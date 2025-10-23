Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Pięć razy w miesiącu za darmo

mObywatel właśnie udostępnił bezpłatną usługę kwalifikowanego e-podpisu. Są jednak ograniczenia w jego stosowaniu.

Publikacja: 23.10.2025 11:07

Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku

Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe możliwości oferuje aplikacja mObywatel w zakresie e-podpisu?
  • Na czym polega różnica między podpisem kwalifikowanym a zwykłym podpisem elektronicznym?
  • Jakie wymagania techniczne trzeba spełnić, aby skorzystać z nowego e-podpisu w mObywatelu?
  • Jakie są zasady korzystania z darmowego limitu podpisów w aplikacji mObywatel?
  • Jak postępować, gdy przekroczony zostanie darmowy limit podpisów w mObywatelu?
  • Jak krok po kroku używać podpisu kwalifikowanego poprzez mObywatela na różnych urządzeniach?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, nowa usługa umożliwia bezpłatne podpisanie e-podpisem maksymalnie pięciu dokumentów w miesiącu. Dokument jest tak samo ważny jak ten podpisany własnoręcznie.  Można w ten sposób podpisać  wyłącznie dokumenty w sprawach prywatnych, niezwiązane z działalnością zawodową. Dalej wyjaśniamy, o co chodzi i jak skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu.

Czym podpis kwalifikowany różni się od zwykłego podpisu elektronicznego?

Podpis elektroniczny to ogólny termin. Chodzi o podpis składany przy użyciu danych, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą. Zawiera deklarację tożsamości podpisującego, jednak do uwierzytelnienia nie dochodzi albo dochodzi za pośrednictwem adresu email lub numeru telefonu.

Natomiast podpis kwalifikowany to  najbezpieczniejsza i najbardziej wiarygodna forma. Jest poświadczony specjalnym kwalifikowanym certyfikatem, który jednoznacznie weryfikuje tożsamość osoby składającej podpis. Jest tak samo ważny, jak  podpis własnoręczny.  W przeciwieństwie do zwykłych podpisów elektronicznych, nie wymaga on dodatkowych umów między stronami, aby jego skutki prawne były wiążące. 

Jak wyjaśniają twórcy mObywatela, podpis kwalifikowany uznają wszystkie firmy i instytucje w Unii Europejskiej i nie tylko. Można nim podpisać umowy, faktury i inne dokumenty.  

Reklama
Reklama

Nie każdy skorzysta z nowej usługi podpis kwalifikowany w mObywatelu

Z e-podpisu w mObywatelu skorzystają wyłącznie posiadacze e-dowodu, czyli plastikowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, który ma takie same dane jak tradycyjny plastikowy dowód osobisty. Każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku jest e-dowodem. Ważne: e-dowód musi być ważny i niezawieszony, aby skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu.

Oprócz e-dowodu potrzebne będą:   telefon z funkcją NFC, zainstalowana aplikacja mObywatel w wersji 4.69.0 lub wyższej, cyfrowy dokument tożsamości w mObywatelu – mDowód. 

Jak zdobyć podpis kwalifikowany w mObywatelu?

Po najnowszej aktualizacji mObywatela można podpisać bezpłatnie 5 dokumentów w miesiącu, korzystając z oferty podpisów kwalifikowanych od 4 dostawców: 

  • Cencert – dostawca Enigma,
  • SimplySign – dostawca Asseco Data Systems,
  • SIGILLUM – dostawca PWPW,
  • mSzafir – dostawca KIR.

Wybór należy do do użytkownika aplikacji, ale warto pamiętać, że ścieżka podpisywania dokumentów oraz obowiązujące w ofercie regulaminy mogą być inne u każdego dostawcy. 

Co, jeśli już wyczerpiemy limit 5 dokumentów w miesiącu? 

Jeśli użytkownik mObywatela przekroczy limit, może dalej skorzystać z usługi, ale już nie za darmo. Za  każdy dodatkowy e-podpis kwalifikowany trzeba zapłacić na stronie dostawcy podpisu – zgodnie z jego stawką. Cena jednorazowego podpisu to kilkanaście złotych, roczny certyfikat kosztuje kilkaset złotych.

Reklama
Reklama

Jak podpisać dokument podpisem kwalifikowanym za pomocą mObywatela? Instrukcja krok po kroku

  • Zaloguj się do aplikacji.
  • Przejdź do Usług, a następnie w kategorii Sprawy urzędowe wybierz Podpis kwalifikowany.
  • Zobaczysz informację o tym, ile dokumentów możesz podpisać darmowym podpisem kwalifikowanym. Jeśli chcesz złożyć podpis, naciśnij Podpisz dokument.
  • Wybierz dostawcę podpisu kwalifikowanego.
  • Aplikacja przekieruje Cię na stronę internetową dostawcy podpisu. Wykonaj kroki zgodnie z poleceniami dostawcy.
  • Wybierz opcję potwierdzenia tożsamości w aplikacji mObywatel na stronie dostawcy podpisu.
Reklama
Reklama
  • W aplikacji zobaczysz dane, które przekażesz dostawcy, aby skorzystać z podpisu kwalifikowanego.
  • Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij Potwierdź.
  • Zobaczysz ekran z prośbą o przygotowanie e-dowodu, czyli plastikowego dowodu tożsamości z warstwą elektroniczną. Przygotuj go i naciśnij Dalej.
  • Wpisz numer CAN z e-dowodu i naciśnij Dalej. Ten numer znajdziesz z przodu dowodu osobistego, w jego prawym dolnym rogu.
  • Przyłóż dowód osobisty do górnej części telefonu i przytrzymaj.
Reklama
Reklama
  • Twoje tożsamość została potwierdzona. Naciśnij Dalej.
  • Aplikacja przekieruje Cię na stronę dostawcy. Wykonaj kroki zgodnie z poleceniami dostawcy.
  • Następnie, w zależności od tego, z usług jakiego dostawcy podpisu kwalifikowanego skorzystasz, dostaniesz powiadomienie PUSH, aby potwierdzić podpis w aplikacji. Naciśnij Potwierdź.
  • Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie dostawcy podpisu kwalifikowanego.
  • Gotowe! Twój dokument został podpisany podpisem kwalifikowanym.
Reklama
Reklama

Jak skorzystać z usługi e-podpis na komputerze przez stronę internetową – podpis.mObywatel.gov.pl.

  • Wejdź na stronę podpis.mObywatel.gov.pl i naciśnij Podpisz dokument.
  • Zaloguj się do usługi profilem zaufanym, bankowością elektroniczną, e-dowodem lub aplikacją mObywatel.
  • Wybierz dostawcę podpisu kwalifikowanego:

Cencert – dostawca Enigma

SimplySign – dostawca Asseco Data Systems,

Reklama
Reklama

SIGILLUM – dostawca PWPW,

mSzafir – dostawca KIR,Strona przekieruje Cię na domenę dostawcy podpisu. Wykonaj kroki zgodnie z poleceniami dostawcy.

  • Zaloguj się do aplikacji mObywatel, z dolnego menu wybierz Kod QR, a następnie Zeskanuj kod QR do podpisu kwalifikowanego.
  • Zeskanuj kod QR ze strony dostawcy podpisu kwalifikowanego.
  • W aplikacji zobaczysz dane, które przekażesz dostawcy, aby skorzystać z podpisu kwalifikowanego. Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij Potwierdź.
  • Zobaczysz ekran z prośbą o przygotowanie e-dowodu, czyli plastikowego dowodu tożsamości z warstwą elektroniczną. Przygotuj go i naciśnij Dalej.
  • Wpisz numer CAN z e-dowodu i naciśnij Dalej. Ten numer znajdziesz z przodu dowodu osobistego, w jego prawym dolnym rogu.
  • Przyłóż dowód osobisty do górnej części telefonu i przytrzymaj.
  • Twoje tożsamość została potwierdzona. Naciśnij Zamknij.
  • Postępuj zgodnie z poleceniami dostawcy podpisu kwalifikowanego. Proces może różnić się u wybranego dostawcy.
  • Następnie, w zależności od tego, z usług jakiego dostawcy podpisu kwalifikowanego skorzystasz, dostaniesz powiadomienie PUSH, aby potwierdzić podpis w aplikacji. Naciśnij Potwierdź.
  • Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie dostawcy podpisu kwalifikowanego.
  • Gotowe! Twój dokument został podpisany podpisem kwalifikowanym.

 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

IT Cyfryzacja W Urzędzie podpis elektroniczny mObywatel

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe możliwości oferuje aplikacja mObywatel w zakresie e-podpisu?
  • Na czym polega różnica między podpisem kwalifikowanym a zwykłym podpisem elektronicznym?
  • Jakie wymagania techniczne trzeba spełnić, aby skorzystać z nowego e-podpisu w mObywatelu?
  • Jakie są zasady korzystania z darmowego limitu podpisów w aplikacji mObywatel?
  • Jak postępować, gdy przekroczony zostanie darmowy limit podpisów w mObywatelu?
  • Jak krok po kroku używać podpisu kwalifikowanego poprzez mObywatela na różnych urządzeniach?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, nowa usługa umożliwia bezpłatne podpisanie e-podpisem maksymalnie pięciu dokumentów w miesiącu. Dokument jest tak samo ważny jak ten podpisany własnoręcznie.  Można w ten sposób podpisać  wyłącznie dokumenty w sprawach prywatnych, niezwiązane z działalnością zawodową. Dalej wyjaśniamy, o co chodzi i jak skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu.

Czym podpis kwalifikowany różni się od zwykłego podpisu elektronicznego?

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Prawo karne
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Zgodnie z anonimową petycją bezdzietne kobiety miałyby pracować do 65. roku życia – a więc tak długo
Praca, Emerytury i renty
Emerytury bezdzietnych kobiet. Czy petycja ma szansę zmienić prawo?
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Co dalej z immunitetem Manowskiej? Sędziowie chcą zwołania Trybunału Stanu
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Prawo drogowe
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Prawo drogowe
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie