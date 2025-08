Sędzia Beata Najjar od sierpnia ubiegłego roku kieruje Sądem Okręgowym w Warszawie – określanym jako największy sąd w Polsce. Niedawno, bo 11 lipca obchodziła swoje 65. urodziny.

Reklama Reklama

Zgodnie z art. 69 Prawa o ustroju sądów powszechnych, sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie. Przepis ten mówi też, że „Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym interesem społecznym, w szczególności jeśli przemawia za tym racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów. Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa jest ostateczna. W przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego po ukończeniu przez niego wieku (...), sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia tego postępowania”.

Dagmara Pawełczyk-Woicka: Złożenie wniosku może zostać skierowane tylko do Krajowej Rady Sądownictwa

W marcu przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała, że sędzia Najjar złożyła po terminie swoje oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Wniosek został złożony do ministra sprawiedliwości, a za jego pośrednictwem trafił do KRS. „Sędziowie, którzy nie złożyli w terminie wniosku do KRS o wyrażenie zgody na dalsze orzekanie po ukończeniu 65. roku życia przechodzą z mocy prawa w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia. Złożenie wniosku może zostać skierowane tylko do Krajowej Rady Sądownictwa. Złożenie takiego oświadczenia do innego organu jest bezskuteczne. W zasadzie KRS upoważniła mnie do zwracania takich wniosków bez ich przedkładania na posiedzenia plenarnym KRS. Dalsze orzekanie przez sędziego w stanie spoczynku może być oceniane w kategorii spełnienia znamion z art. 231 K.k.” – napisała na platformie X szefowa KRS, Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Ministerstwo Sprawiedliwości: brak prawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa

Do sprawy odniósł się w piątek resort sprawiedliwości, na którego czele od tygodnia stoi sędzia Waldemar Żurek. W wydanym oświadczeniu czytamy, że „na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia, Beata Najjar złożyła oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Do dokumentu dołączyła pisemną informację o stanie zdrowia, potwierdzając możliwość dalszego sprawowania funkcji". Dalej wskazano, że dokumenty zostały złożone 8 stycznia do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który na mocy art. 187 ust. 1 Konstytucji jest również członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.