Wiesław Kozielewicz: Jestem sędzią SN, nie politykiem

Jak pan ocenia wspomnianą, nową wersję projektu o przywracaniu praworządności?

Na razie rozmawiamy o projekcie, o kolejnym pomyśle. Jeśli zostanie przyjęty przez Sejm, to możemy porozmawiać o szczegółach. Jak dotąd mamy stan prawny taki, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest i funkcjonuje. I tego się trzymajmy. Odnosząc się zaś do działalności IOZ, warto przypomnieć, że wszyscy sędziowie, którzy w przeszłości byli zawieszeni w czynnościach służbowych przez ministra sprawiedliwości bądź prezesów sądów lub Izbę Dyscyplinarną z powodu wydanych przez nich orzeczeń, zostali decyzjami IOZ przywróceni do pracy. Dostrzegł to Trybunał Sprawiedliwości UE i w kwietniu 2023 r. obniżył wysokość kary nałożonej na Polskę za niewykonanie środka tymczasowego o 500 tys. euro dziennie (Polska tym samym zapłaciła o około 130 mln zł mniej).

Ale pan jest prezesem tej Izby…

Jestem sędzią SN orzekającym od maja 1999 r. w Izbie Karnej SN oraz od października 2022 r. prezesem IOZ. Zatem jeśli Izba Odpowiedzialności Zawodowej zostanie zlikwidowana, to poświęcę się wyłącznie orzekaniu w Izbie Karnej. Nie jestem politykiem, nie interesują mnie polityczne trendy, interesuje mnie obowiązujący stan prawny. To dla sędziego każdego sądu sprawa podstawowa.

Sprawy dyscyplinarne sędziów nie są panu obce. W swojej sędziowskiej karierze był pan w latach 90-tych przez jedną kadencję zastępcą przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego, a następnie też przez jedną kadencję zastępcą przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, po czym, już w XXI wieku, przewodniczącym wydziału dyscyplinarnego w Izbie Karnej SN. Jak pan ocenia odwołanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy przed upływem ich kadencji?

Stan prawny mamy teraz taki, że rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych i jego dwaj zastępcy są powoływani na czteroletnie kadencje przez ministra sprawiedliwości. Ich kadencję można przerwać w wypadkach wskazanych w ustawie.

Czyli przerwanie ich kadencji jest niezgodne z prawem?

Ja nie powiedziałem: niezgodne z prawem czy zgodne z prawem. Stwierdzam tylko, że kadencja rzecznika jest ustalona w ustawie, czyli w u.s.p. Odpowiedzi co do prawidłowości odwołania mogą udzielić wyłącznie właściwe sądy, we właściwym postępowaniu. Ja nie będę ich zastępował. Mamy w Polsce sądy powszechne, mamy sądy administracyjne. Każda z tych spraw może być objęta właściwym postępowaniem sądowym. I to sądy powinny rozstrzygnąć, czy jest to zgodne z prawem czy też nie. Przypomnę tylko, że od lutego 2023 r. toczy się przed sądem administracyjnym postępowanie ze skargi sędziego SN prof. Pawła Grzegorczyka na decyzję Prezydenta RP co do wyznaczenia tego sędziego do orzekania w IOZ, a z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 czerwca 2021 r. w sprawie Broda i Bojara przeciwko Polsce, uznał że przedterminowe skrócenie kadencji wiceprezesa sądu, w sytuacji gdy nie zostało to zbadane przez sąd powszechny, ani przez inny organ wykonujący funkcje sądowe, narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka.