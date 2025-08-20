Przypomnijmy, że znalazło się tam ponad 60 podmiotów. Wśród nich Amazon, Alphabet, Airbnb, Axa, Allianz, BNP Paribas, Booking.com, BP, Caterpillar, Hyundai, IBM, Palantir, Lockheed Martin, Leonardo, Microsoft, Volvo czy fundusze inwestycyjne jak norweski Government Pension Fund Global.

Większość wymienionych podmiotów nie odpowiedziała na nasze pytania. Niektóre – jak Palantir – jasno zadeklarowały, że wspierają Izrael. Z kolei inne, jak Volvo, zakwestionowały informacje przedstawione w raporcie ONZ i podkreśliły, że nie zgadzają się z tym, żeby ich produkty były wykorzystywane w sposób naruszający prawa człowieka. Były i takie, które zrzuciły odpowiedzialność na innych. Tak jak koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, który przekierował nas do amerykańskiego rządu, argumentując, że sprzedaż zagranicznego sprzętu wojskowego to transakcje międzyrządowe.

Z kolei fundusz GPFG, który uważany jest za inwestora mocno stawiającego na etykę, zasygnalizował, że rozważy zmiany w portfelu. Line Aaltvedt, rzeczniczka Norges Bank Investment Management, poinformowała, że norweskie Ministerstwo Finansów zażądało przeglądu inwestycji funduszu.

Jakie są fakty o działaniach Izraela

Raport ONZ, zatytułowany „Od ekonomii okupacji do ekonomii ludobójstwa”, przygotowała specjalna sprawozdawczyni ONZ Francesca Albanese. Wzywa do nałożenia sankcji i pociągnięcia globalnych korporacji do odpowiedzialności. Podkreśla, że działania Izraela są sprzeczne z orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że izraelska okupacja w świetle prawa międzynarodowego jest nielegalna.

Trwająca od jesieni 2023 r. izraelska ofensywa doprowadziła do śmierci co najmniej 60 tys. osób. Kilkanaście dni temu rząd premiera Benjamina Netanjahu, mimo narastającego sprzeciwu społeczności międzynarodowej oraz obywateli Izraela (przez kraj przetaczają się protesty), oświadczył, że Izrael zamierza przejąć pełną kontrolę nad Strefą Gazy. Netanjahu przekonuje, że wrogiem Izraela nie jest Palestyna i jej obywatele, ale organizacja Hamas. Według najnowszych doniesień portalu Times of Israel, Hamas zaakceptował nową propozycję rozejmu w wojnie z Izraelem przedstawioną przez Egipt i Katar. Izrael nie odniósł się do tej informacji.