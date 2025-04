Kiedy wypadają niedziele handlowe w kwietniu? Na zakupy możemy pójść dwa razy

Łącznie w 2025 roku sklepy będą czynne przez osiem niedziel, a nie jak dotychczas – przez siedem. To efekt dodania jednej niedzieli handlowej w grudniu. Trzecią niedzielę handlową w grudniu dodano przy okazji przepisów ustanawiających Wigilię dniem wolnym od pracy. To rozwiązanie obowiązuje do tego roku, wprowadzono je w ramach nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji zastrzeżono, że pracownicy handlu nie będą mogli pracować w grudniu więcej niż dwie niedziele.

Co Polacy myślą o zakazie handlu w niedzielę?

Kilka tygodni temu w „Rzeczpospolitej” informowaliśmy o badaniu UCE Research oraz Shopfully (dawniej Grupa Offerista), z którego wynika, że choć jeszcze do niedawna ustawa ograniczająca handel w niedzielę miała w Polsce więcej przeciwników niż zwolenników, to jednak sytuacja się zmieniła. W lutym 2025 r. powrotu do handlu we wszystkie niedziele w roku chciało 41,5 proc. ankietowanych, o 11,1 pkt proc. mniej niż we wrześniu 2024 r. Z badania wynikało również, że rośnie liczba osób, które sprzeciwiają się zmianie obecnie obowiązujących rozwiązań (z 38,9 proc. we wrześniu ub. r. na 47 proc. w lutym br.).

Według analizy UCE Research oraz Shopfully za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele opowiadają się przede wszystkim osoby w wieku 18–24 lata (53,7 proc.), z miesięcznymi dochodami netto 7–9 tys. zł (52 proc.), oraz z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (49,1 proc.). Z kolei przeciwnikami handlu w niedzielę są głównie osoby w wieku 55–64 lata (58,9 proc.), z miesięcznymi dochodami netto do 3 tys. zł (51,3 proc.), oraz ze wsi i miejscowości do 5 tys. mieszkańców (54,7 proc.).