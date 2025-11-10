Aktualizacja: 10.11.2025 19:26 Publikacja: 10.11.2025 19:22
PKP Intercity
Foto: PKP Intercity
To będzie wyjątkowo trudny tydzień dla podróżnych w związku z modernizacją stacji Warszawa Wschodnia, która wiąże się z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia między 8 a 16 listopada. W poniedziałek PKP Intercity ogłosiło jednak niespodziankę, która może poprawić humor wielu pasażerom.
Narodowy przewoźnik poinformował, że wprowadza wyjątkową akcję promocyjną, w ramach której mogą kupić bilety na przejazdy w drugiej klasie w niższej cenie we wszystkich pociągach PKP Intercity, a więc w każdej relacji i na podróż składami każdej kategorii. Ceny mają być niższe o co najmniej 45 proc.
Bilety w atrakcyjnej cenie można zakupić tylko przez cztery dni – od poniedziałku 10 listopada do czwartku 13 listopada włącznie. Akcja ma na celu zachęcenie do jesiennych podróży, promocja obowiązuje bowiem w przypadku przejazdów, które odbywają się od 17 listopada do 13 grudnia.
Jak wytłumaczyło PKP Intercity w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, jest to wyjątkowa oferta, która stanowi rozszerzenie cotygodniowej akcji „Poniedziałkowy odjazd”. W każdy poniedziałek narodowy przewoźnik ogłasza nową pulę promocyjnych biletów na wybranych trasach. Tym razem jednak „Poniedziałkowy odjazd” potrwa do czwartku i obejmie wszystkie kierunki bez wyjątku.
W sobotę, 8 listopada, rozpoczęła się planowana modernizacja stacji Warszawa Wschodnia, która potrwać ma do niedzieli, 16 listopada. W tym czasie część pociągów kursujących przez Warszawę zmieni swoje trasy w związku z czasowym wyłączeniem z ruchu torów na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia. Niektóre składy są prowadzone przez Warszawę Gdańską bądź Warszawę Śródmieście.
Na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów, który umożliwi przejazd większej liczby pociągów. Korzystając z zamknięcia torów PKP PLK wymieni również wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.
