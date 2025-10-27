Klienci banku w weekend otrzymywali powiadomienia SMS o wypłacie środków z ich konta w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Bank Santander poinformował w komunikacie, że „niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone”.

Policja apeluje: zgłaszajcie każdą nieuprawnioną transakcję

„W wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów, wykonywane w bankomatach sieci współpracującej” – poinformował Santander.

Policja apeluje do poszkodowanych, by jak najszybciej zgłaszali wszelkie nieuprawnione wypłaty pieniędzy na najbliższym komisariacie. Problem dotyczy klientów w całej Polsce. Poszkodowani powinni zabrać ze sobą na komisariat dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego.