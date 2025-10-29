Aktualizacja: 29.10.2025 12:18 Publikacja: 29.10.2025 12:13
Santander Bank
–To był solidny kwartał, zarówno pod względem działalności biznesowej, jak i rachunku wyników, co oczywiście jest również dobrym prognostykiem na następny kwartał i na koniec roku – zaznaczył Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska podczas prezentacji wyników za III kwartał 2025 r.
Rzeczywiście, wyniki finansowe banku były bardzo dobre. Zysk netto na działalności kontynuowanej w samym III kwartale wyniósł 1,81 mld zł i okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań analityków, którzy w ankiecie Parkietu spodziewali się ok. 1,75 mld zł na plusie. W ujęciu rocznym zysk spadł o 2,6 proc., ale w ujęciu kwartalnym wzrósł aż o 80 proc.
Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł ok. 3,2 mld zł i był mniej więcej zgodny z oczekiwaniami i podobny do poprzednich okresów. Wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął 725 mln zł.
Koszty ogółem w III kwartale br. wyniosły 1,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,3 proc. i o 1,9 proc. kwartał do kwartału. Ten dosyć istotny wzrost wynika m.in. ze zwiększenia o 7,9 proc. kosztów pracowniczych, kosztów operacyjnych z tytułu usług zewnętrznych, eksploatacji systemów informatycznych czy wyższych składek na rzecz BFG.
Rezerwy na ryzyko prawne kredytów CHF były w III kwartale relatywnie niskie sięgając 168,5 mln zł, dla porównania – w II kwartale br. było to niemal 940 mln zł. Przy utrzymującej się zaś dobrej jakości portfela kredytowego ogółem koszty ryzyka kredytowego spadły kwartał do kwartału.
Łącznie w okresie trzech kwartałów tego roku zysk netto Santander Bank Polska wyniósł 4,6 mld zł wobec 4,3 mld zł rok wcześniej. – Obciążenie podatkowe i regulacyjne wyniosły zaś w tym okresie łącznie 2,5 mld zł – wyliczał prezes Gajewski.
– Efektywna stopa podatkowa sięgnęła u nas 23 proc. wobec 19 proc. stawki nominalnej CIT. Warto dodać, że według rankingu Ministerstwa Finansów, jesteśmy w top trzy wśród największych płatników CIT w całej gospodarce. Podkreślam, w całej gospodarce, a nie tylko w sektorze bankowym. Zresztą czołówkę tego zestawienia stanowią same banki – podkreślał też prezes. To uwagi w kontekście planowanej podwyżki stawek CIT dla sektora docelowo do 23 proc.
Jednocześnie prezes Gajewski podkreślał bardzo dobre wyniki z działalności podstawowej. –Cieszą mnie te dane, które odzwierciedlają dużą aktywność naszych klientów i potwierdzają wysoką jakość portfela. Rośnie liczba transakcji w bankowości mobilnej, rośnie liczba naszych klientów, a także, z czego jestem szczególnie zadowolony, sprzedaż kredytów we wszystkich segmentach – zaznaczył szef Santander Bank Polska.
Portfel kredytów ogółem na koniec III kwartału był o 5,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w okresie I-III kw. to 7,2 mld zł, a w samym III kw. – 3,1 mld zł. Sprzedaż kredytów gotówkowych wynosiła odpowiednio 9,3 mld zł i 3,3 mld zł.
Prezes Gajewski potwierdził też, że proces przejęcia Santander BP przez austriacką Erste Group idzie zgodnie z harmonogramem. –Tak, jak to zostało powiedziane w komunikatach obu grup, finalizacja transakcji będzie około końca roku i w mojej ocenie jest to realny termin – stwierdził prezes. Dodał, że jeszcze za wcześnie, żeby podawać precyzyjne szacunki kosztów tej transakcji, choć prawdopodobnie one wystąpią.
Podczas konferencji prasowej władze banku odniosły się też do wydarzeń z ostatniego weekendu, gdy wielu klientów zgłosiło nieuprawnione wypłaty z bankomatów. Prezes Gajewski zaznaczył, że błędy w systemie zostały wyeliminowane, a oszukani klienci otrzymali zwrot pieniędzy jeszcze w poniedziałek.
