Jeden prezes Cinkciarza za kratkami, drugi za granicą

3 października 2024 r. wszczęto postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Do prokuratury wpłynęło ponad 2 tys. zawiadomień, w szczególności od klientów portalu cinkciarz.pl, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.

Głównym podejrzanym jest Robert G., członek zarządu a następnie prezes zarządu spółki Conotoxia. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu przestępstwa oszustwa polegającego na „doprowadzeniu szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie przekraczającej 49 milionów złotych poprzez wprowadzenie tych osób w błąd co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy w aplikacji mobilnej Cinkciarz.pl., w tym co do faktycznego przeznaczenia środków finansowych, pozyskanych od pokrzywdzonych w ramach internetowej wymiany walut oraz z usług płatniczych i finansowania z tych środków, między innymi, działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Conotoxia Holding”. Robert G. jest w areszcie.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i inne, wydane zostało także wobec Marcina P. – prezesa zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o.. Zarzutów mu nie przedstawiono, gdyż podejrzany przebywa poza granicami kraju. Jednak 19 marca 2025 r. prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Marcina P., celem wykonania grożącej mu kary grzywny, środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody oraz zwrotu pokrzywdzonym korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.

Sprawa karna ma charakter rozwojowy.

Ponad 1000 pozwów przeciwko Cinkciarz.pl sp. z o.o. i Conotoxia sp. z o.o.

W latach 2024 – 2025 do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze przeciwko spółce cinkciarz.pl wpłynęło 1122 spraw, załatwiono 721 spraw, w 641 spraw uwzględniono żądanie, pozostało do rozpoznania 401 spraw – informuje resort sprawiedliwości (dane z sądu wg stanu na dzień 1.04.2025 r.) .