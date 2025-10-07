Szef internetowego kantoru Cinkciarz, który w Polsce jest oskarżany przez prokuraturę o spowodowanie szkody przekraczającej 125 milionów zł dotyczącej ok. 7 tys. klientów swojej firmy został objęty tzw. czerwoną notą Interpolu.

Sprawę Cinkciarza i Marcina Pióro prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu. 29 września 2025 r. zostały zmienione i uzupełnione zarzuty wobec prezesa Cinkciarza – doszły kolejne pokrzywdzone osoby, a łączna wysokość szkody określona została na poziomie (obecnie – jak zastrzega prokuratura) na kwotę przekraczającą 125 mln zł.

– Kwota wskazana aktualnie w treści zarzuconych podejrzanemu czynów nie obejmuje wszystkich osób, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie. Cały czas trwa analiza materiału dowodowego w sprawie, w tym treści zawiadomień pochodzących od osób pokrzywdzonych. Śledztwo jest w toku, liczba osób, które zgłosiły się jako pokrzywdzone jest ogromna, a każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny i analizy, a to z kolei wymaga czasu – napisała "Rzeczpospolitej" Anna Marszałek, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Prokuratura odmówiła jednak komentarza, w jaki sposób chce doprowadzić do ekstradycji byłego prezesa.