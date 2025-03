Pani sędzio, jest pani prezesem największego sądu w kraju. W lipcu kończy pani 65 lat. Chce pani orzekać i zarządzać dalej?

Tak, chcę nadal orzekać i zarządzać Sądem Okręgowym w Warszawie.

Dlaczego więc nie wystąpiła pani o zgodę na wydłużenie orzekania do Krajowej Rady Sądownictwa?

W mojej ocenie, ale też nie tylko w mojej, w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego w tej chwili nie ma KRS tożsamej z organem określonym w konstytucji. To jest bezsporne, że obecna KRS straciła swoją konstytucyjną tożsamość. Dlatego nie skierowałam swojego oświadczenia o zgodę na dalsze orzekanie do KRS, ale złożyłam to oświadczenie na ręce jednego z konstytucyjnych członków KRS, czyli ministra sprawiedliwości.

Tylko minister wysłał je dalej do KRS.

Tak, ale zastrzegł, że przekazanie oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa oznacza przekazanie ww. oświadczenia do organu pełniącego tylko i wyłącznie funkcję jego odbiorcy. Jak oświadczył minister, wymóg złożenia w odpowiednim terminie takiego oświadczenia jest niezbędnym warunkiem dalszego pełnienia służby sędziowskiej, co nie jest kwestionowane w świetle orzecznictwa i przepisów prawa europejskiego.

Ile czasu ma sędzia na złożenie wniosku o dalsze orzekanie?

Termin zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych na złożenie tego oświadczenia to nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 6 miesięcy przed osiągnięciem wieku 65 lat. Ja złożyłam takie oświadczenie w styczniu 2025 r., z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu.