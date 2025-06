Catoca wydobywa 75 proc. diamentów Angoli, czyli rocznie około 7–7,5 miliona karatów diamentów. Firma jest również właścicielem czwartych co do wielkości złóż diamentów na świecie. Według danych zamieszczonych na stronie internetowej angolskiego przedsiębiorstwa Catoca, 41 proc. akcji, które wcześniej należały do ​rosyjskiego koncernu ​Alrosa, trafiło w ręce struktury omańskiego funduszu państwowego Taadeen.

Nie podano dokładnej daty transferu. Według lokalnych mediów rosyjska korporacja opuściła Angolę pod koniec maja. Aleksiej Mojsiejew, wiceminister finansów Rosji, powiedział, że transakcja powinna zostać zamknięta do końca czerwca. Nie upubliczniono kwoty transakcji.

Sankcje na diamentowy koncern Alrosa generują straty

USA to największy diamentowy rynek świata. Po agresji Putina na Ukrainę, Biały Dom objął rosyjski diamentowy koncern sankcjami, co odcięło rosyjskie kamienie od najbardziej zyskownych transakcji. Pomimo tego, jeszcze w 2023 r. Siergiej Iwanow, wówczas szef Alrosy, zapewniał, że rosyjski koncern nie planuje opuszczać Angoli, pomimo „pewnych trudności z bankami”.

W 2024 r. kraje G7 nałożyły embargo na rosyjskie diamenty, a następnie zakazały importu kamieni rosyjskich przez państwa trzecie. W styczniu 2024 r. rząd Angoli wystąpił do Rosjan o sprzedaż udziałów w Catoca. Minister zasobów mineralnych Angoli Diamantino Azevedo zauważył, że rosyjska firma stała się „toksycznym partnerem ze względu na globalny kontekst”.