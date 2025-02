Świat nie chce diamentów z Rosji. Rośnie góra niesprzedanych kamieni

Zysk państwowej rosyjskiej spółki wydobywczej diamentów Alrosa spadł w ubiegłym roku 4,4-krotnie do 19,3 mld rubli (2,5 mld dol.) na skutek trwającego kryzysu w branży, wysokich stóp procentowych i inflacji, informuje agencja Reutera na podstawie opublikowanych wyników koncernu.

Długi rosną, spadek sprzedaży Alrosy

Przychody drugiego po amerykańsko-brytyjskim DeBeers producenta diamentów nas świecie były niższe o 26 proc. Zadłużenie netto spółki podskoczyło w minionym roku trzykrotnie do 107,9 mld rubli, a wskaźnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA wzrósł do 1,37 z 0,26.

Wolne przepływy pieniężne okazały się ujemne i wyniosły 17,65 mld rubli, a EBITDA zmniejszyła się 1,8-krotnie do 78,6 mld rubli, podano w raporcie. Jednocześnie rezerwy diamentów urosły do ​​równowartości 129,9 mld rubli w ciągu roku z 84,3 mld rubli na koniec 2023 r.

Złe wyniki Rosjanie tłumaczą spadkiem popytu na diamenty na świecie. W grudniu Alrosa prognozowała, że ​​produkcja spadnie o 4,6 proc. w 2024 r. do 33 milionów karatów. W listopadzie spółka ogłosiła zamiar obniżenia kosztów pracowniczych i produkcyjnych w obliczu trwającego kryzysu w branży oraz wstrzymania rozwoju najmniej rentownych aktywów.