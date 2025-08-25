Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prawnicy czekają od miesięcy na podpis premiera. Ważne stanowisko Kolegium NSA

Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego wydało w poniedziałek stanowisko w sprawie zwłoki premiera Donalda Tuska w kontrasygnowaniu aktów powołania asesorów sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych.

Publikacja: 25.08.2025 19:28

Prawnicy czekają od miesięcy na podpis premiera. Ważne stanowisko Kolegium NSA

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Chodzi o  problem absolwentów XIII rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Choć egzaminy zakończyli w marcu, w kwietniu wybrali miejsca asesorskie w sądach, a w maju tzw. neo-KRS podjęła w tej sprawie uchwały, to procedura się przeciągała. Najpierw postanowienia nominacyjne czekały na podpis prezydenta, następnie na kontrasygnatę premiera. Ostatecznie Andrzej Duda wręczył akty powołania asesorom 31 lipca. Jednak  nominacje podpisane przez prezydenta od kilku miesięcy czekają na wymaganą kontrasygnatę Prezesa Rady Ministrów. 

Na początku sierpnia głos w tej sprawie zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO przyznał, że istnieje problem ustrojowy, jakim jest status obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, jednak dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga wypracowania odpowiedniej praktyki powoływania asesorów i sędziów pomimo owego problemu.

Czytaj więcej

Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Sądy i trybunały
Sądy znów czekają na absolwentów KSSiP. A oni mają receptę na problem

Kolegium NSA: nie ma obaw o niezawisłość asesorów w WSA

W poniedziałkowym stanowisku Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego poparło wystąpienie RPO. "Brak kontrasygnaty dotyczy powołań do największych i najbardziej obciążonych wojewódzkich sądów administracyjnych w Warszawie, Gliwicach i Wrocławiu dla pięciu kandydatów na stanowiska asesorskie zatrudnionych w tych sądach w charakterze asystentów i referendarzy oraz dwóch wykonujących zawód radcy prawnego" - czytamy na stronie NSA.

Jak podkreśla Kolegium, udział asesora w składach orzekających w wojewódzkim sądzie administracyjnym nie narusza prawa strony do rozpoznania sprawy przez niezależny i niezawisły sąd. „W żadnym z orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny nie podważono prawidłowości orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego ze względu na udział w składzie orzekającym asesora sądowego” - wyjaśnia Kolegium. Przypomina także, że skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym może złożyć wniosek o test niezawisłości sędziego sądu administracyjnego, w tym także asesora, jeśli ma wątpliwości co do okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu.

Reklama
Reklama

Asesorzy sądów administracyjnych gorzej potraktowani

„Instytucja asesury jest »okresem próby«, który pozwala na ocenę pracy orzeczniczej asesora, jego kwalifikacji merytorycznych i przestrzegania przez niego zasad etyki zawodowej. W dniu 31 lipca 2025 r., po złożeniu kontrasygnaty przez Prezesa Rady Ministrów, Prezydent wręczył akty nominacyjne 171 asesorom w sądach powszechnych. Nie jest uzasadnione odmienne traktowanie asesorów sądów administracyjnych” - zaznacza Kolegium NSA.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Sądy i trybunały
Prawnicy czekają od miesięcy na podpis premiera. W tle spór o KRS

Kolegium zauważa, że w każdym przypadku powołania na stanowisko asesora sądowego, zarówno sądu powszechnego, jak i administracyjnego, uchwałę o przedstawieniu prezydentowi  wniosku nominacyjnego podejmuje ta sama Krajowa Rada Sądownictwa. Z tym że kandydat na asesora w wojewódzkim sądzie administracyjnym, inaczej niż kandydat na stanowisko asesora sądowego w sądach powszechnych, podlega jeszcze ocenie kolegium sądu administracyjnego.

"Brak powołań na stanowiska asesorów, a także zaniechanie przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska asesorskie w sądach administracyjnych, zagraża gwarantowanemu w art. 45 Konstytucji RP prawu obywatela do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego uznaje, że nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania publikacji obwieszczeń o wolnych stanowiskach asesorskich i podtrzymuje argumentację zawartą w stanowisku Kolegium z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie statusu prawnego asesorów sądowych w wojewódzkich sądach administracyjnych.  

Stanowisko Kolegium NSA podpisał jego przewodniczący, prezes NSA Jacek Chlebny.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne NSA

Chodzi o  problem absolwentów XIII rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Choć egzaminy zakończyli w marcu, w kwietniu wybrali miejsca asesorskie w sądach, a w maju tzw. neo-KRS podjęła w tej sprawie uchwały, to procedura się przeciągała. Najpierw postanowienia nominacyjne czekały na podpis prezydenta, następnie na kontrasygnatę premiera. Ostatecznie Andrzej Duda wręczył akty powołania asesorom 31 lipca. Jednak  nominacje podpisane przez prezydenta od kilku miesięcy czekają na wymaganą kontrasygnatę Prezesa Rady Ministrów. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lekcja w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida
Edukacja i wychowanie
Gdzie znikają uczniowie szkół średnich z Ukrainy? Eksperci alarmują
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Nieruchomości
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek: Prezydent nie jest królem słońce
Prezydent RP Karol Nawrocki (P) przed rozpoczęciem poniedziałkowej konferencji prasowej w Pałacu Pre
Cudzoziemcy
800+ na dziecko z Ukrainy i kary za banderyzm. Co zakłada prezydencki projekt?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Matura i egzamin ósmoklasisty
Nadchodzi najpoważniejsza zmiana w polskiej ortografii od kilkudziesięciu lat
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie