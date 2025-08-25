Aktualizacja: 27.08.2025 13:12 Publikacja: 25.08.2025 20:19
W zamierzeniach organizatorów będzie to przestrzeń dialogu między liderami branży budowlanej, inwestorami, samorządami i decydentami politycznymi. Zadaniem uczestników Forum Budownictwa i Inwestycji jest omówienie kluczowych wyzwań i szans stojących przed sektorem budownictwa i infrastruktury w kontekście zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej i cyfryzacji.
W panelu „Budownictwo w odbudowie – szansa na wzmocnienie sektora” omówione zostaną możliwości poprawy kondycji firm tego sektora. Spadek produkcji budowlano-montażowej to sygnał do działania, ale też szansa na transformację sektora w kierunku większej stabilności, innowacyjności i odporności na wahania rynkowe. Zdecydowane wsparcie państwa oraz długofalowe otoczenie inwestycyjne mogą przywrócić dynamikę i wykorzystać potencjał firm budowlanych jako motoru wzrostu gospodarczego. Moderatorem panelu będzie Aleksandra Helbin, redaktor naczelna, WNP.pl, a udział w nim zapowiedzieli: Agnieszka Olszewska, prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Mirosław Suchoń, poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marcin Mochocki, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Artur Popko, prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA, oraz Jan Styliński, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Rejestracja na Forum Ekonomiczne będzie otwarta tylko do środy 27 sierpnia.
Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W zamierzeniach organizatorów będzie to przestrzeń dialogu między liderami branży budowlanej, inwestorami, samorządami i decydentami politycznymi. Zadaniem uczestników Forum Budownictwa i Inwestycji jest omówienie kluczowych wyzwań i szans stojących przed sektorem budownictwa i infrastruktury w kontekście zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej i cyfryzacji.
W panelu „Budownictwo w odbudowie – szansa na wzmocnienie sektora” omówione zostaną możliwości poprawy kondycji firm tego sektora. Spadek produkcji budowlano-montażowej to sygnał do działania, ale też szansa na transformację sektora w kierunku większej stabilności, innowacyjności i odporności na wahania rynkowe. Zdecydowane wsparcie państwa oraz długofalowe otoczenie inwestycyjne mogą przywrócić dynamikę i wykorzystać potencjał firm budowlanych jako motoru wzrostu gospodarczego. Moderatorem panelu będzie Aleksandra Helbin, redaktor naczelna, WNP.pl, a udział w nim zapowiedzieli: Agnieszka Olszewska, prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Mirosław Suchoń, poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marcin Mochocki, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Artur Popko, prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA, oraz Jan Styliński, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.
Podczas XXXIV Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 2 do 4 września w Karpaczu, Ochotnicze Hufce Pracy zapr...
Problematyka ochrony zdrowia należy do jednych z najważniejszych obszarów tematycznych XXXIV Forum Ekonomicznego...
Forum Ochrony Zdrowia już po raz XVI będzie jednym z ważniejszych obszarów tematycznych Forum Ekonomicznego w Ka...
W obliczu coraz częstszych kryzysów humanitarnych – spowodowanych konfliktami zbrojnymi, zmianami klimatycznymi...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Jedność Europy jest ideą równie starą jak sam kontynent. Na przestrzeni wieków różne były ideowe i polityczne sp...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas