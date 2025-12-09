Aktualizacja: 09.12.2025 15:58 Publikacja: 09.12.2025 14:56
Sędzia Wiesław Kozielewicz orzekał w Izbie Karnej oraz Izbie Odpowiedzialności Zawodowej
Foto: PAP/Tomasz Gzell
Sędzia Wiesław Kozielewicz został sędzią w 1983 r.. Najpierw orzekł w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, następnie w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu, a także Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Od 12 maja 1999 r. został sędzią Sądu Najwyższego.
W latach 2019–2020 pełnił funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, przez kilka miesięcy p.o. prezesa Izby Karnej SN, a później przewodniczącego przejściowej piątki sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN po likwidacji Izby Dyscyplinarnej. 27 października 2022 r. został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.
Jest m.in. autorem publikacji „Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy”.
W zdaniu odrębnym do głośnej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. sędzia Kozielewicz wskazał, że prawne podważanie prezydenckich nominacji sędziowskich jest możliwe tylko, jeśli podczas oceny kandydata przez KRS doszłoby do popełnienia przestępstwa ustalonego prawomocnie lub prezydencka nominacja uznana byłaby za delikt konstytucyjny, za który prezydent zostałby skazany przez Trybunał Stanu.
Kto będzie następcą sędziego Kozielewicza na stanowisku prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej? Zgodnie z art. 15 ustawy o Sądzie Najwyższym Prezes SN jest powoływany przez Prezydenta po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa SN. Wybór następuje spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego. Kadencja prezesa izby trwa trzy lata. Może zostać ponownie powołany na to stanowisko dwukrotnie.
Zgodnie z ustawą, osoba powołana na stanowisko Prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego.
Przypomnijmy, iż do właściwości Izby Odpowiedzialności Zawodowej należą sprawy dyscyplinarne dotyczące m.in. sędziów SN, sędziów sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy komorników. Izba ta podejmuje też decyzje o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub na tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury.
