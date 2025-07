Poseł Zbigniew Bogucki ma zostać szefem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Znamy też inne nazwiska

Bez Przemysława Czarnka i Andrzeja Dery, za to z Wojciechem Kolarskim i Zbigniewem Boguckim. Tak będzie wyglądać Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. Ma do niej trafić też kilkadziesiąt osób z IPN – ustaliła „Rzeczpospolita”. PiS nie obsadzi wielu stanowisk w KPRP. I wcale o to nie walczy.