Jacek Nizinkiewicz pytał o wypowiedź marszałka Sejmu o „zamachu stanu”. Były szef MEiN podkreślił, że marszałek to druga osoba w państwie, a swe słowa wypowiedział „publicznie, na żywo, na antenie ogólnopolskiej”. Ocenił też, że sytuacja jest niejasna. – Dziękuję panu marszałkowi jako Polak, że nie poddał się tej presji i nie zdestabilizował państwa polskiego. Ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć również Z. (...) Mówienie wprost o podżeganiu do zamachu stanu to ujawnianie przestępstwa. Jeśli druga osoba w państwie była świadkiem przestępstwa, to ma obowiązek prawny ujawnić, kto to zrobił i w jakich okolicznościach. I pewnie temu będzie służyło przesłuchanie (Hołowni – red.) w prokuraturze – powiedział.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Czy możliwa jest koalicja PiS–Polska 2050? Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiada

Wiceprezes PiS był także w piątek pytany, czy jego partia byłaby w stanie współpracować z Polską 2050 i zawrzeć z formacją Szymona Hołowni koalicję. Odparł, że Prawo i Sprawiedliwość jest świadome „potężnych zagrożeń, które czyhają na Polskę tuż za rogiem, niebezpieczeństw utraty niepodległości i suwerenności”. – W związku z tym jesteśmy gotowi dzisiaj na współpracę ze wszystkimi siłami, które tylko tej współpracy będą chciały, w koalicji polskich spraw, za wyjątkiem Tuska i jego ludzi, bo ci ludzie wykazali się skrajną nieodpowiedzialnością i z nimi rządzić nie można, bo my przede wszystkim musimy bronić Polski przed zagrożeniami, a to można zrobić tylko w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi – oświadczył dodając, że USA „z kimś takim jak Tusk współpracować nie będą”.

– Jesteśmy w stanie współpracować i z PSL-em, i z Polską 2050, i z Konfederacją, pomimo szaleństwa, jakim wykazał się w ostatnich dniach Sławomir Mentzen. Ze wszystkimi tymi ugrupowaniami jak najbardziej tak, jeśli tylko będą chciały wziąć odpowiedzialność za państwo polskie w koalicji polskich spraw w tym Sejmie – deklarował Czarnek.

– A co będzie w nowym Sejmie? No to wyborcy pokażą, jakie będą ewentualne konieczne koalicje albo czy w ogóle koalicje będą konieczne – zaznaczył.

Dlaczego Przemysław Czarnek nie został szefem Kancelarii Prezydenta?

Przemysław Czarnek był przedstawiany w mediach jako kandydat do objęcia funkcji szefa Kancelarii Prezydenta u Karola Nawrockiego. Prezydent elekt oficjalnie ogłosił jednak, że to stanowisko będzie pełnił Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski. Pytany o to, dlaczego nie chciał wejść w skład KPRP były minister odparł: – Nie chciałem zrezygnować z funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, i szefa struktur lubelskich.