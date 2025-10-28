– Istotne jest to, co nastąpi później. Organy ścigania wierzą w to, że te pieniądze zostały gdzieś wyprowadzone. Ja tego nie przesądzam, nie mam na dziś takich informacji. Natomiast rolą przyszłego syndyka będzie reprezentowanie interesów wszystkich wierzycieli – by ustalić, czy doszło do takiego wyprowadzenia mienia i odzyskać to mienie – mówił nam Łukasz Grenda na początku października. Syndyk zbiera wierzytelności wszystkich wierzycieli, żeby je proporcjonalnie spłacić z majątku dłużnika. Dlatego dłużnik, w opinii Grendy, nie jest zainteresowany ogłoszeniem upadłości, bo łatwiej mu się "bronić" przed pojedynczymi wierzycielami. – W wypadku wszczęcia postępowania upadłościowego, mamy jeden centralny organ – syndyka – który analizuje przepływy pieniężne w spółce i jest wyspecjalizowany w dochodzeniu roszczeń w upadłości – wskazywał Grenda.

Co więcej, być może część wyprowadzonego ze spółki majątku można odzyskać, pozwalają na to przepisy prawa upadłościowego, które regulują, jakie konkretne czynności dłużnika dokonane w okresach bezpośrednio poprzedzających wniosek o upadłość są bezskuteczne z mocy prawa. – Tu, jeśli będą takie bezskuteczności, to raczej dotyczące rozliczeń wewnątrzgrupowych, to wymaga prześledzenia wszystkich transakcji, co się właśnie robi w toku postępowania upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości. Z doświadczenia powiem, że zawsze można ustalić, co się z pieniędzmi stało, bo nawet jeśli te pieniądze wyjdą, to widzimy też odbiorcę i musi istnieć jakiś tytuł tych transakcji. Ale co się wydarzyło w tej spółce, dowiemy się, jeśli sąd zdecyduje o wszczęciu postępowania upadłościowego – mówił Grenda na początku października.

Prokuratura działa niezależnie od upadłości

O ile upadłość dotyczy spółki i nadzoruje ją sąd w Zielonej Górze, to równolegle działa w sprawie Cinkciarza prokuratura w Poznaniu, która pracuje nad aktem oskarżenia wobec członków zarządu, a także pracuje nad sprowadzeniem do Polski Marcina Pióro, b. prezesa Cinkciarza, który przebywa najprawdopodobniej w Chicago. Jego adres poszkodowani klienci mieli nawet przekazać śledczym. Cinkciarz próbował wyprowadzić proces swojej ewentualnej upadłości do Stanów Zjednoczonych. W październiku Interpol wydał za nim czerwoną notę, co oznacza, że jeśli trafi w ręce policji, zostanie on zatrzymany, a wtedy ruszy postępowanie w sprawie ekstradycji.