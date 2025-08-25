W zamierzeniach organizatorów będzie to przestrzeń dialogu między liderami branży budowlanej, inwestorami, samorządami i decydentami politycznymi. Zadaniem uczestników Forum Budownictwa i Inwestycji jest omówienie kluczowych wyzwań i szans stojących przed sektorem budownictwa i infrastruktury w kontekście zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej i cyfryzacji.

W panelu „Budownictwo w odbudowie – szansa na wzmocnienie sektora” omówione zostaną możliwości poprawy kondycji firm tego sektora. Spadek produkcji budowlano-montażowej to sygnał do działania, ale też szansa na transformację sektora w kierunku większej stabilności, innowacyjności i odporności na wahania rynkowe. Zdecydowane wsparcie państwa oraz długofalowe otoczenie inwestycyjne mogą przywrócić dynamikę i wykorzystać potencjał firm budowlanych jako motoru wzrostu gospodarczego. Moderatorem panelu będzie Aleksandra Helbin, redaktor naczelna, WNP.pl, a udział w nim zapowiedzieli: Agnieszka Olszewska, prezes, Urząd Zamówień Publicznych, Mirosław Suchoń, poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marcin Mochocki, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Artur Popko, prezes zarządu, dyrektor generalny, Budimex SA, oraz Jan Styliński, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Rejestracja na Forum Ekonomiczne będzie otwarta tylko do środy 27 sierpnia.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl