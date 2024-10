W tym roku szkolnym w naszym kraju pierwszy termin ferii zimowych zaplanowano dopiero od 20 stycznia. Z kolei zakończenie ostatniego turnusu zimowego wypoczynku przypadać będzie już w marcu. Terminy ferii zimowych 2025 będą więc późniejsze niż zazwyczaj.

Reklama

Terminy ferii zimowych: W jaki sposób są ustalane?

Terminy ferii zimowych ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego. Ustala je minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po wcześniejszej konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty.

Ferie zimowe 2025 odbędą się – jak niemal co roku – w czterech turach zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem dla poszczególnych województw. Ten natomiast co roku się zmienia. Oznacza to, że dzieci i młodzież z danego województwa odpoczywają co roku w innym terminie.

Termin ferii zimowych 2025: Małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie

Pierwsza tura ferii zimowych 2025 w naszym kraju rozpocznie się 20 stycznia. Na odpoczynek od szkoły mogą wówczas liczyć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ferie w tych regionach potrwają do 2 lutego.