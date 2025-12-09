Sędzia Wiesław Kozielewicz został sędzią w 1983 r.. Najpierw orzekł w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, następnie w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu, a także Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Od 12 maja 1999 r. został sędzią Sądu Najwyższego.

Reklama Reklama

W latach 2019–2020 pełnił funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, przez kilka miesięcy p.o. prezesa Izby Karnej SN, a później przewodniczącego przejściowej piątki sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN po likwidacji Izby Dyscyplinarnej. 27 października 2022 r. został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Jest m.in. autorem publikacji „Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy”.

Kto pokieruje Izbą Odpowiedzialności Zawodowej?

W zdaniu odrębnym do głośnej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. sędzia Kozielewicz wskazał, że prawne podważanie prezydenckich nominacji sędziowskich jest możliwe tylko, jeśli podczas oceny kandydata przez KRS doszłoby do popełnienia przestępstwa ustalonego prawomocnie lub prezydencka nominacja uznana byłaby za delikt konstytucyjny, za który prezydent zostałby skazany przez Trybunał Stanu.