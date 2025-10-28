Uruchomienie Samsung Pay dopiero teraz to, mimo wszystko, trochę spóźniony ruch. Można założyć, że spora część użytkowników smartfonów Samsung korzysta już z konkurencyjnych rozwiązań, jak choćby Google Pay. Czy szacunki dotyczące pokrycia nie będą więc czysto teoretyczne?

Dane dotyczące owego pokrycia mówią o tym, ile ze 100 proc. kart wydanych w Polsce ma techniczną możliwość dodania do Samsung Pay. Stąd te ponad 60 proc. Jeśli mówimy natomiast o adopcji tego rozwiązania, to oczywiście zdajemy sobie sprawę, ile pracy do wykonania przed nami, ale podchodzimy do niej bardzo spokojnie i z dużą pewnością, ponieważ mamy kilka przewag nad konkurencją. Istotne w tym kontekście jest to, czy jest jeszcze przestrzeń na nasze rozwiązanie i jak duża. A patrząc na naszą bazę użytkowników, widzimy tu ogromny potencjał. Mamy w Polsce – według ostatnich danych – 14 mln aktywnych urządzeń, tymczasem cyfrowego portfela używa obecnie zdecydowana mniejszość tych smartfonów. Mówimy tu o stosunku 80 do 20. Zatem widać znaczną przestrzeń do wzrostu.

A jak polski rynek przyjął usługę Samsung Wallet?

Bardzo dobrze. Uruchomiliśmy ją w Polsce w lutym, a jej popularność od tego czasu stale rośnie. Od serii Galaxy S25 Samsung Wallet jest preinstalowany na każdym nowym urządzeniu. Notujemy przyrosty rzędu 15 tys. użytkowników tygodniowo, w sumie na polskim rynku mamy ich już zarejestrowanych niemal pół miliona.

W kontekście Samsung Pay wspomniał pan o kilku przewagach nad konkurencją. Co miał pan na myśli?

Pierwsza sprawa to łatwość użycia. Jako producent urządzeń oferujemy rozwiązanie, które jest dużo bardziej zintegrowane ze sprzętem niż ma to miejsce w przypadku innych aplikacji. Przykładem może być bardzo łatwa dostępność do karty płatniczej w telefonie. Wystarczy, że posiadacz Samsung Pay wykona ruch palcem po ekranie telefonu, taki naturalny gest, jakbyśmy wyciągali kartę z portfela, by jednym płynnym gestem uzyskać dostęp do płatności, bez konieczności wyszukiwania aplikacji. Kolejna, kluczowa kwestia, to bezpieczeństwo. Oferujemy rozwiązanie, które jest najbezpieczniejsze na rynku, a jest to związane z tym, że nasze urządzenia zabezpieczone są platformą Samsung Knox na poziomie sprzętowym, dzięki czemu wszystkie parametry karty płatniczej są przechowywane w środowisku zwanym „Trusted Execution Environment” i są jakby sprzętowo oddzielone od reszty telefonu. To najwyższy poziom bezpieczeństwa na rynku. I wreszcie trzeci element – mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu akcji promocyjnych, również tych w oparciu o instrumenty płatnicze. Oferujemy już od wielu kwartałów akcje „cashback”, w postaci zwrotu na kartę przedpłaconą, i jak najbardziej będziemy tego instrumentu używać również w połączeniu z Samsung Wallet. Wierzymy, że będziemy w stanie w krótkim czasie bardzo wielu naszych użytkowników przekonać do cyfrowego portfela i wywołać u nich nawyk płacenia przy pomocy usługi Samsung Pay.

Polska to światowy lider płatności zbliżeniowych, mamy dojrzały i konkurencyjny rynek, gdzie działają już Google Pay, Apple Pay czy Blik. Jakie cele biznesowe sobie stawiacie?

Absolutnie zgadzam się, rynek jest bardzo dojrzały i przyzwyczajony do płatności zbliżeniowych, do transakcji z wykorzystaniem cyfrowych portfeli. Statystyki NBP pokazują, że używa ich jedna trzecia Polaków, a zbliżeniowe płatności stanowią już 97 proc. transakcji realizowanych w terminalach płatniczych. To tylko pokazuje, że Polska jest świetnym miejscem do wdrożenia Samsung Pay. A cele biznesowe? Chcemy jak najszybciej przekroczyć próg 1 miliona użytkowników. I to wyzwanie, które stawiamy sobie na pierwszy rok działalności – 1 milion aktywnych użytkowników Samsung Pay. Wierzymy, że to realna skala, jesteśmy też przekonani, że popularność nowej usługi będzie się rozkręcać.

Które banki, instytucje płatnicze i sieci handlowe są już partnerami Samsung Pay?

Naszymi bliskimi partnerami, bardzo zaangażowanymi w uruchomienie nowej usługi, są Visa i Mastercard, współpracujemy ponadto z największymi bankami, których listę ujawnimy wraz z premierą Samsung Pay, a także z partnerami niefinansowymi, jak choćby Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Wkrótce ogłosimy też kolejne partnerstwa, czy to związane z obszarem biletów czy kart lojalnościowych.