Wolne w piątek po Bożym Ciele: pobożne życzenia?

Część mediów postanowiła odgrzebać temat kwietniowej petycji i połączyć go z prezydentem-elektem Karolem Nawrockim, który obejmie urząd głowy państwa 6 sierpnia 2025 roku. Faktycznie, biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał urzędującemu prezydentowi, można spodziewać się, że dalszą decyzję w sprawie petycji podejmie dopiero kancelaria Nawrockiego.

Nie oznacza to jednak, że będzie to decyzja pozytywna, która poskutkowałaby złożeniem projektu ustawy do Sejmu przez Prezydenta (petycja trafiła także do ministerstwa rodziny). Można raczej spodziewać się decyzji negatywnej – pamiętamy przecież polityczne spory oraz opór biznesu, jakie miały miejsce przy przyjmowaniu ustawy wprowadzającej dzień wolny w Wigilię.

55,6 proc. Polaków było gotowych na zmianę dnia wolnego z jednego z już obowiązujących (np. 6 stycznia lub 1 maja) na Wigilię (źródło: IBRIS).

Tu zaś mowa nie o jednym, a o sześciu dodatkowych dniach wolnych od pracy w roku, z których każdy z osobna oznaczałby koszty rzędu miliardów złotych. Alternatywą jest jednak zawsze np. wprowadzenie jednego dnia wolnego w zamian za likwidację innego. Większość Polaków była gotowa oddać jeden z dni ustawowo wolnych od pracy w zamian za wolną Wigilię. Nie jest jednak pewne, czy byliby tak samo chętni na zamianę na poczet wolnego dnia po Bożym Ciele, kiedy to wspólne spędzanie czasu przez rodzinę nie jest aż tak kluczowe, jak w święta, gdy potrzeba czasu na przygotowanie m.in. kolacji wigilijnej.

Czas pokaże, jaka będzie decyzja obecnego lub przyszłego prezydenta w tej sprawie. Na pewno jednak ani rozpatrzenie petycji i ewentualne sformułowanie projektu ustawy, ani jego przejście przez Sejm nie nastąpią tak szybko, by było to – jak piszą niektóre media – „ostatnie takie święto Bożego Ciała”.