Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS w rozmowie z Business Insider Polska zwrócił uwagę, że pod tym względem na większe ryzyko narażone są OFE, ponieważ przepisy zobowiązują je do inwestowania przede wszystkim w akcje – czyli w instrumenty finansowe bardziej narażone na skutki zawirowań rynkowych niż np. obligacje.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system oszczędzania długoterminowego przeznaczony dla pracowników i realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK.

„Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa" – czytamy na stronie mojeppk.pl.

Instytucje zarządzające PPK (decydujące m.in., w jakie aktywa inwestowane są środki przekazywane do PPK) nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Muszą też posiadać wpis do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Czym jest Polski Fundusz Rozwoju?

Polski Fundusz Rozwoju to spółka należąca do Skarbu Państwa. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie Ewidencji PPK, czyli rejestru wszystkich uczestników PPK, instytucji finansowych i podmiotów zatrudniających. System jest zintegrowany z instytucjami finansowymi obsługującymi PPK, tak aby agregować informacje z całego rynku. Do obowiązków PFR związanych z PPK należy też m.in.: