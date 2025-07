Ludzie zaglądają na portal?

Nader chętnie. Zbliżamy się do 50 mln odsłon od uruchomienia portalu w styczniu 2019 r. Do dziś liczba jego unikalnych użytkowników sięgnęła 16 mln. To naprawdę bardzo dobry wynik, jak na stronę, która dotyczy tak naprawdę jednego produktu. Uczestnicy programu bardzo chętnie korzystają też z serwisu PPK. Zaglądają na swoje rachunki, gdzie mogą sprawdzić, ile pieniędzy już zgromadzili. Sprawdzają ponadto w jakich instytucjach mają rachunki PPK, bo można mieć je w więcej niż jednej. Aktualnie mamy ponad milion unikalnych użytkowników zaglądających na swoje rachunki i blisko 42 mln odsłon tej strony. To pokazuje, że uczestnicy PPK są zainteresowani tym, jak rosną ich oszczędności. Mam nadzieję, że przekłada się to również na dzielenie się tymi obserwacjami ze znajomymi, co z kolei przyczynia się do wzrostu partycypacji w programie. Z naszych stron można także pobrać formularze i poradniki związane z oszczędzaniem w PPK. Mamy ponad 2,5 mln pobrań tych materiałów. A jeśli ktoś woli informacje ustne, może skorzystać z naszego Contact Center.

Czyli zadzwonić do eksperta portalu?

Tak. Nadal są osoby, które wolą taką formę kontaktu. Od początku istnienia Contact Center mamy już ponad 200 tys. przeprowadzonych rozmów. Do tego dochodzą eksperckie odpowiedzi na niezliczone maile. Ale i to nie wszystko. Poza naszymi działaniami na stronie, prowadzimy bowiem również działalność szkoleniową. Praktycznie od samego początku bardzo intensywnie skupialiśmy się na pomocy pracownikom kadr i płac w firmach wdrażających PPK, a także tym, którzy ów program potem obsługiwali. Były też konferencje wojewódzkie, na których przed pandemią szkoliliśmy kadry i płace. Aktualnie większość naszych szkoleń, także tych dla uczestników lub potencjalnych uczestników programu, jest już online. Od początku istnienia naszej firmy przeprowadziliśmy blisko 12 tys. szkoleń.

Było zainteresowanie?

Jasne. Dość powiedzieć, że do tej pory przeszkoliliśmy 350 tys. osób. I nadal jest zainteresowanie tymi szkoleniami, choć teraz wajcha przesunęła się w stronę pracownika. Dlatego wprowadziliśmy na przykład szkolenia onboardingowe, które zdejmują z kadr obowiązek informacyjny, a pracownikom pozwalają uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie PPK.

W czasie niedawnego Forum Funduszy w Nałęczowie słyszałem, że przesuwacie ciężar szkoleń z firm na instytucje i samorządy.

Rzeczywiście w tym roku podjęłam decyzję, że mocno zajmujemy się sektorem publicznym. Z bardzo prostego powodu. Partycypacja w sektorze publicznym jest o ponad połowę niższa niż w sektorze prywatnym. W tym drugim sięga ona obecnie 62 proc., tymczasem w pierwszym właśnie po raz pierwszy przekroczyliśmy 30 proc. Jest tu więc jeszcze dużo do zrobienia. I dlatego bardzo się cieszę, że od stycznia do czerwca partycypacja w sektorze publicznym wzrosła o 1,5 pkt proc., co oznacza, że położenie tu większego nacisku już przynosi efekty. A przed nami jeszcze bardzo duża kampania skierowana do pracowników oświaty, która dostała patronat honorowy ministra edukacji. Od połowy sierpnia do końca września będziemy mieli intensywny cykl szkoleń dla nauczycieli. Uznaliśmy, że początek roku szkolnego, okres rad pedagogicznych, to dobry moment na takie szkolenia. Będą się one odbywały w formule online, ale jeżeli jakieś szkoły będą chciały, żebyśmy do nich przyjechali, to przyjedziemy i będziemy szkolić na miejscu. Oczywiście wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Jaka jest przyczyna niższej partycypacji w sektorze publicznym?

Po pierwsze, wynika to z tego, że pracodawcy mniej przyłożyli się tu do akcji informacyjnej. Nie da się ukryć, że w sektorze publicznym wiedza na temat PPK jest znacznie mniejsza niż w prywatnym. W przypadku oświaty dochodzi do tego średnia wieku nauczycieli. Wielu z nich uważa, że z racji wieku po prostu już im się nie opłaca przystępowanie do programu. Nic bardziej mylnego, bo opłaca się wejść do PPK choćby na rok. Oczywiście negatywnie na poziomie partycypacji odbija się też brak zaufania Polaków do państwa i organizowanych przez nie programów długoterminowego oszczędzania. To się powoli odbudowuje. W przypadku sektora publicznego musimy osiągnąć masę krytyczną w postaci partycypacji na poziomie 40 proc., która sprawi, że informacja na temat korzyści PPK będzie już przekazywana samoistnie między pracownikami. Pracujemy nad tym, żeby te 40 proc. osiągnąć w możliwie krótkim czasie. Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi ministerstwami, z wojewodami, staramy się też dotrzeć ze szkoleniami PPK do samorządów.