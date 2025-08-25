Aktualizacja: 27.08.2025 13:27 Publikacja: 25.08.2025 19:28
Chodzi o problem absolwentów XIII rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Choć egzaminy zakończyli w marcu, w kwietniu wybrali miejsca asesorskie w sądach, a w maju tzw. neo-KRS podjęła w tej sprawie uchwały, to procedura się przeciągała. Najpierw postanowienia nominacyjne czekały na podpis prezydenta, następnie na kontrasygnatę premiera. Ostatecznie Andrzej Duda wręczył akty powołania asesorom 31 lipca. Jednak nominacje podpisane przez prezydenta od kilku miesięcy czekają na wymaganą kontrasygnatę Prezesa Rady Ministrów.
Na początku sierpnia głos w tej sprawie zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO przyznał, że istnieje problem ustrojowy, jakim jest status obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, jednak dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga wypracowania odpowiedniej praktyki powoływania asesorów i sędziów pomimo owego problemu.
W poniedziałkowym stanowisku Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego poparło wystąpienie RPO. "Brak kontrasygnaty dotyczy powołań do największych i najbardziej obciążonych wojewódzkich sądów administracyjnych w Warszawie, Gliwicach i Wrocławiu dla pięciu kandydatów na stanowiska asesorskie zatrudnionych w tych sądach w charakterze asystentów i referendarzy oraz dwóch wykonujących zawód radcy prawnego" - czytamy na stronie NSA.
Jak podkreśla Kolegium, udział asesora w składach orzekających w wojewódzkim sądzie administracyjnym nie narusza prawa strony do rozpoznania sprawy przez niezależny i niezawisły sąd. „W żadnym z orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny nie podważono prawidłowości orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego ze względu na udział w składzie orzekającym asesora sądowego” - wyjaśnia Kolegium. Przypomina także, że skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym może złożyć wniosek o test niezawisłości sędziego sądu administracyjnego, w tym także asesora, jeśli ma wątpliwości co do okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu.
„Instytucja asesury jest »okresem próby«, który pozwala na ocenę pracy orzeczniczej asesora, jego kwalifikacji merytorycznych i przestrzegania przez niego zasad etyki zawodowej. W dniu 31 lipca 2025 r., po złożeniu kontrasygnaty przez Prezesa Rady Ministrów, Prezydent wręczył akty nominacyjne 171 asesorom w sądach powszechnych. Nie jest uzasadnione odmienne traktowanie asesorów sądów administracyjnych” - zaznacza Kolegium NSA.
Kolegium zauważa, że w każdym przypadku powołania na stanowisko asesora sądowego, zarówno sądu powszechnego, jak i administracyjnego, uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku nominacyjnego podejmuje ta sama Krajowa Rada Sądownictwa. Z tym że kandydat na asesora w wojewódzkim sądzie administracyjnym, inaczej niż kandydat na stanowisko asesora sądowego w sądach powszechnych, podlega jeszcze ocenie kolegium sądu administracyjnego.
"Brak powołań na stanowiska asesorów, a także zaniechanie przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska asesorskie w sądach administracyjnych, zagraża gwarantowanemu w art. 45 Konstytucji RP prawu obywatela do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego uznaje, że nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania publikacji obwieszczeń o wolnych stanowiskach asesorskich i podtrzymuje argumentację zawartą w stanowisku Kolegium z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie statusu prawnego asesorów sądowych w wojewódzkich sądach administracyjnych.
Stanowisko Kolegium NSA podpisał jego przewodniczący, prezes NSA Jacek Chlebny.
