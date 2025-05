W naszej ocenie podstawowym problemem tej izby jest obecność nieprawidłowo powołanych sędziów i tu absolutnie nie odstępujemy od jego rozwiązania. W tym zakresie w projekcie nic się nie zmienia.

Jest jeszcze sposób dokonania tej zmiany, o której dowiadujemy się nie z MS, lecz mediów. To TVN24 wyszperał, że w komunikacie sprzed trzech tygodni został usunięty stary projekt i podwieszony nowy, z istotnymi zmianami. Biorąc pod uwagę kontekst – wybory prezydenckie – wygląda to podejrzanie. Bo nagle w projekcie przywracane jest rozwiązanie, które daje prezydentowi wpływ na kształtowanie składu jednej z izb Sądu Najwyższego. Wygląda to trochę tak, jakby MS szykował się pod wybory nowego prezydenta, licząc na to, że zostanie nim kandydat rządzącej większości.

To bardzo daleko posunięta teza, ale nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Nie mówiąc już o tym, że gdyby taka zmiana miała być motywowana względami politycznymi, to dokonywanie jej na etapie kampanii wyborczej, kiedy nie wiadomo, kto wygra, zamiast ewentualnie po wyborach, byłoby co najmniej nierozsądne.

To porozmawiajmy o drugiej zmianie, czyli likwidacji skargi nadzwyczajnej. W uzasadnieniu poprzedniej wersji projektu wymieniono wszystkie wady tej instytucji, ale jednocześnie podkreślono, że jakiś nadzwyczajny środek ochrony prawnej jest potrzebny. W związku z tym do czasu, aż komisje kodyfikacyjne go nie opracują, skarga zostanie utrzymana. Co się zmieniło w tak krótkim czasie, że jednak przepisy o skardze nadzwyczajnej zostaną uchylone? Przecież prace nad nowym ekstraordynaryjnym środkiem zaskarżenia nawet nie ruszyły?