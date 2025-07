Brak powołania przez prezydenta sprawia, że absolwenci XIII rocznika aplikacji sędziowskiej nie mogą orzekać. To problem nie tylko dla nich osobiście (muszą rejestrować się w urzędach pracy albo żyć z oszczędności), ale też dla wymiaru sprawiedliwości, w którym jest coraz więcej wakatów, a przez to średni czas rozpoznawania sprawy wydłuża się z roku na rok. Dlatego asesorzy „in spe” zgłosili się po pomoc do rzecznika praw obywatelskich. Ten zaś poprosił Kancelarię Prezydenta o ustosunkowanie się do sprawy. Krajowa Rada Sądownictwa przekazała bowiem Prezydentowi RP wnioski o mianowanie tych osób na stanowiska asesorów w maju tego roku.

Kancelaria Prezydenta odpowiada – opóźnienie spowodowane oczekiwaniem na kontrasygnatę

Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta, w odpowiedzi poinformowała Marcina Wiącka, że wnioski KRS przekazane zostały w czterech grupach, z których ostatnia wpłynęła 4 lipca 2025 r. Następnie projekty postanowień głowy państwa w sprawie powołania asesorów (dotyczące łącznie 171 osób) zostały przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem uzyskania kontrasygnaty. Od tego czasu Kancelaria Prezydenta nie otrzymała zwrotu dokumentów ani uzasadnienia tak długiego czasu oczekiwania na kontrasygnatę.

Kancelaria Prezydenta wskazuje przy tym, że podobna sytuacja dotyczy także sześciu asesorów w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych. Postanowienia w ich sprawie zostały złożone w kwietniu, maju i czerwcu br. Z ustnych informacji otrzymanych przez Kancelarię Prezydenta ma wynikać, że KPRM oczekuje w tej sprawie na opinię Rządowego Centrum Legislacji, które z kolei czeka na stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.