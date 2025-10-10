Sąd musiał powstrzymać pracę komorników, którzy ruszyli po pieniądze firmy. – Ruszył wyścig komorników, bo wierzyciele uzyskali szybko tytuły wykonawcze i komornicy pozyskali środki na rachunkach bankowych. Jednak w postępowaniu upadłościowym nie działa zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, sąd upadłościowy ma możliwość zabezpieczyć tok postępowania, zawieszając postępowania egzekucyjne, a wierzyciele są kategoryzowani w grupy i będą zaspokojeni proporcjonalnie – wyjaśnia Łukasz Grenda.

Dlaczego upadłość Cinkciarza ma znaczenie

Tajemnicą śledztwa jest póki co los pieniędzy, które tysiące klientów wpłacało na konto Cinkciarza, by wymienić złotówki na euro, dolary czy franki szwajcarskie. To nierzadko kwoty przekraczające pół miliona zł. W sprawie toczą się co najmniej dwa równoległe postępowania: Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwa dotyczące Marcina Pióro i pozostałych członków zarządu, a sąd w Zielonej Górze prowadzi postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości spółek. Kondycję finansową spółki i działalności członków zarządu badają biegli Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

– Z doświadczenia powiem, że zawsze można ustalić, co się z pieniędzmi stało, bo nawet jeśli te pieniądze wyjdą, to widzimy też odbiorcę i musi istnieć jakiś tytuł tych transakcji. Ale co się wydarzyło w tej spółce, dowiemy się, jeśli sąd zdecyduje o wszczęciu postępowania upadłościowego – mówi Łukasz Grenda. Upadłość pozwoliłaby też sprzedać majątek stały firmy, niestety ma ona jedynie jedną niewielką nieruchomość w województwie lubuskim.

– Organy ścigania wierzą, że pieniądze zostały gdzieś wyprowadzone. Ja tego nie przesądzam, natomiast rolą przyszłego syndyka będzie ustalić, czy doszło do takiego wyprowadzenia mienia i odzyskać to mienie – wyjaśnia Grenda. Syndyk będzie analizował przepływy pieniężne, a jeśli spółka np. próbowała w ostatniej chwili wyprowadzić majątek, to przepisy prawa upadłościowego pozwalają, by niektóre czynności uznać za bezskuteczne. Dziś trudno jednak o tym przesądzać. – Jeśli tu będą takie bezskuteczności, to raczej dotyczące rozliczeń wewnątrzgrupowych. Wymaga to prześledzenia wszystkich transakcji, co się właśnie robi w toku postępowania upadłościowego – mówi Grenda.

Czy bitcoiny istniały?

Wyobraźnię poszkodowanych rozpalały na początku roku doniesienia spółki, że policja, podczas przeszukania mieszkania prezesa Pióro 28 października 2024 r. – miała zabezpieczyć m.in. 5 lub 6 pendrive’ów z 492 bitcoinami. Pióro oskarżał policję, że bezprawnie je przejęła, a one należą do „jego prywatnego majątku”. Dziś, jeśli faktycznie istniały, byłyby warte blisko 220 mln zł. Prokuratura dawkuje informacje ostrożnie. – Prokuratura nie ujawniała w toku prowadzonego śledztwa informacji dotyczących zawartości zabezpieczonych nośników informatycznych i na obecnym etapie tego postępowania takich informacji nie udziela – napisała prokurator Anna Marszałek, rzecznik prokuratury regionalnej w Poznaniu.