ok. 2 tys. dolarów. Cena lotów bezpośrednich była przed rosyjską inwazją przynajmniej o jedną czwartą niższa.

Rosjanie chcą latać do USA. Negocjacje w toku

Jak powiedział agencji TASS Siergiej Rybakow, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, zgodnie z zaleceniami Władimira Putina i Donalda Trumpa odbyły się już dwie rundy negocjacji, które mają za zadanie poprawić warunki, w jakich funkcjonują misje dyplomatyczne w obu krajach.

Rybakow przyznał, że Amerykanom nieszczególnie się spieszy z przywróceniem bezpośrednich połączeń lotniczych i wiążą to z najróżniejszymi ustępstwami ze strony rosyjskiej. W tej chwili trwa dyskusja dotycząca wyznaczenia daty kolejnego spotkania w tej sprawie. Rybakow z ulgą jednak dodał, że Rosjanom łatwiej jest teraz dostać wizę do USA. – Wcześniej trzeba było na nią czekać nawet ponad rok – powiedział.

Do zwiększenia oferowania i powrotu amerykańskiej siatki szykuje się już Aerofłot. Narodowy rosyjski przewoźnik reguluje właśnie stosunki z firmami leasingowymi, od których wcześniej nielegalnie przejął wypożyczone samoloty. Żeby móc włączyć je do operacji, boeingi i airbusy oraz embraery zostały nielegalnie zarejestrowane w Rosji, czyli w efekcie miały podwójną rejestrację, co przez globalne organizacje lotnicze zostało uznane za przestępstwo. Nie jest w tym wypadku możliwa certyfikacja przydatności do operowania, jak jest to w przypadku prawidłowo zarejestrowanych maszyn, nie wchodzi też w grę odnowienie licencji na korzystanie z łączności radiowej.