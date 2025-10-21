Jakie są główne założenia opracowywanego przez was projektu dotyczącego jednolitego statusu sędziów?

Jest nieco za wcześnie na deklarowanie konkretnych rozwiązań, ponieważ dopiero zaczynamy pracę. W projekcie zamierzamy naprawić nie tylko wypaczenia ostatnich lat, ale także usunąć przyczyny problemów, które trapiły polskie sądy przed 2017 r. Chcemy przede wszystkim uwzględnić uwarunkowania konstytucji. Stanowi ona, że sędziowie są powoływani przez prezydenta, ale bez określenia konkretnego miejsca służbowego sędziego. Obecny system buduje hierarchię służbową, która nie wynika z konstytucji i szkodzi stosunkom sędziowskim.

Na czym będzie zatem polegał jednolity status sędziego?

Każdy sędzia byłby powoływany przez prezydenta na urząd sędziego sądu powszechnego. Natomiast o konkretnym miejscu urzędowania i szczeblu, na którym będzie on orzekał decydowałby inny organ. Zgodnie z projektami społecznymi jest to Krajowa Rada Sądownictwa i uważam, że to rozwiązanie jest słuszne. Oczywiście przy założeniu, że będzie to instytucja powołana zgodnie z konstytucją. KRS podejmowałaby uchwałę o miejscu służbowym każdego sędziego, którym byłby określony sąd powszechny. W konsekwencji zniknęliby sędziowie sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, a w systemie pojawiliby się za to sędziowie sądów powszechnych orzekający w sądach, do których zostali wyznaczeni przez KRS.

W jakiej procedurze KRS miałaby decydować o tym, w którym sądzie będzie orzekał dany sędzia i kto podejmowałby decyzję o tym, który sędzia trafi do sądu wyższej instancji?

Zakładamy, że na wolne stanowiska w sądach wyższych instancji kandydatów będzie więcej niż wakatów. Nie unikniemy więc konieczności wyłaniania najlepszego kandydata. Zajmować się tym powinna KRS, która jest najlepiej przygotowanym do tego organem i posiada odpowiednie osadzenie konstytucyjne.

Czyli pomimo wprowadzenia jednolitego statusu sędziów nie da się uniknąć konkursów sędziowskich.

Konkursy na wolne miejsca w sądach w jakiejś formie zostaną utrzymane. Zachowana musi być także zasada dostępu do konkursu przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Komisja stale pracuje nad modyfikacją kryteriów, które powinni spełniać kandydaci na sędziów. Zasady zmiany miejsca służbowego powinny być spójne z tymi kryteriami. Znane są rozwiązania, w których sędziów ocenia się pod kątem stażu pracy.

Czy nie obawia się pan, że brak tradycyjnych konkursów sędziowskich i przenoszenie sędziów do wyższej instancji na podstawie stażu pracy może doprowadzić do spadku motywacji sędziów do rozwoju zawodowego?

Może to być jeden z negatywnych skutków tego rozwiązania, dlatego nie jest ono brane pod uwagę. Musimy mieć pewność, że wybrany wariant „awansów” będzie gwarantował najbardziej efektywne funkcjonowanie sądów z korzyścią dla obywateli.