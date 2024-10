Boże Ciało w 2025 roku wypada 19 czerwca. Jak zwykle będzie to czwartek, zatem i w tym przypadku przedłużenie weekendu będzie wymagało dodatkowego dnia wolnego w piątek 20 czerwca.

Pomiędzy majówką a Bożym Ciałem mamy jeszcze jedno święto. Są to Zielone Świątki, które tradycyjnie przypadają w niedzielę. W nadchodzącym roku będzie to 8 czerwca.

Następne dni wolne od pracy w sierpniu i listopadzie

Na kolejny po Bożym Ciele dzień ustawowo wolny od pracy będziemy musieli poczekać prawie dwa miesiące. 15 sierpnia przypadają dwa święta tego samego dnia - Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W przyszłym roku będzie to piątek. Czeka nas wtedy kolejny przedłużony weekend.

We wrześniu i październiku nie będzie żadnych dni świątecznych. Następne dwa dni wolne od pracy będą przysługiwać pracownikom dopiero w listopadzie. Będą to 1 i 11 listopada. Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę, natomiast Święto Niepodległości we wtorek. Biorąc jeden dzień urlopu w poniedziałek 10 listopada możemy wydłużyć weekend do czterech dni.

Święta Bożego Narodzenia 2025

Święta Bożego Narodzenia w 2025 roku dają możliwość czterodniowego odpoczynku bez konieczności korzystania z urlopu. Przypadają bowiem w czwartek i piątek, są to 25 i 26 grudnia. Jeśli jednak chcielibyśmy zrobić sobie dłuższą przerwę od pracy, wystarczą 3 dni urlopu od poniedziałku 22 do środy 24 grudnia (Wigilia), by mieć aż 9 dni wolnego. Jeśli weźmiemy 3 dni urlopu po świętach – od poniedziałku 29 do środy 31 grudnia (sylwester) - łącznie z Nowym Rokiem będziemy mieli 8 dni wolnych.