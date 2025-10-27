Aktualizacja: 27.10.2025 09:39 Publikacja: 27.10.2025 07:53
Klienci Banku Santander stracili pieniądze z kont
Klienci banku w weekend otrzymywali powiadomienia SMS o wypłacie środków z ich konta w kwocie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Bank Santander poinformował w komunikacie, że „niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone”.
„W wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów, wykonywane w bankomatach sieci współpracującej” – poinformował Santander.
Policja apeluje do poszkodowanych, by jak najszybciej zgłaszali wszelkie nieuprawnione wypłaty pieniędzy na najbliższym komisariacie. Problem dotyczy klientów w całej Polsce. Poszkodowani powinni zabrać ze sobą na komisariat dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego.
Przedstawiciele banku podkreślają, że nie chodzi o włamanie do systemu bankowego, lecz o działalność grupy, która wypłaca środki za pomocą bankomatów. Sprawcy w jeszcze niewyjaśniony sposób weszli w posiadanie danych kart oraz numerów PIN niezbędnych do wypłaty środków.
„Policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji monitorują na terenie całego kraju zgłoszenia dotyczące nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów. W tej chwili zgłoszenia dotyczą klientów tylko jednego banku. Funkcjonariusze skupiają się na przyjmowaniu zawiadomień, gromadzeniu materiałów procesowych, ich analizie oraz prowadzeniu czynności mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców tych przestępstw” – poinformowała Komenda Główna Policji.
Santander zapewnia, że „środki klientów są bezpieczne”. „Bank po wykryciu transakcji oszukańczych niezwłocznie wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek” – napisano w komunikacie. Santander zapewnia, że skradzione pieniądze wrócą na konta klientów już w poniedziałek.
