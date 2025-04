Potwierdził to w rozmowie z rosyjskimi mediami Kirył Dmitriew, specjalny wysłannik Kremla, który ze strony rosyjskiej przewodniczy negocjacjom między Moskwą a Waszyngtonem. Kolejna runda rozmów, która miała dotyczyć przede wszystkim zawieszenia broni na Ukrainie, ale jak się okazuje, została rozszerzona o kwestie związane z transportem lotniczym, zaplanowana jest na przyszły tydzień.



Luzowanie sankcji – czy to jest amerykańska taktyka negocjacyjna?

Czy i w tym przypadku nowa administracja amerykańska się ugnie i odpuści Kremlowi, tak jak to zrobiła w przypadku nakładania ceł, z których wyłączyła tylko kilka krajów, w tym Rosję i Białoruś? Wcześniej USA złagodziły sankcje wobec Rosji, wyrażając zgodę, by szefem rosyjskich negocjatorów został właśnie ukarany sankcjami Kirył Dmitriew, prezes rosyjskiego państwowego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Zdjęły również ograniczenia w podróżach do USA dla żony jednego z rosyjskich oligarchów.

O przywróceniu bezpośrednich połączeń lotniczych Dmitriew rozmawiał już w Stambule ze Stevem Witkoffem, specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa na Bliski Wschód. Rozmowy dotyczyły nie tylko zawieszenia broni na Ukrainie, ale i gospodarczych stosunków między Rosją a USA. Po tych rozmowach Dmitriew powiedział, że firmy amerykańskie bardzo by chciały powrócić do Rosji i między innymi z tego powodu ważne byłoby przywrócenie bezpośrednich połączeń lotniczych. Mówił również, że ten temat był poruszany w czasie rozmów. Amerykanie tego nie potwierdzili. W opublikowanym oświadczeniu, po spotkaniu delegacji w Stambule, napisali jedynie, że „rozmowy były konstruktywne”.

Rosjanie i tak latają do USA. Najtańsza jest oferta Turkish Airlines

Dzisiaj na rosyjskim rynku lotniczym operuje 13 zagranicznych przewoźników, z których m.in. Qatar Airways, Emirates i Turkish Airlines oferują połączenia z kilku rosyjskich portów lotniczych do USA. Tyle że z przesiadkami w Dubaju, Dausze czy Stambule, a także w Addis Abebie czy Kairze.