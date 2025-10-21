Rzeczpospolita
Będą zmiany w strefach płatnego parkowania. Chodzi o opłatę za brak opłaty

Kierowcy zbyt długo czekają na zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacenie parkowania w strefie. Prowadzi to do kumulowania się opłat. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany.

Publikacja: 21.10.2025 12:08

Foto: PAP/Paweł Supernak

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie problemy wynikają z opóźnień w zawiadomieniach o opłatach dodatkowych za parkowanie?
  • Dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje obecny system opłat w strefach płatnego parkowania?
  • Co Ministerstwo Infrastruktury ma do powiedzenia na temat wysokości i zasadności opłat dodatkowych?
  • W jaki sposób Ministerstwo planuje poprawić proces informowania o opłatach dodatkowych?

Problemem zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich po skargach mieszańców miast, w których obowiązują strefy płatnego parkowania. Twierdzą oni, że w przypadku nieopłacenia postoju  wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej dostają po kilku miesiącach od naruszenia, co prowadzi do „drastycznej kumulacji kar” i zadłużenia sięgającego nawet kilkunastu tysięcy zł.

RPO: emeryta i studenta nie stać na opłaty dodatkowe za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania

Oprócz tego wskazują, że opłaty dodatkowe za nieopłacenie parkowania, wynoszące od 200 do 300 zł za naruszenie, są nieproporcjonalne do przewinienia i przekraczają możliwości finansowe wielu osób, w tym emerytów, studentów, osób o niskich dochodach czy osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem RPO, takie kary budzą poważne wątpliwości konstytucyjne.  Wysokość opłat niedostosowana do wagi naruszenia ani sytuacji materialnej sprawcy może naruszać art. 64 ust. 1 Konstytucji RP (ochrona prawa własności) oraz art. 32 Konstytucji RP (zasada równości wobec prawa).

Kolejny problem to wnioski o umorzenie opłat dodatkowych, gdyż gminy życzą sobie przedstawienia wyciągów bankowych za 12 miesięcy, co budzi wątpliwości w świetle zasady minimalizacji danych przewidzianej w RODO. Obywatele zgłaszają, że takie wymagania są nie tylko uciążliwe, ale i naruszają prawo do prywatności, zmuszając do ujawniania szczegółowych informacji finansowych, które wykraczają poza zakres niezbędny do oceny zasadności umorzenia. Seniorzy dodatkowo narzekają na systemy płatności, które w wielu przypadkach oparte są na aplikacjach mobilnych. Osoby starsze i niemające dostępu do nowoczesnych technologii czują się dyskryminowane. 

Te wszystkie uwagi RPO wysłał do Ministra Infrastruktury z prośbą o zainicjowanie nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie stref płatnego parkowania oraz śródmiejskich stref płatnego parkowania. Postulował m.in. wprowadzenie ogólnokrajowego, przejrzystego systemu umożliwiającego bieżące sprawdzanie statusu opłat dodatkowych. W poniedziałek przedstawił odpowiedź resortu. 

Ministerstwo Infrastruktury: kary w strefach płatnego parkowania muszą zaboleć

Wynika z niej, że MI nie zgadza się ze stanowiskiem, iż opłata dodatkowe za brak opłaty za postój w strefach płatnego parkowania są wygórowane. Obecnie wynoszą maksymalnie 10 proc. minimalnego wynagrodzenia i  dla wielu osób może to być spory wydatek, lecz tylko taki spełnia funkcję zniechęcającą do wielogodzinnego pozostawiania auta w płatnej strefie bez opłaty postojowej. Nie widzi też podstawy do tworzenia ogólnokrajowego systemu  dotyczącego tych opłat. Funkcjonowanie stref płatnego parkowania i uiszczania opłat należy bowiem do zakresu działania poszczególnych samorządów. 

Resort nie widzi też potrzeby różnicowania wysokości opłaty dla grup w trudnej sytuacji finansowej, takich jak emeryci, studenci czy osoby z niepełnosprawnościami. Wskazuje, że mogą one wnioskować o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej. "Zważywszy, że nie licząc sytuacji skrajnych, w których doszło do kumulacji opłat dodatkowych, opłata dodatkowa nie jest opłatą bardzo dużą, powyższe rozwiązanie wydaje się wystarczające i sprawdza się w praktyce od lat." - twierdzi MI.

W przypadku zbyt dużego zakresu danych wymaganych przez gminy do rozpatrzenia wniosku o ulgę w opłacie dodatkowej, ministerstwo zauważa, że jest to kwestia nie przepisów, lecz praktyki, a ta podlega kontroli organu sądów administracyjnych. Minister Infrastruktury nie ma możliwości ingerowania w postępowania prowadzone przed organami samorządowymi. Za chybiony uznano także argument o wykluczeniu cyfrowym. „Z wiedzy resortu wynika, że samorządy w stosownych uchwałach wskazują alternatywne możliwości uiszczenia opłaty za postój. (...) Płatność za pomocą aplikacji jest to opcja dodatkowa, niewątpliwie ułatwiająca wnoszenie zarówno opłat za postój jak również opłat w związku z wydłużeniem czasu postoju – osobom korzystającym z technologii cyfrowej, zaproponowana przez te samorządy” - czytamy w odpowiedzi MI.

Będzie reklamacja na opłatę dodatkową

Ministerstwo Infrastruktury zajmie się natomiast zmianą przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie obowiązku zawiadamiania podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty dodatkowej o obowiązku uiszczenia tej opłaty. Rozważy także rozwiązanie prawne polegające na ustanowieniu procedury uproszczonej tj. prawa do reklamacji dla osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty dodatkowej. 

Na gminy nałożony zostałby więc obowiązek informowania o powstaniu opłaty dodatkowej po jego powstaniu oraz o przyznaniu obywatelom uprawnienia do złożenia reklamacji na obowiązek jej zapłaty. "To powinno zapobiec drastycznej kumulacji opłat – twierdzi resort. 

