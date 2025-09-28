Rosja nie otrzymała miejsca w radzie zarządzającej ICAO w czasie poprzedniego zgromadzenia – w 2022 r.. Była to reakcja świata na agresję zbrojną na Ukrainę, popełnione tam rosyjskie zbrodnie wojenne i sankcje nałożone przez Zachód na rosyjskie lotnictwo.

ICAO: Rosja nie gwarantuje bezpiecznego latania

Rosyjskie ministerstwo transportu poinformowało gazetę RBK, że 87 ze 184 państw poparło Rosję w wyborach do pierwszej grupy, a 62 w drugiej. Wybory do Rady ICAO wymagają większości głosów. Rosyjski reżim uważa, że wykluczenie Rosji z rady ICAO „podważa wiarygodność i skuteczność organizacji”.

Po agresji na Ukrainę i nałożeniu sankcji Rosja otrzymała zakaz lotów w przestrzeni powietrznej 37 krajów. Moskwie odmówiono również dostępu do samolotów produkcji zagranicznej i ich części zamiennych. W odpowiedzi strona rosyjska zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów z krajów, które nałożyły ograniczenia. Światowe lotnictwo szybko sobie z tym poradziło.

ICAO uważa Rosję za kraj borykający się z problemami zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Rosawiacja odrzuciła wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa rosyjskich samolotów i oświadczyła, że nie ma dowodów na to, iż samoloty te nie spełniają wymogów ICAO.

Dowodów nie ma, bo Rosjanie nie wpuszczają do siebie niezależnych audytorów. Faktem jest, że liczba awarii i katastrof lotniczych w Rosji rośnie od początku rosyjskiej wojny.

Czerwona flaga nad rosyjskim lotnictwem

We wrześniu 2022 r. ICAO na podstawie wyników ostatniego dostępnego audytu bezpieczeństwa lotów oznaczyła Rosję „czerwoną flagą”. Spośród 193 krajów będących członkami ICAO jedynie Bhutan, Demokratyczna Republika Konga i Liberia mają też czerwoną flagę – znak, że latanie liniami tych krajów zagraża życiu i zdrowiu.