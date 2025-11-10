To będzie wyjątkowo trudny tydzień dla podróżnych w związku z modernizacją stacji Warszawa Wschodnia, która wiąże się z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia między 8 a 16 listopada. W poniedziałek PKP Intercity ogłosiło jednak niespodziankę, która może poprawić humor wielu pasażerom.

PKP Intercity wprowadza duże promocje. „Poniedziałkowy odjazd na wszystkie kierunki”

Narodowy przewoźnik poinformował, że wprowadza wyjątkową akcję promocyjną, w ramach której mogą kupić bilety na przejazdy w drugiej klasie w niższej cenie we wszystkich pociągach PKP Intercity, a więc w każdej relacji i na podróż składami każdej kategorii. Ceny mają być niższe o co najmniej 45 proc.

Bilety w atrakcyjnej cenie można zakupić tylko przez cztery dni – od poniedziałku 10 listopada do czwartku 13 listopada włącznie. Akcja ma na celu zachęcenie do jesiennych podróży, promocja obowiązuje bowiem w przypadku przejazdów, które odbywają się od 17 listopada do 13 grudnia.

Jak wytłumaczyło PKP Intercity w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, jest to wyjątkowa oferta, która stanowi rozszerzenie cotygodniowej akcji „Poniedziałkowy odjazd”. W każdy poniedziałek narodowy przewoźnik ogłasza nową pulę promocyjnych biletów na wybranych trasach. Tym razem jednak „Poniedziałkowy odjazd” potrwa do czwartku i obejmie wszystkie kierunki bez wyjątku.