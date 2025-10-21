Aktualizacja: 21.10.2025 06:18 Publikacja: 21.10.2025 04:51
Foto: Adobe Stock
Prace komisji w pierwszym rzędzie miały na celu przywrócenie jednostkom prawa do sądu i wykonanie wyroku pilotażowego ETPC w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Jako komisja nie będziemy zajmować się jednak wyłącznie działaniami restytucyjnymi, ale zamierzamy przede wszystkim przedstawić konkretny program na przyszłość. Chodzi o transformację organizacyjną polskiego sądownictwa, które znajduje się w systemowym kryzysie. Po to powstał ten zespół.
Jesteśmy zaangażowani w opiniowanie projektów, które powstają w resorcie sprawiedliwości. Pracujemy właśnie nad opinią dotyczącą unormowania biernego i czynnego prawa wyborczego sędziów w procesie wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Stanowisko komisji zapewne nie będzie zaskoczeniem. W naszym przekonaniu konstytucja w sposób dorozumiany wskazuje, że członkowie KRS powinni być wybierani przez sędziów.
Tak, naszym podstawowym zadaniem jest wypracowanie propozycji projektu zmierzającego do ujednolicenia statusu sędziów. Prace są na wczesnym etapie, koncepcyjnym. Za punkt odniesienia obraliśmy propozycje społecznego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych, który został opublikowany w ubiegłym roku
Czytaj więcej
Ustawa zasadnicza nie dzieli sędziów według rodzaju sądów, w których orzekają. Nic w niej nie ma...
Jest nieco za wcześnie na deklarowanie konkretnych rozwiązań, ponieważ dopiero zaczynamy pracę. W projekcie zamierzamy naprawić nie tylko wypaczenia ostatnich lat, ale także usunąć przyczyny problemów, które trapiły polskie sądy przed 2017 r. Chcemy przede wszystkim uwzględnić uwarunkowania konstytucji. Stanowi ona, że sędziowie są powoływani przez prezydenta, ale bez określenia konkretnego miejsca służbowego sędziego. Obecny system buduje hierarchię służbową, która nie wynika z konstytucji i szkodzi stosunkom sędziowskim.
Każdy sędzia byłby powoływany przez prezydenta na urząd sędziego sądu powszechnego. Natomiast o konkretnym miejscu urzędowania i szczeblu, na którym będzie on orzekał decydowałby inny organ. Zgodnie z projektami społecznymi jest to Krajowa Rada Sądownictwa i uważam, że to rozwiązanie jest słuszne. Oczywiście przy założeniu, że będzie to instytucja powołana zgodnie z konstytucją. KRS podejmowałaby uchwałę o miejscu służbowym każdego sędziego, którym byłby określony sąd powszechny. W konsekwencji zniknęliby sędziowie sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, a w systemie pojawiliby się za to sędziowie sądów powszechnych orzekający w sądach, do których zostali wyznaczeni przez KRS.
Zakładamy, że na wolne stanowiska w sądach wyższych instancji kandydatów będzie więcej niż wakatów. Nie unikniemy więc konieczności wyłaniania najlepszego kandydata. Zajmować się tym powinna KRS, która jest najlepiej przygotowanym do tego organem i posiada odpowiednie osadzenie konstytucyjne.
Konkursy na wolne miejsca w sądach w jakiejś formie zostaną utrzymane. Zachowana musi być także zasada dostępu do konkursu przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Komisja stale pracuje nad modyfikacją kryteriów, które powinni spełniać kandydaci na sędziów. Zasady zmiany miejsca służbowego powinny być spójne z tymi kryteriami. Znane są rozwiązania, w których sędziów ocenia się pod kątem stażu pracy.
Może to być jeden z negatywnych skutków tego rozwiązania, dlatego nie jest ono brane pod uwagę. Musimy mieć pewność, że wybrany wariant „awansów” będzie gwarantował najbardziej efektywne funkcjonowanie sądów z korzyścią dla obywateli.
Dopełnieniem systemu jednolitego statusu powinna być zasada równego wynagradzania wszystkich sędziów sądów powszechnych za pracę, która jest taka sama, z uwzględnieniem stażu.
Każdy sędzia ma ustawowy obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji. Awans nie jest i nie powinien być jedyną zachętą. Może jednak skracać czas uzyskania wyższej stawki. Liczymy, że zaproponowany system będzie bardziej egalitarny. Są sędziowie, którzy ze względu na wąską specjalizację, np. rodzinną albo upadłościową, mają ograniczone możliwości awansu, ale to nie oznacza, że nie starają się doskonalić swoich umiejętności. Z kolei sankcja dyscyplinarna za naruszenie obowiązków powinna odraczać uzyskanie wyższej stawki.
Poprawa sprawności postępowań sądowych nie jest bezpośrednim celem tego projektu i raczej trudno będzie ją osiągnąć za jego pomocą. Zakładam jednak, że większa elastyczność ustalania miejsca urzędowania sędziego, którą zagwarantują te przepisy, może pozwolić na lepsze dostosowanie liczby stanowisk sędziowskich do stopnia obciążenia poszczególnych sądów. Tu jednak są potrzebne inne remedia.
Nie postrzegam tego projektu w takich kategoriach, chociażby dlatego, że projektowane przepisy nie regulują statusu sędziów Sądu Najwyższego czy sądów administracyjnych, a odnoszą się wyłącznie do sędziów sądów powszechnych. Nie traktuję zatem jednolitego statusu sędziego jako instrumentu przywracania praworządności i uzdrawiania powołań sędziowskich.
Czytaj więcej
Część tzw. neosędziów straci swój status z mocy ustawy, a sporna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i sk...
Nie planujemy obecnie pracy nad takim rozwiązaniem. Uważam, że wprowadzenie struktury sądownictwa innej niż trójszczeblowa wpłynęłoby niekorzystnie na sprawność postępowań i dostępność sądów. Poza tym spłaszczenie struktury sądownictwa wymagałoby też gruntownej reformy przepisów procesowych, co wykracza poza zakres kompetencji komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury.
Robimy wszystko, żeby ten projekt powstał jak najszybciej. Dołożymy starań, żeby przepisy te, a przynajmniej ich założenia, były gotowe jeszcze w tym roku.
Marcin Walasik – profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prace komisji w pierwszym rzędzie miały na celu przywrócenie jednostkom prawa do sądu i wykonanie wyroku pilotażowego ETPC w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Jako komisja nie będziemy zajmować się jednak wyłącznie działaniami restytucyjnymi, ale zamierzamy przede wszystkim przedstawić konkretny program na przyszłość. Chodzi o transformację organizacyjną polskiego sądownictwa, które znajduje się w systemowym kryzysie. Po to powstał ten zespół.
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sędzia z Wągrowca miał kupić butelkę wódki na stacji paliw, wypić alkohol i odjechać autem do domu. Sąd Najwyższ...
W piątek przedstawiono założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wsp...
Procedura spadkowa stanie się prostsza dzięki nowym uprawnieniom dla notariuszy. Trzy procedury sądowe zostaną w...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas