Rzeczpospolita
Publicystyka
Jacek Czaputowicz: Karol Nawrocki odniósł wielki sukces w sprawie pokoju na Ukrainie

Prezydent Karol Nawrocki odcisnął piętno na treści planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie. Aż cztery jego inicjatywy lub postulaty zostały w nim uwzględnione.

Publikacja: 25.11.2025 11:17

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Albert Zawada

Jacek Czaputowicz

Polska nie została zaproszona na rozmowy w Genewie dotyczące planu pokojowego Donalda Trumpa. Prawdę mówiąc, byłoby dziwne, gdyby została zaproszona. Prezydent Karol Nawrocki nie wziął udziału w pamiętnym spotkaniu przywódców unijnych w Waszyngtonie, trudno więc oczekiwać, by ponownie otrzymał zaproszenie. Liderzy tego świata nie lubią się narzucać.

Nie znaczy to jednak, że prezydent Nawrocki nie odcisnął piętna na treści planu pokojowego. Wskazują na to cztery kwestie.

Karol Nawrocki nie dopuścił do członkostwa Ukrainy w NATO i zakazał ideologii banderowskiej

Po pierwsze, plan pokojowy uwzględnia zobowiązanie Karola Nawrockiego, że nie dopuści do członkostwa Ukrainy w NATO. Zobowiązanie to ma zostać potwierdzone zarówno w konstytucji Ukrainy, jak i dokumentach sojuszu północnoatlantyckiego. Choć propozycja europejskich przywódców rozwadnia postulat prezydenta Nawrockiego, nie wiadomo jednak, czy Europejczycy zdołają przekonać Amerykanów.

Karol Nawrocki
Publicystyka
Jacek Czaputowicz: Co pokazuje sto dni prezydenta Karola Nawrockiego

Po drugie, prezydent Nawrocki podjął inicjatywę ustawodawczą, kierując do Sejmu projekt prawa zrównujący ideologię banderowską z faszyzmem i nazizmem. Idea ta znalazła odzwierciedlenie w 20. punkcie planu pokojowego: „wszelka ideologia i działalność nazistowska muszą zostać odrzucone i zakazane”. Niewątpliwy sukces prezydenta Polski w skali globalnej, choć i w tym wypadku Europejczycy usiłują rozwodnić tę kwestię.

Dlaczego Polski nie zaproszono na rozmowy w Genewie w sprawie pokoju na Ukrainie?

Po trzecie, odmawiając wizyty w Kijowie, prezydent Nawrocki włączył się w delegitymizowanie Wołodymyra Zełenskiego. Ostatnio ogłosił, naśladując prezydenta Donalda Trumpa, że czeka na niego w Warszawie, choć Warszawa Waszyngtonem nie jest. Plan pokojowy rozwiązuje jednak i ten problem, zobowiązując Ukrainę do przeprowadzenia wyborów w ciągu 100 dni, co może wyłączyć Wołodymyra Zełenskiego z polityki. Europejczycy i w tym wypadku starają się przeciwdziałać, proponując inne określenie terminu, w którym miałyby odbyć się wybory na Ukrainie.

Rosja ma przyłączyć Krym oraz obwody: ługański i doniecki

Plan pokojowy dla Ukrainy

Rosja ma przyłączyć Krym oraz obwody: ługański i doniecki

Foto: Paweł Krupecki

Po czwarte, prezydent Nawrocki sprzeciwia się udziałowi polskich żołnierzy w pokojowej misji stabilizacyjnej na Ukrainie. Plan rozwiązuje tę kwestię po jego myśli – takiej misji w ogóle nie będzie. Zamiast tego znalazł się zapis, że „NATO zgadza się, by jego żołnierze nie stacjonowali na Ukrainie”. A ponieważ Ukrainy nie można pozostawić zupełnie poza instytucjami zachodnimi, plan zakłada przyjęcie jej do Unii Europejskiej, a do tego czasu przyznanie prawa do korzystania z preferencyjnego dostępu do rynku europejskiego. Czy o to chodziło Karolowi Nawrockiemu?

Prezydent Nawrocki niepokoi się, że Rosja umów nie dotrzymuje. Niepotrzebnie, w wypadku jego postulatów nie ma takich obaw, a zagrożenie dla ich realizacji leży raczej po stronie Europejczyków. Przeczytajmy jego postulaty raz jeszcze, zastępując tym razem nazwisko Karola Nawrockiego osobą Władimira Putina. Czy możemy się dziwić, że do stołu obrad Polski nie zaproszono?

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski Organizacje NATO Karol Nawrocki

e-Wydanie
