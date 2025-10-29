–To był solidny kwartał, zarówno pod względem działalności biznesowej, jak i rachunku wyników, co oczywiście jest również dobrym prognostykiem na następny kwartał i na koniec roku – zaznaczył Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska podczas prezentacji wyników za III kwartał 2025 r.

Reklama Reklama

Ile zarobił Santander BP w III kwartale 2025 r.

Rzeczywiście, wyniki finansowe banku były bardzo dobre. Zysk netto na działalności kontynuowanej w samym III kwartale wyniósł 1,81 mld zł i okazał się wyraźnie wyższy od oczekiwań analityków, którzy w ankiecie Parkietu spodziewali się ok. 1,75 mld zł na plusie. W ujęciu rocznym zysk spadł o 2,6 proc., ale w ujęciu kwartalnym wzrósł aż o 80 proc.

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł ok. 3,2 mld zł i był mniej więcej zgodny z oczekiwaniami i podobny do poprzednich okresów. Wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął 725 mln zł.

Koszty ogółem w III kwartale br. wyniosły 1,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,3 proc. i o 1,9 proc. kwartał do kwartału. Ten dosyć istotny wzrost wynika m.in. ze zwiększenia o 7,9 proc. kosztów pracowniczych, kosztów operacyjnych z tytułu usług zewnętrznych, eksploatacji systemów informatycznych czy wyższych składek na rzecz BFG.