Uruchamiamy usługę Samsung Pay, będącą uzupełnieniem usługi Samsung Wallet, czyli usługi cyfrowego portfela, która zawiera wiele przydatnych funkcji, takich jak np. opcja przechowywania kart pokładowych linii lotniczych, np. bezpośrednio z aplikacji mobilnej PLL LOT – jednego z naszych partnerów w tym obszarze, czy opcja dodawania kart lojalnościowych lub kluczy cyfrowych. A teraz startujemy z kluczową funkcją dla cyfrowego portfela, czyli usługą płatności.
Uruchamiamy tę usługę w Polsce 28 października. Dlaczego teraz? Rzeczywiście, takie konkurencyjne usługi płatności cyfrowymi portfelami są od pewnego czasu dostępne na naszym rynku, również Samsung Pay z powodzeniem działa na innych zagranicznych rynkach. Ale to, że Polska wreszcie pojawia się na tej mapie, nie jest przypadkiem. Po pierwsze, wynika to z globalnego kalendarza rozwoju tej usługi, po drugie, dzięki takiemu scenariuszowi możemy ze znacznie większą pewnością podejść do startu Samsung Pay w Polsce. Dlaczego? Ponieważ mamy już bardzo dużo doświadczeń zebranych z innych rynków, bo mamy już bardzo dobrze przygotowany, dojrzały produkt z przewagami względem innych rozwiązań dostępnych na rynku, i wreszcie wystartujemy od razu z bardzo dużą, bezprecedensową wręcz skalą. W momencie startu usługi zapewniamy pokrycie 65 proc. kart wydanych w Polsce. Współpracujemy w tej chwili ze wszystkimi wiodącymi bankami i muszę podkreślić, że żaden z cyfrowych portfeli płatniczych oferowanych na urządzeniach mobilnych w naszym kraju nie miał już na początku takich zasięgów.
Blik odniósł wielki sukces, stał się bardzo znaną marką. Cieszymy się, że polska firma osiągnęła taką pozycję. I mocno Blikowi kibicujemy. Ale chcę podkreślić, że Samsung nie konkuruje ze schematami płatniczymi czy instytucjami płatniczymi. My chcemy zapewnić naszym użytkownikom jak najszerszy dostęp do możliwości płacenia za produkty i usługi za pośrednictwem urządzeń Samsung.
Dane dotyczące owego pokrycia mówią o tym, ile ze 100 proc. kart wydanych w Polsce ma techniczną możliwość dodania do Samsung Pay. Stąd te ponad 60 proc. Jeśli mówimy natomiast o adopcji tego rozwiązania, to oczywiście zdajemy sobie sprawę, ile pracy do wykonania przed nami, ale podchodzimy do niej bardzo spokojnie i z dużą pewnością, ponieważ mamy kilka przewag nad konkurencją. Istotne w tym kontekście jest to, czy jest jeszcze przestrzeń na nasze rozwiązanie i jak duża. A patrząc na naszą bazę użytkowników, widzimy tu ogromny potencjał. Mamy w Polsce – według ostatnich danych – 14 mln aktywnych urządzeń, tymczasem cyfrowego portfela używa obecnie zdecydowana mniejszość tych smartfonów. Mówimy tu o stosunku 80 do 20. Zatem widać znaczną przestrzeń do wzrostu.
Bardzo dobrze. Uruchomiliśmy ją w Polsce w lutym, a jej popularność od tego czasu stale rośnie. Od serii Galaxy S25 Samsung Wallet jest preinstalowany na każdym nowym urządzeniu. Notujemy przyrosty rzędu 15 tys. użytkowników tygodniowo, w sumie na polskim rynku mamy ich już zarejestrowanych niemal pół miliona.
Pierwsza sprawa to łatwość użycia. Jako producent urządzeń oferujemy rozwiązanie, które jest dużo bardziej zintegrowane ze sprzętem niż ma to miejsce w przypadku innych aplikacji. Przykładem może być bardzo łatwa dostępność do karty płatniczej w telefonie. Wystarczy, że posiadacz Samsung Pay wykona ruch palcem po ekranie telefonu, taki naturalny gest, jakbyśmy wyciągali kartę z portfela, by jednym płynnym gestem uzyskać dostęp do płatności, bez konieczności wyszukiwania aplikacji. Kolejna, kluczowa kwestia, to bezpieczeństwo. Oferujemy rozwiązanie, które jest najbezpieczniejsze na rynku, a jest to związane z tym, że nasze urządzenia zabezpieczone są platformą Samsung Knox na poziomie sprzętowym, dzięki czemu wszystkie parametry karty płatniczej są przechowywane w środowisku zwanym „Trusted Execution Environment” i są jakby sprzętowo oddzielone od reszty telefonu. To najwyższy poziom bezpieczeństwa na rynku. I wreszcie trzeci element – mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu akcji promocyjnych, również tych w oparciu o instrumenty płatnicze. Oferujemy już od wielu kwartałów akcje „cashback”, w postaci zwrotu na kartę przedpłaconą, i jak najbardziej będziemy tego instrumentu używać również w połączeniu z Samsung Wallet. Wierzymy, że będziemy w stanie w krótkim czasie bardzo wielu naszych użytkowników przekonać do cyfrowego portfela i wywołać u nich nawyk płacenia przy pomocy usługi Samsung Pay.
Absolutnie zgadzam się, rynek jest bardzo dojrzały i przyzwyczajony do płatności zbliżeniowych, do transakcji z wykorzystaniem cyfrowych portfeli. Statystyki NBP pokazują, że używa ich jedna trzecia Polaków, a zbliżeniowe płatności stanowią już 97 proc. transakcji realizowanych w terminalach płatniczych. To tylko pokazuje, że Polska jest świetnym miejscem do wdrożenia Samsung Pay. A cele biznesowe? Chcemy jak najszybciej przekroczyć próg 1 miliona użytkowników. I to wyzwanie, które stawiamy sobie na pierwszy rok działalności – 1 milion aktywnych użytkowników Samsung Pay. Wierzymy, że to realna skala, jesteśmy też przekonani, że popularność nowej usługi będzie się rozkręcać.
Naszymi bliskimi partnerami, bardzo zaangażowanymi w uruchomienie nowej usługi, są Visa i Mastercard, współpracujemy ponadto z największymi bankami, których listę ujawnimy wraz z premierą Samsung Pay, a także z partnerami niefinansowymi, jak choćby Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Wkrótce ogłosimy też kolejne partnerstwa, czy to związane z obszarem biletów czy kart lojalnościowych.
Jeśli chodzi o smartwatche Galaxy, to również nimi już od 28 października będzie można płacić. Potwierdzenie płatności będzie odbywać się za pomocą PIN-u lub wzoru odblokowującego, przy czym dopóki zegarek jest na ręku, przez 17 godzin nie ma potrzeby ponownego wprowadzania PIN-u lub wzoru. To zabezpieczenie, które ma gwarantować, że zegarek wciąż jest na ręku właściciela. W przypadku obrączek Galaxy Ring nie oferujemy opcji płatności.
Nie mogę komentować naszej roadmapy rozwoju produktów. Niemniej jednak, wydaje się to naturalnym kierunkiem rozwoju. Natomiast, jak najbardziej, funkcję płatniczą mają nasze smartwatche i muszę zauważyć, że to urządzenia, które stanowią bardzo dynamicznie rosnący segment rynku.
To jest bardzo ciekawy kierunek i na pewno będziemy się starali rozwijać Samsung Wallet w kierunku usługi potwierdzenia tożsamości. Natomiast jeśli chodzi o porównanie usług dostępnych na rynku koreańskim czy na innych globalnych rynkach, to rzeczywiście Samsung Pay w Polsce jest takim pewnym dopełnieniem, zaoferowaniem pełnego doświadczenia ekosystemu Galaxy. Po doświadczeniach z innych rynków wiemy, że to przekłada się na satysfakcję klientów i ich lojalność.
Polski rynek jest już bardzo zbliżony do rynków europejskich, jest dojrzały, wyraźnie ustabilizował się, jeśli chodzi o wzrosty. W 2025 r. obserwujemy bardzo podobne poziomy sprzedaży do 2024 r., rośnie też segment premium. Pod względem sprzedaży, patrząc na wszelkie badania, jesteśmy w Polsce zdecydowanym liderem. Jeśli chodzi o bazę urządzeń, to blisko 40 proc. tych aktywnych stanowią telefony Samsung.
Muszę dodać, że dla Samsunga nasz kraj jest bardzo ważnym rynkiem, jednym z największych w Europie. Sprzedajemy dzisiaj więcej flagowców niż niektóre duże rynki zachodnioeuropejskie. Pod względem obrotów w Europie plasujemy się dziś na szóstym miejscu i w ciągu kilku lat wyraźnie przesunęliśmy się w górę w tym rankingu, pokazując ciągłe wzrosty, jedne z największych na kontynencie. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrośliśmy o blisko 30 proc.
Zdecydowanie jest to jeden z głównych czynników decydujących o zakupie urządzeń Galaxy. Mamy badania potwierdzające ów trend. Dane potwierdzają również, że polscy użytkownicy są wyjątkowo aktywni pod kątem wykorzystywania funkcji AI w telefonach Samsung. Bardzo dużą popularność zyskują np. funkcje związane z obróbką obrazów, jak Photo edit czy Sketch to image.
Gdybym odniósł się do naszych ostatnich flagowców, czyli serii składanych telefonów Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip, to aż 91 proc. użytkowników, którzy zakupili w Polsce urządzenia tej serii, używało funkcji Galaxy AI. Daje to klientom w Polsce pierwsze miejsce na świecie. To pokazuje, jak ta adopcja rozwiązań AI w Polsce jest powszechna i jak bardzo Polacy są otwarci na technologie. Pokazuje również, że zaangażowanie Samsunga w rozwój AI to był bardzo słuszny kierunek.
Marcin Garbarczyk
Od marca 2023 r. sprawuje funkcję VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska. Z Samsungiem związany jest od 2015 r. Odpowiada za wszystkie obszary sprzedaży i marketingu produktów mobilnych w kanałach B2C i B2B. Wcześniej zdobywał doświadczenie w McKinsey & Company.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończył studia MBA na Kellogg School of Management Northwestern University w Chicago oraz Executive Program na Harvard Business School.
