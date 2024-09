Zbigniew Bogucki: Wielu marzy, żeby prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie było w życiu politycznym

Pytany o nowy sezon polityczny i ważne dla PiS sprawy, poseł wspomniał o nadchodzącym kongresie Prawa i Sprawiedliwości i "pewnej reorganizacji" w partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Zbigniew Bogucki wymienił również rozpoczęcie zbiórki podpisów pod protestem w sprawie przyjęcia paktu migracyjnego i ocenił, że to sprawa ważna także dla tych, którzy nie głosowali na PiS.

Reklama

Zbigniew Bogucki: Najważniejsze będą wybory prezydenckie 2025

- Wszystkie sprawy związane z praworządnością, bo jeżeli słyszymy wypowiedzi premiera, który mówi o "liberalnej demokracji walczącej", to ja się tego strasznie obawiam, patrząc na to, co już ta władza zrobiła, jeżeli chodzi o system prawny - oświadczył były wojewoda zachodniopomorski. - Docelowo oczywiście najważniejszy element tego sezonu politycznego to kampania prezydencka i wybór głowy państwa - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński broni Marszu Niepodległości. Prezes PiS ogłasza demonstrację w Warszawie Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział demonstrację w proteście przeciwko działaniom rządu, które, w jego opinii, są wymierzone w Marsz Niepodległości. Ogłosił, że w tym roku - po raz drugi - pojawi się na marszu.

Bogucki zaznaczył, że na kongresie PiS mają nastąpić zmiany organizacyjne. - Tak, żeby zdynamizować nasze środowisko polityczne, zarówno w wymiarze parlamentarnym, czyli kierownictwa partii, parlamentarzystów, ale także jeżeli chodzi o nasze struktury terenowe, bo przecież te struktury są bardzo rozbudowane. Musimy wejść w ten nowy sezon przed kampanią prezydencką z większą energią - mówił. Rozmówca Michała Kolanki przekazał, że dokładna data kongresu nie jest jeszcze znana, wydarzenie ma odbyć się pod koniec września lub na początku października.

Czy Jarosław Kaczyński pozostanie prezesem PiS?

W Prawie i Sprawiedliwości ma zostać powołany nowy zarząd. Bogucki nie potwierdził tych doniesień ani im nie zaprzeczył. - Trzeba uwzględnić w PiS dwie siły, dwie wartości, czyli z jednej strony wielkie doświadczenie i mądrość płynącą z tego doświadczenia polityków starszego pokolenia, którzy mają wielkie doświadczenie administracyjne, polityczne, takie partyjne czucie społeczne, a z drugiej strony myślę, że warto uwzględnić to nowe spojrzenie chociażby jeżeli chodzi o kwestie przekazu - powiedział.