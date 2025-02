Zmiana w dniach wolnych od pracy i niedzielach handlowych. Od lutego nowe przepisy

Tegoroczna Wigilia będzie dniem wolny od pracy, a trzy poprzedzające ją niedziele będą handlowe. Od 2025 roku sklepy będą więc czynne w osiem niedziel rocznie, a nie jak dotychczas - siedem.

Ustawa o wolnej Wigilii wchodzi w życie

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Sejm przyjął ją 6 grudnia 2024 roku. Prezydent podpisał dokument 24 grudnia 2024 roku i skierował jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Tzw. ustawa o wolnej Wigilii wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 roku.

Wigilia 24 grudnia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy zarówno dla pracowników handlu, jak i dla wszystkich innych pracowników. Do tej pory, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, pracownicy placówek handlowych mogli pracować do godziny 14. Ustawa gwarantuje również pracownikom handlu co drugą niedzielę wolną od pracy w grudniu, w związku z tym będą oni mogli pracować w tym miesiącu w maksymalnie dwie niedziele.

Polacy są za wolną Wigilią

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z badań sondażowych wynika, że pomysł wolnej Wigilii popiera około 70 proc. Polaków. Poparcie wynosi: 67,5 proc. - według badania IBRiS z 18 listopada 2024 r.; 67,3 proc. - według United Surveys z 25-27 października 2024 r.; 74 proc. - według SW Research z 30 października 2024 r.