Specjalna sprawozdawczyni ONZ Francesca Albanese wzywa do nałożenia sankcji i pociągnięcia globalnych korporacji do odpowiedzialności za sytuację w Strefie Gazy
– Zgodnie ze zobowiązaniem UE do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334 i przypominając, że osiedla są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, stanowią przeszkodę dla pokoju i zagrażają możliwości osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego, UE wyraża zdecydowany sprzeciw wobec polityki osadniczej Izraela i działań podejmowanych w tym kontekście – informuje rzecznik UE w odpowiedzi na pytania wysłane przez naszą redakcję. Zapytaliśmy między innymi o możliwość nałożenia sankcji na koncerny międzynarodowe, które – zgodnie z opisanym przez nas raportem ekspertki ONZ – bezpośrednio lub pośrednio wspierają nielegalne działania Izraela przeciwko Palestynie.
Unia Europejska informuje, że przyjęła sankcje już w 2024 r. Ale jednocześnie sygnalizuje, że nie zamyka się na ich rozszerzenie.
– Rada umieściła dotychczas na liście 9 osób i 5 podmiotów powiązanych z brutalnym ekstremizmem na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie, a także z blokowaniem pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Sankcje wobec osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka wobec Palestyńczyków stanowią silny sygnał, przekładając nasze potępienie na działania. Dodatkowe propozycje są obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie – informuje rzecznik UE. Natomiast nie odnosi się wprost do pytania o firmy wymienione w raporcie ONZ.
Przypomnijmy, że znalazło się tam ponad 60 podmiotów. Wśród nich Amazon, Alphabet, Airbnb, Axa, Allianz, BNP Paribas, Booking.com, BP, Caterpillar, Hyundai, IBM, Palantir, Lockheed Martin, Leonardo, Microsoft, Volvo czy fundusze inwestycyjne jak norweski Government Pension Fund Global.
Większość wymienionych podmiotów nie odpowiedziała na nasze pytania. Niektóre – jak Palantir – jasno zadeklarowały, że wspierają Izrael. Z kolei inne, jak Volvo, zakwestionowały informacje przedstawione w raporcie ONZ i podkreśliły, że nie zgadzają się z tym, żeby ich produkty były wykorzystywane w sposób naruszający prawa człowieka. Były i takie, które zrzuciły odpowiedzialność na innych. Tak jak koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, który przekierował nas do amerykańskiego rządu, argumentując, że sprzedaż zagranicznego sprzętu wojskowego to transakcje międzyrządowe.
Z kolei fundusz GPFG, który uważany jest za inwestora mocno stawiającego na etykę, zasygnalizował, że rozważy zmiany w portfelu. Line Aaltvedt, rzeczniczka Norges Bank Investment Management, poinformowała, że norweskie Ministerstwo Finansów zażądało przeglądu inwestycji funduszu.
Raport ONZ, zatytułowany „Od ekonomii okupacji do ekonomii ludobójstwa”, przygotowała specjalna sprawozdawczyni ONZ Francesca Albanese. Wzywa do nałożenia sankcji i pociągnięcia globalnych korporacji do odpowiedzialności. Podkreśla, że działania Izraela są sprzeczne z orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że izraelska okupacja w świetle prawa międzynarodowego jest nielegalna.
Trwająca od jesieni 2023 r. izraelska ofensywa doprowadziła do śmierci co najmniej 60 tys. osób. Kilkanaście dni temu rząd premiera Benjamina Netanjahu, mimo narastającego sprzeciwu społeczności międzynarodowej oraz obywateli Izraela (przez kraj przetaczają się protesty), oświadczył, że Izrael zamierza przejąć pełną kontrolę nad Strefą Gazy. Netanjahu przekonuje, że wrogiem Izraela nie jest Palestyna i jej obywatele, ale organizacja Hamas. Według najnowszych doniesień portalu Times of Israel, Hamas zaakceptował nową propozycję rozejmu w wojnie z Izraelem przedstawioną przez Egipt i Katar. Izrael nie odniósł się do tej informacji.
Polska uznaje prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia i jego aspiracje do posiadania niepodległego państwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poproszone o komentarz dotyczący działalności wspomnianych w raporcie koncernów ONZ, odpowiedziało jasno: „MSZ ocenia ten stan rzeczy jednoznacznie negatywnie”.
