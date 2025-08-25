Chodzi o problem absolwentów XIII rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Choć egzaminy zakończyli w marcu, w kwietniu wybrali miejsca asesorskie w sądach, a w maju tzw. neo-KRS podjęła w tej sprawie uchwały, to procedura się przeciągała. Najpierw postanowienia nominacyjne czekały na podpis prezydenta, następnie na kontrasygnatę premiera. Ostatecznie Andrzej Duda wręczył akty powołania asesorom 31 lipca. Jednak nominacje podpisane przez prezydenta od kilku miesięcy czekają na wymaganą kontrasygnatę Prezesa Rady Ministrów.

Reklama Reklama

Na początku sierpnia głos w tej sprawie zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO przyznał, że istnieje problem ustrojowy, jakim jest status obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, jednak dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga wypracowania odpowiedniej praktyki powoływania asesorów i sędziów pomimo owego problemu.

Kolegium NSA: nie ma obaw o niezawisłość asesorów w WSA

W poniedziałkowym stanowisku Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego poparło wystąpienie RPO. "Brak kontrasygnaty dotyczy powołań do największych i najbardziej obciążonych wojewódzkich sądów administracyjnych w Warszawie, Gliwicach i Wrocławiu dla pięciu kandydatów na stanowiska asesorskie zatrudnionych w tych sądach w charakterze asystentów i referendarzy oraz dwóch wykonujących zawód radcy prawnego" - czytamy na stronie NSA.

Jak podkreśla Kolegium, udział asesora w składach orzekających w wojewódzkim sądzie administracyjnym nie narusza prawa strony do rozpoznania sprawy przez niezależny i niezawisły sąd. „W żadnym z orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny nie podważono prawidłowości orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego ze względu na udział w składzie orzekającym asesora sądowego” - wyjaśnia Kolegium. Przypomina także, że skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym może złożyć wniosek o test niezawisłości sędziego sądu administracyjnego, w tym także asesora, jeśli ma wątpliwości co do okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu.