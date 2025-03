Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS, pisze na X, że sędzia, który orzeka, a nie dopełnił tych wszystkich formalności, naraża się na zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 231 k.k. Chodzi o przekroczenie uprawnień. To możliwe?

To bardzo skrajne rozumienie przepisów. Odczytuję oświadczenia pani przewodniczącej jako obronę instytucji, którą kieruje, i potwierdzanie faktu, że jest ona w pełni legalna. Mieliśmy już do czynienia z różnymi okresami grożenia odpowiedzialnością karną czy odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziom, którzy nie zgadzali się z tym, co od lat się dzieje. Trzeba się zastanowić, jak rozwiązać tę całą sytuację z punktu widzenia interesu państwa i interesu osób, które się zwracają do sądów. Tak, żeby miały pewność, że sędzia, który orzeka w ich sprawie, jest rzeczywiście sędzią i nikt nie będzie podważał jego wyroku w przyszłości.

W tej sprawie jest jeszcze jedna wątpliwość. Prezes Najjar złożyła wniosek do ministra Bodnara, ale on go wysłał do KRS. Jak zastrzegł w specjalnym oświadczeniu, nie oznacza to uznania „legalności” tego organu.

Nie będę oceniał działań ministra sprawiedliwości. Trzeba ten chaos jak najszybciej zakończyć. To, co się dzieje, jest wbrew interesowi państwa.

A gdyby pan teraz miał składać taki wniosek o przedłużenie orzekania, to do kogo by go pan złożył?