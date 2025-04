Jak duża jest szara strefa w Polsce? Podano najnowsze dane i prognozy na 2025 rok

Jak duża jest szara strefa w Polsce?

Aktualnie dane GUS dotyczące tego, jak duża jest szara strefa, zatrzymują się na roku 2022. IPAG opracował szacunki za lata 2023 i 2024 oraz przewidywania dla 2025 roku. W 2022 roku co około dziesiąta jednostka PKB podawanego przez GUS była wytwarzana w szarej strefie, natomiast jej największą częścią była działalność ukryta – ukrywanie dochodów przez przedsiębiorstwa, które działają legalnie – stanowiąca 7,7 proc. PKB. Działalność nielegalna jest na podobnym poziomie i stanowi mniejszość w całej strukturze szarej strefy – w 2022 roku wynosiła 0,3 proc. PKB.

W swoim raporcie IPAG doliczył swoje szacunki do szacunków GUS, biorąc pod uwagę kwestie, których GUS nie obejmuje. W ujęciu IPAG udział szarej strefy w polskiej gospodarce w latach 2014–2019 spadł z 19,5 do 17,2 proc. I choć tendencja przez tych kilka lat była spadkowa, zmienił to rok 2020, w którym udział szarej strefy wzrósł do 18 proc. Przyczyniła się do tego głównie pandemia Covid-19 i jej konsekwencje. Kolejnym momentem wzrostu był wybuch wojny w Ukrainie. W 2022 i 2023 roku udział wzrósł do 18,9 proc.

2024 rok to czas spadku – udział szarej strefy wyniósł 18,5 proc. W 2025 roku prognozowany jest kolejny spadek – do 18,1 proc.

„Zasadniczym czynnikiem hamującym dalszy wzrost udziału szarej strefy będzie lepsza sytuacja gospodarcza. Prognozy makroekonomiczne wskazują na szybsze tempo wzrostu gospodarczego – 3,7 proc. wobec 2,9 proc. w roku 2024. Poprawa koniunktury powinna doprowadzić do wzrostu obrotów firm i większych zysków z działalności gospodarczej, co w naturalny sposób będzie zachęcać przedsiębiorców do większej aktywności w rejestrowanej i legalnej części gospodarki” – czytamy w raporcie.

Sprzyjającymi dla przedsiębiorców czynnikami ma być między innymi obniżka najniższej składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców o 25 proc., wzrost limitu przychodów, po którego przekroczeniu przedsiębiorcy muszą prowadzić księgi rachunkowe, czy też wprowadzenie kasowego PIT dla jednoosobowej działalności gospodarczej.