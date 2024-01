Diamentowy koncern z Rosji i jego szef na czarnej liście UE

Rosyjskie diamenty lubią zimno

Alrosa to drugi po brytyjsko-amerykańskim De Beers koncern diamentowy świata. Do tej pory miał ok. 25 proc. światowego rynku tych kamieni. Rosyjskie kopalnie odkrywkowe zlokalizowane są w najzimniejszej części Rosji — Republice Sacha (Jakucja) i obwodzie archangielskim.

Kopalnie do gigantyczne leje (średnica na górze sięga kilometra, a głębokość 0,5 km), skąd ciężarowe Kamazy wywożą diamentowy urobek. Nad lejami obowiązuje zakaz latania helikopterami, bowiem różnica ciśnień dosłownie może zassać maszynę do środka leja. Rosyjskie diamenty charakteryzują się zimnym blaskiem. Głównymi akcjonariuszami Alrosa są Federacja Rosyjska i Jakucja.