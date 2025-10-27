Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Nieuprawnione transakcje w całej Polsce. Santander uspokaja klientów i zwraca pieniądze

Klienci Banku Santander stracili pieniądze z kont. Bank zapewnia, że nie chodzi o atak hakerski a klienci odzyskają swoje pieniądze już w poniedziałek. Policja bada wszystkie przypadki nieuprawnionych wypłat z bankomatów na terenie całego kraju.

Publikacja: 27.10.2025 07:53

Klienci Banku Santander stracili pieniądze z kont

Klienci Banku Santander stracili pieniądze z kont

Foto: Adobe Stock

Urszula Lesman

Klienci banku w weekend otrzymywali powiadomienia SMS o wypłacie środków z ich konta w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Bank Santander poinformował w komunikacie, że „niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone”.

Czytaj więcej

Prezes Santander BP mówi, co dalej z bankiem po wielkiej transakcji
Banki
Prezes Santander BP mówi, co dalej z bankiem po wielkiej transakcji

Policja apeluje: zgłaszajcie każdą nieuprawnioną transakcję

„W wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów, wykonywane w bankomatach sieci współpracującej” – poinformował Santander.

Policja apeluje do poszkodowanych, by jak najszybciej zgłaszali wszelkie nieuprawnione wypłaty pieniędzy na najbliższym komisariacie. Problem dotyczy klientów w całej Polsce. Poszkodowani powinni zabrać ze sobą na komisariat dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego.

Czytaj więcej

Średnio 1,8 tys. zł tracili Polacy, którzy w 2023 r. stali się celem ataku w internecie
Handel
Cyberoszuści coraz częściej biorą za cel polskich konsumentów
Reklama
Reklama

Przedstawiciele banku podkreślają, że nie chodzi o włamanie do systemu bankowego, lecz o działalność grupy, która wypłaca środki za pomocą bankomatów. Sprawcy w jeszcze niewyjaśniony sposób weszli w posiadanie danych kart oraz numerów PIN niezbędnych do wypłaty środków.

Niepokojące wypłaty z bankomatów w całej Polsce

„Policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji monitorują na terenie całego kraju zgłoszenia dotyczące nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów. W tej chwili zgłoszenia dotyczą klientów tylko jednego banku. Funkcjonariusze skupiają się na przyjmowaniu zawiadomień, gromadzeniu materiałów procesowych, ich analizie oraz prowadzeniu czynności mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców tych przestępstw” – poinformowała Komenda Główna Policji.

Czytaj więcej

Awaria w bankach. Atak hakerów czy problemy BLIK-a?
Banki
Awaria w bankach. Atak hakerów czy problemy BLIK-a?

Santander zapewnia, że „środki klientów są bezpieczne”. „Bank po wykryciu transakcji oszukańczych niezwłocznie wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek” – napisano w komunikacie. Santander zapewnia, że skradzione pieniądze wrócą na konta klientów już w poniedziałek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Santander Bank Polska

Klienci banku w weekend otrzymywali powiadomienia SMS o wypłacie środków z ich konta w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Bank Santander poinformował w komunikacie, że „niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone”.

Policja apeluje: zgłaszajcie każdą nieuprawnioną transakcję

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
- Banki zarabiają miliardy, ale inwestorzy patrzą na CIT
Banki
Miliardowe zyski banków. To ostatni tak dobry kwartał przed podwyżką CIT?
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Rosjanie uciekają z banków przed Putinem. Wracają pończochy i czarny rynek
Banki
Rosjanie uciekają z banków przed Putinem. Wracają pończochy i czarny rynek
Była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (P) i były prezydent RP Andrzej Duda (L)
Banki
Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w NBP? Bank centralny dementuje doniesienia
BGK kredytuje kolejny afrykański rząd
Banki
BGK kredytuje kolejny afrykański rząd
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Sejm przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków. Co zrobi prezydent?
Banki
Sejm przyjął ustawę o podwyżce CIT dla banków. Co zrobi prezydent?
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie