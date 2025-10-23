Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe możliwości oferuje aplikacja mObywatel w zakresie e-podpisu?

Na czym polega różnica między podpisem kwalifikowanym a zwykłym podpisem elektronicznym?

Jakie wymagania techniczne trzeba spełnić, aby skorzystać z nowego e-podpisu w mObywatelu?

Jakie są zasady korzystania z darmowego limitu podpisów w aplikacji mObywatel?

Jak postępować, gdy przekroczony zostanie darmowy limit podpisów w mObywatelu?

Jak krok po kroku używać podpisu kwalifikowanego poprzez mObywatela na różnych urządzeniach?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, nowa usługa umożliwia bezpłatne podpisanie e-podpisem maksymalnie pięciu dokumentów w miesiącu. Dokument jest tak samo ważny jak ten podpisany własnoręcznie. Można w ten sposób podpisać wyłącznie dokumenty w sprawach prywatnych, niezwiązane z działalnością zawodową. Dalej wyjaśniamy, o co chodzi i jak skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu.

Czym podpis kwalifikowany różni się od zwykłego podpisu elektronicznego?

Podpis elektroniczny to ogólny termin. Chodzi o podpis składany przy użyciu danych, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą. Zawiera deklarację tożsamości podpisującego, jednak do uwierzytelnienia nie dochodzi albo dochodzi za pośrednictwem adresu email lub numeru telefonu.

Natomiast podpis kwalifikowany to najbezpieczniejsza i najbardziej wiarygodna forma. Jest poświadczony specjalnym kwalifikowanym certyfikatem, który jednoznacznie weryfikuje tożsamość osoby składającej podpis. Jest tak samo ważny, jak podpis własnoręczny. W przeciwieństwie do zwykłych podpisów elektronicznych, nie wymaga on dodatkowych umów między stronami, aby jego skutki prawne były wiążące.

Jak wyjaśniają twórcy mObywatela, podpis kwalifikowany uznają wszystkie firmy i instytucje w Unii Europejskiej i nie tylko. Można nim podpisać umowy, faktury i inne dokumenty.