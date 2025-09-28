Aktualizacja: 28.09.2025 14:02 Publikacja: 28.09.2025 12:43
W Montrealu trwa 42. zgromadzenie ICAO odbywające się co trzy lata. Zakończy się ono 3 października. Rada będąca organem zarządzającym światowym lotnictwem cywilnym, składa się z trzech grup, reprezentujących łącznie 36 państw. Cała organizacja zrzesza 193 członków. O przegranej Rosji w wyborach do dwóch pierwszych grup ICAO poinformowała w oświadczeniu.
Do pierwszej grupy krajów, do której należą państwa o „podstawowym znaczeniu w dziedzinie transportu lotniczego” zostały wybrane: Australia, Brazylia, Chiny, Japonia, Francja, Kanada, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i USA.
Druga grupa obejmuje kraje, które „wnoszą największy wkład w zapewnienie infrastruktury dla międzynarodowej cywilnej żeglugi powietrznej”. Są to Argentyna, Dania, Egipt, Indie, Hiszpania, Kolumbia, Meksyk, Nigeria, Arabia Saudyjska, Singapur, Szwajcaria i RPA.
Wybory do trzeciej grupy, obejmującej kraje „zapewniające reprezentację geograficzną”, odbędą się 30 września.
Rosja nie otrzymała miejsca w radzie zarządzającej ICAO w czasie poprzedniego zgromadzenia – w 2022 r.. Była to reakcja świata na agresję zbrojną na Ukrainę, popełnione tam rosyjskie zbrodnie wojenne i sankcje nałożone przez Zachód na rosyjskie lotnictwo.
Rosyjskie ministerstwo transportu poinformowało gazetę RBK, że 87 ze 184 państw poparło Rosję w wyborach do pierwszej grupy, a 62 w drugiej. Wybory do Rady ICAO wymagają większości głosów. Rosyjski reżim uważa, że wykluczenie Rosji z rady ICAO „podważa wiarygodność i skuteczność organizacji”.
Po agresji na Ukrainę i nałożeniu sankcji Rosja otrzymała zakaz lotów w przestrzeni powietrznej 37 krajów. Moskwie odmówiono również dostępu do samolotów produkcji zagranicznej i ich części zamiennych. W odpowiedzi strona rosyjska zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów z krajów, które nałożyły ograniczenia. Światowe lotnictwo szybko sobie z tym poradziło.
ICAO uważa Rosję za kraj borykający się z problemami zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Rosawiacja odrzuciła wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa rosyjskich samolotów i oświadczyła, że nie ma dowodów na to, iż samoloty te nie spełniają wymogów ICAO.
Dowodów nie ma, bo Rosjanie nie wpuszczają do siebie niezależnych audytorów. Faktem jest, że liczba awarii i katastrof lotniczych w Rosji rośnie od początku rosyjskiej wojny.
We wrześniu 2022 r. ICAO na podstawie wyników ostatniego dostępnego audytu bezpieczeństwa lotów oznaczyła Rosję „czerwoną flagą”. Spośród 193 krajów będących członkami ICAO jedynie Bhutan, Demokratyczna Republika Konga i Liberia mają też czerwoną flagę – znak, że latanie liniami tych krajów zagraża życiu i zdrowiu.
W Rosji działa 17 rosyjskich linii lotniczych. Od wojny nie mają nowych samolotów, a do tych, które bezprawnie zatrzymały u siebie bez zgody leasingodawców, nie mają oryginalnych części ani serwisu. Według Federalnej Agencji Transportu Lotniczego w samym 2023 r. doszło do prawie 700 incydentów lotniczych, z czego ponad połowa była związana z awariami technicznymi. Najczęściej wysiadają silniki i podwozie, których rosyjskie linie nie są w stanie naprawić ani zastąpić nawet w Iranie, który obecnie serwisuje rosyjskie lotnictwo.
W ostatniej katastrofie w końcu lipca na rosyjskim Dalekim Wschodzie zginęli wszyscy – 49 osób, lecące liczącym 49 lat samolotem An-24.
We wrześniu Kreml próbował wymóc na ICAO złagodzenie sankcji. Moskwa określiła środki nałożone na nią w 2022 r. jako „nielegalnie przymusowe”. „ICAO jest zobowiązana do podjęcia wszelkich praktycznych środków, aby zapobiec stosowaniu przez państwa motywowanych politycznie środków dyskryminacyjnych i przymusu w międzynarodowym lotnictwie cywilnym” – cytuje Rosjan agencja Reutera.
Ponieważ wystąpienie to nie odniosło spodziewanego skutku, reżim poskarżył się na forum ONZ, że Rosja jest ofiarą łamania praw człowieka.
