Wolno stojące instalacje przemysłowe oraz urządzenia techniczne mają podlegać opodatkowaniu w całości, a nie tylko biorąc pod uwagę ich części budowlane. Do wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy budowlach mają zostać dodane hale namiotowe (do tej pory nie były opodatkowane jako budowle, co wykorzystywano, stawiając je w zastępstwie hal magazynowych). Ponadto obiekty ziemne mają zostać opodatkowane jako budowle. Obiekty sportowe z kolei mają zostać rozszerzone o lodowisko czy tor saneczkowy, a opodatkowane mają zostać jako budowle.

Jak zauważa Business Insider, aktualnie kluczowe jest to, w jakim czasie projekt trafi do parlamentu, ponieważ aktualnie nadal jest w toku konsultacji i poprawek, tym samym nie został przyjęty przez rząd. By przepisy mogły zacząć obowiązywać w 2025 roku, konieczne jest opublikowanie projektu do końca listopada 2024 roku. Czasu jest więc niewiele.