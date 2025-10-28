Aktualizacja: 28.10.2025 13:47 Publikacja: 28.10.2025 12:16
Prezesa spółki nadal szuka Interpol. A klienci Cinkciarza nie mogą odzyskać pieniędzy
Foto: shutterstock
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V wydział gospodarczy, opublikował obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Cinkciarza. Wniosek o to złożył wiosną jeden z pokrzywdzonych klientów.
Czytaj więcej
Tysiące klientów Cinkciarza wciąż nie mogą zalogować się na swoje konta i odzyskać pieniędzy. Twi...
Sąd ogłosił upadłość dłużnika, spółki Cinkciarz.pl, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Jednocześnie wezwał jej wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, do niego mają się też zgłaszać osoby, którym przysługują prawa lub roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do firmy, jeśli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej.
Syndykiem została spółka dotychczasowego nadzorcy sądowego, Grenda Restrukturyzacja. Cinkciarz.pl został obciążony kosztami postępowania.
Jak mówił „Rzeczpospolitej" ówczesny nadzorca, a od wczoraj – syndyk masy upadłości, radca prawny Łukasz Grenda, w przypadku Cinkciarza sytuacja jest specyficzna, ponieważ spółka nie ma praktycznie twardych aktywów, ma tylko jedną niewielką nieruchomość, dlatego wszelkie uzyskane w toku postępowania środki będą dzielone między wierzycieli zgodnie z zasadą proporcjonalności.
– Istotne jest to, co nastąpi później. Organy ścigania wierzą w to, że te pieniądze zostały gdzieś wyprowadzone. Ja tego nie przesądzam, nie mam na dziś takich informacji. Natomiast rolą przyszłego syndyka będzie reprezentowanie interesów wszystkich wierzycieli – by ustalić, czy doszło do takiego wyprowadzenia mienia i odzyskać to mienie – mówił nam Łukasz Grenda na początku października. Syndyk zbiera wierzytelności wszystkich wierzycieli, żeby je proporcjonalnie spłacić z majątku dłużnika. Dlatego dłużnik, w opinii Grendy, nie jest zainteresowany ogłoszeniem upadłości, bo łatwiej mu się "bronić" przed pojedynczymi wierzycielami. – W wypadku wszczęcia postępowania upadłościowego, mamy jeden centralny organ – syndyka – który analizuje przepływy pieniężne w spółce i jest wyspecjalizowany w dochodzeniu roszczeń w upadłości – wskazywał Grenda.
Co więcej, być może część wyprowadzonego ze spółki majątku można odzyskać, pozwalają na to przepisy prawa upadłościowego, które regulują, jakie konkretne czynności dłużnika dokonane w okresach bezpośrednio poprzedzających wniosek o upadłość są bezskuteczne z mocy prawa. – Tu, jeśli będą takie bezskuteczności, to raczej dotyczące rozliczeń wewnątrzgrupowych, to wymaga prześledzenia wszystkich transakcji, co się właśnie robi w toku postępowania upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości. Z doświadczenia powiem, że zawsze można ustalić, co się z pieniędzmi stało, bo nawet jeśli te pieniądze wyjdą, to widzimy też odbiorcę i musi istnieć jakiś tytuł tych transakcji. Ale co się wydarzyło w tej spółce, dowiemy się, jeśli sąd zdecyduje o wszczęciu postępowania upadłościowego – mówił Grenda na początku października.
O ile upadłość dotyczy spółki i nadzoruje ją sąd w Zielonej Górze, to równolegle działa w sprawie Cinkciarza prokuratura w Poznaniu, która pracuje nad aktem oskarżenia wobec członków zarządu, a także pracuje nad sprowadzeniem do Polski Marcina Pióro, b. prezesa Cinkciarza, który przebywa najprawdopodobniej w Chicago. Jego adres poszkodowani klienci mieli nawet przekazać śledczym. Cinkciarz próbował wyprowadzić proces swojej ewentualnej upadłości do Stanów Zjednoczonych. W październiku Interpol wydał za nim czerwoną notę, co oznacza, że jeśli trafi w ręce policji, zostanie on zatrzymany, a wtedy ruszy postępowanie w sprawie ekstradycji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V wydział gospodarczy, opublikował obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Cinkciarza. Wniosek o to złożył wiosną jeden z pokrzywdzonych klientów.
Startujemy z bezprecedensową skalą. Zapewnimy pokrycie 65 proc. kart. Patrząc na naszą bazę użytkowników widzimy...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Koreański gigant uruchamia nad Wisłą swoją usługę płatności mobilnych – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Rynek...
Tysiące klientów Cinkciarza wciąż nie mogą zalogować się na swoje konta i odzyskać pieniędzy. Twierdzą, że państ...
Złoto taniało we wtorek po południu o około 5 proc. Pod presją znalazły się także ceny srebra, które spadały o p...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Pęka kolejna unijna instytucja. Po raz pierwszy Europejski Bank Centralny poparł wykorzystanie zamrożonych rezer...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas