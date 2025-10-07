Aktualizacja: 07.10.2025 18:09 Publikacja: 07.10.2025 17:27
Szef internetowego kantoru Cinkciarz, który w Polsce jest oskarżany przez prokuraturę o spowodowanie szkody przekraczającej 125 milionów zł dotyczącej ok. 7 tys. klientów swojej firmy został objęty tzw. czerwoną notą Interpolu.
Sprawę Cinkciarza i Marcina Pióro prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu. 29 września 2025 r. zostały zmienione i uzupełnione zarzuty wobec prezesa Cinkciarza – doszły kolejne pokrzywdzone osoby, a łączna wysokość szkody określona została na poziomie (obecnie – jak zastrzega prokuratura) na kwotę przekraczającą 125 mln zł.
– Kwota wskazana aktualnie w treści zarzuconych podejrzanemu czynów nie obejmuje wszystkich osób, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie. Cały czas trwa analiza materiału dowodowego w sprawie, w tym treści zawiadomień pochodzących od osób pokrzywdzonych. Śledztwo jest w toku, liczba osób, które zgłosiły się jako pokrzywdzone jest ogromna, a każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny i analizy, a to z kolei wymaga czasu – napisała "Rzeczpospolitej" Anna Marszałek, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Prokuratura odmówiła jednak komentarza, w jaki sposób chce doprowadzić do ekstradycji byłego prezesa.
– W dalszym ciągu trwa analiza materiału dowodowego w sprawie, mająca na celu uwzględnienie w treści zarzucanych podejrzanemu Marcinowi P. i innym osobom czynów, wszystkich osób, które zgłaszają się w sprawie jako pokrzywdzone – napisała prokurator Anna Marszałek.
Marcin Pióro zapewnił nas mailowo, że obecnie przebywa w Chicago. W Polsce grozi mu areszt, w lipcu sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec prezesa, a prokurator zarządził poszukiwanie go listem gończym. Internauci zdołali nawet ustalić jego dość dokładny adres, bazując na zdjęciach zamieszczanych przez małżonków Pióro w mediach społecznościowych.
Ze Stanów Zjednoczonych prezes Cinkciarza śle oskarżenia pod adresem poznańskiej prokuratury, posądza śledczych o fałszerstwa i korupcję. – Wszystkim innym radzę powstrzymać się od pochopnych ocen, dopóki sprawy nie rozstrzygnie prawdziwy sąd międzynarodowy, a nie skorumpowane instytucje z Polski – napisał Pióro w mediach społecznościowych. Te oskarżenia – zdaniem prokuratorów – mają spowodować u osób pokrzywdzonych przeświadczenie o braku rzetelności i profesjonalizmu w prowadzonym postępowaniu. – Aktywność medialną podejrzanego Marcina P. w powyższym zakresie Prokuratura Regionalna w Poznaniu uznaje za próbę odsunięcia od siebie odpowiedzialności za zarzucone przestępstwa – informuje prokuratura.
Jak tłumaczy Interpol, czyli międzynarodowa organizacja policji, która zrzesza 196 krajów członkowskich, oznaczenia kolorami umożliwiają krajom wymianę alertów i wniosków o udzielenie informacji na całym świecie.
Zgłoszenia są wydawane przez Sekretariat Generalny Interpolu na wniosek biura tej organizacji w kraju członkowskim i są udostępniane wszystkim krajom. Zawiadomienia mogą być również wydawane na wniosek międzynarodowych trybunałów karnych i Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu poszukiwania osób poszukiwanych za popełnienie przestępstw podlegających ich jurysdykcji, w szczególności ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Mogą one być również wydawane na wniosek Organizacji Narodów Zjednoczonych w związku z wykonywaniem sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa.
