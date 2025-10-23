Aktualizacja: 23.10.2025 12:05 Publikacja: 23.10.2025 11:07
Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku
Foto: Adobe Stock
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, nowa usługa umożliwia bezpłatne podpisanie e-podpisem maksymalnie pięciu dokumentów w miesiącu. Dokument jest tak samo ważny jak ten podpisany własnoręcznie. Można w ten sposób podpisać wyłącznie dokumenty w sprawach prywatnych, niezwiązane z działalnością zawodową. Dalej wyjaśniamy, o co chodzi i jak skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu.
Podpis elektroniczny to ogólny termin. Chodzi o podpis składany przy użyciu danych, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą. Zawiera deklarację tożsamości podpisującego, jednak do uwierzytelnienia nie dochodzi albo dochodzi za pośrednictwem adresu email lub numeru telefonu.
Natomiast podpis kwalifikowany to najbezpieczniejsza i najbardziej wiarygodna forma. Jest poświadczony specjalnym kwalifikowanym certyfikatem, który jednoznacznie weryfikuje tożsamość osoby składającej podpis. Jest tak samo ważny, jak podpis własnoręczny. W przeciwieństwie do zwykłych podpisów elektronicznych, nie wymaga on dodatkowych umów między stronami, aby jego skutki prawne były wiążące.
Jak wyjaśniają twórcy mObywatela, podpis kwalifikowany uznają wszystkie firmy i instytucje w Unii Europejskiej i nie tylko. Można nim podpisać umowy, faktury i inne dokumenty.
Z e-podpisu w mObywatelu skorzystają wyłącznie posiadacze e-dowodu, czyli plastikowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, który ma takie same dane jak tradycyjny plastikowy dowód osobisty. Każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku jest e-dowodem. Ważne: e-dowód musi być ważny i niezawieszony, aby skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu.
Oprócz e-dowodu potrzebne będą: telefon z funkcją NFC, zainstalowana aplikacja mObywatel w wersji 4.69.0 lub wyższej, cyfrowy dokument tożsamości w mObywatelu – mDowód.
Po najnowszej aktualizacji mObywatela można podpisać bezpłatnie 5 dokumentów w miesiącu, korzystając z oferty podpisów kwalifikowanych od 4 dostawców:
Wybór należy do do użytkownika aplikacji, ale warto pamiętać, że ścieżka podpisywania dokumentów oraz obowiązujące w ofercie regulaminy mogą być inne u każdego dostawcy.
Jeśli użytkownik mObywatela przekroczy limit, może dalej skorzystać z usługi, ale już nie za darmo. Za każdy dodatkowy e-podpis kwalifikowany trzeba zapłacić na stronie dostawcy podpisu – zgodnie z jego stawką. Cena jednorazowego podpisu to kilkanaście złotych, roczny certyfikat kosztuje kilkaset złotych.
Cencert – dostawca Enigma
SimplySign – dostawca Asseco Data Systems,
SIGILLUM – dostawca PWPW,
mSzafir – dostawca KIR,Strona przekieruje Cię na domenę dostawcy podpisu. Wykonaj kroki zgodnie z poleceniami dostawcy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, nowa usługa umożliwia bezpłatne podpisanie e-podpisem maksymalnie pięciu dokumentów w miesiącu. Dokument jest tak samo ważny jak ten podpisany własnoręcznie. Można w ten sposób podpisać wyłącznie dokumenty w sprawach prywatnych, niezwiązane z działalnością zawodową. Dalej wyjaśniamy, o co chodzi i jak skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Petycje obywateli do władz, w szczególności te kontrowersyjne, są wykorzystywane do budowania zasięgów w mediach...
Sześcioro sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS, który miałby rozpozn...
Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 la...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas