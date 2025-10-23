Aktualizacja: 23.10.2025 05:50 Publikacja: 23.10.2025 04:51
Sprawa petycji złożonej przez anonimowego obywatela w Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z którą bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65. roku życia – a więc tak długo, jak mężczyźni i o pięć lat dłużej niż dzisiaj – rozgrzała media. Również w mediach społecznościowych toczy się ożywiona dyskusja o różnicowaniu sytuacji matek i bezdzietnych. Przerzucający się opiniami internauci odpowiedzieli na poruszenie wrażliwego społecznie tematu znanymi już z podobnych dyskusji argumentami: nie każdy chce i może mieć potomstwo, „wystarczy, że płacimy na 800+”, bezdzietne nie korzystają ze zwolnień „na dzieci”, nie biorą urlopów w wakacje, bo te zarezerwowane są dla rodzin, siedzą w pracy po godzinach, kiedy syn czy córka koleżanki z biurka obok choruje.
Eksperci studzą jednak emocje i apelują, żebyśmy – zanim damy wciągnąć się w internetową dyskusję – dokładnie sprawdzali informacje, które powielamy. Przypominają, że postulaty w składanych przez obywateli petycjach do władz, np. Sejmu, mogą nigdy nie przerodzić się w jakiekolwiek realne działania (i tak się w praktyce najczęściej dzieje), bo najpierw musiałyby zyskać m.in. poparcie większości parlamentarnej. I choć obywatelskie postulaty mogą być skrajnie nierealistyczne, a wręcz uderzające w konkretne grupy społeczne, to – zdaniem ekspertów – nie sposób zabronić ich zgłaszania.
– Trudno sobie wyobrazić, żeby postulat podniesienia wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet zyskał wystarczające poparcie, aby kiedykolwiek został zrealizowany – uważa prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Musimy jednak pogodzić się z faktem, że te zgłaszane w petycjach obywatelskich mogą być nieakceptowalne nie tylko dla osób o odmiennych poglądach, ale nawet dla większości z nas. Nie ma bowiem obiektywnych kryteriów, zgodnie z którymi niektóre postulaty są „dobre”, a inne „złe” – podkreśla ekspert.
Zdaniem prof. Flisa nie ma pola do ograniczenia tego zjawiska, bo w praktyce oznaczałoby to konieczność ustanowienia cenzora. – A przecież nie chcemy mieć w kraju władzy, która narzuci obywatelom, jakie postulaty mogą zgłaszać, a jakie są zakazane – dodaje. – Oczywiście demokracja przedstawicielska ma swoje ograniczenia, a czasem wręcz odrywa się od rzeczywistości i staje się pretekstem do przedstawiania skrajnie radykalnych haseł. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że nie zostaną one poparte przez większość – zauważa.
Również dr hab. Grzegorz Makowski, prof. SGH (z tamtejszej katedry socjologii) przypomina, że petycja jest prawem obywatelskim zapisanym w konstytucji, więc możliwości jego ograniczenia trudno się dopatrzyć. Za wyjątki – jak wskazuje – można byłoby uznać jedynie sytuacje, w których petycja zawierałaby np. elementy propagowania ideologii nazistowskiej czy komunistycznej, bo tego konstytucja już zabrania.
Zdaniem eksperta obywatele mogą zatem postulować właściwie wszystko, bo regulujący tę kwestię przepis ustawy o petycjach jest bardzo pojemny. – Tak jak mogą wychodzić na ulicę, broniąc czasem spraw, które mogą się części społeczeństwa wydawać kontrowersyjne – ocenia prof. Makowski.
Odnosząc się zaś do petycji, która w ostatnim czasie wzbudziła wiele emocji, ekspert przypomina, że podobne składano już choćby w sprawie „bykowego”. A takie powtarzające się sytuacje muszą zmobilizować nas do rzeczowej debaty.
– Powinniśmy mieć świadomość, że w demokracji ludzie mają po prostu różne poglądy i wolność do ich wyrażania oraz zabiegania o zmiany, które jedni czy drudzy uznają za potrzebne. Powinniśmy nauczyć się dyskutować wokół tych czy innych propozycji, a nie ulegać polaryzacji, z powodu skrajnych poglądów, które w toku takiej dyskusji mogą się pojawiać – mówi prof. Makowski.
Ekspert zauważa jednak, że temu celowi nie służy z pewnością tendencja odchodzenia od moderacji treści w mediach społecznościowych, którą – według niego – możemy dziś zaobserwować. – Ale taka już natura tych mediów – konkluduje.
Również prof. Flis uważa, że radykalne postulaty stają się pretekstem do dyskusji, która przybiera często nieakceptowalną formę, a komentujący wyrażają niezadowolenie w internecie. – Obietnica, że media społecznościowe staną się forum rzeczowej wymiany myśli, była fałszywa. W rzeczywistości polega ona na pośpiesznym przekazywaniu niezweryfikowanych informacji, np. takich, że złożenie do Sejmu petycji równoznaczne jest z podjęciem w tej sprawie działań legislacyjnych, a później wzajemnym obrzucaniu się błotem – podsumowuje ekspert.
Niestety swoją rolę w tym zakresie odgrywają też te tradycyjne media, które często opisują propozycje zawarte w obywatelskich petycjach w sposób manipulujący, czyli bez wyraźnego poinformowania, że nie są to projekty przepisów, a jedynie propozycje obywateli, które bez poparcia posłów lub rządu nie mają najmniejszych szans na przyjęcie.
