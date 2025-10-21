Te wszystkie uwagi RPO wysłał do Ministra Infrastruktury z prośbą o zainicjowanie nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie stref płatnego parkowania oraz śródmiejskich stref płatnego parkowania. Postulował m.in. wprowadzenie ogólnokrajowego, przejrzystego systemu umożliwiającego bieżące sprawdzanie statusu opłat dodatkowych. W poniedziałek przedstawił odpowiedź resortu.

Ministerstwo Infrastruktury: kary w strefach płatnego parkowania muszą zaboleć

Wynika z niej, że MI nie zgadza się ze stanowiskiem, iż opłata dodatkowe za brak opłaty za postój w strefach płatnego parkowania są wygórowane. Obecnie wynoszą maksymalnie 10 proc. minimalnego wynagrodzenia i dla wielu osób może to być spory wydatek, lecz tylko taki spełnia funkcję zniechęcającą do wielogodzinnego pozostawiania auta w płatnej strefie bez opłaty postojowej. Nie widzi też podstawy do tworzenia ogólnokrajowego systemu dotyczącego tych opłat. Funkcjonowanie stref płatnego parkowania i uiszczania opłat należy bowiem do zakresu działania poszczególnych samorządów.

Resort nie widzi też potrzeby różnicowania wysokości opłaty dla grup w trudnej sytuacji finansowej, takich jak emeryci, studenci czy osoby z niepełnosprawnościami. Wskazuje, że mogą one wnioskować o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej. "Zważywszy, że nie licząc sytuacji skrajnych, w których doszło do kumulacji opłat dodatkowych, opłata dodatkowa nie jest opłatą bardzo dużą, powyższe rozwiązanie wydaje się wystarczające i sprawdza się w praktyce od lat." - twierdzi MI.

W przypadku zbyt dużego zakresu danych wymaganych przez gminy do rozpatrzenia wniosku o ulgę w opłacie dodatkowej, ministerstwo zauważa, że jest to kwestia nie przepisów, lecz praktyki, a ta podlega kontroli organu sądów administracyjnych. Minister Infrastruktury nie ma możliwości ingerowania w postępowania prowadzone przed organami samorządowymi. Za chybiony uznano także argument o wykluczeniu cyfrowym. „Z wiedzy resortu wynika, że samorządy w stosownych uchwałach wskazują alternatywne możliwości uiszczenia opłaty za postój. (...) Płatność za pomocą aplikacji jest to opcja dodatkowa, niewątpliwie ułatwiająca wnoszenie zarówno opłat za postój jak również opłat w związku z wydłużeniem czasu postoju – osobom korzystającym z technologii cyfrowej, zaproponowana przez te samorządy” - czytamy w odpowiedzi MI.

Będzie reklamacja na opłatę dodatkową

Ministerstwo Infrastruktury zajmie się natomiast zmianą przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie obowiązku zawiadamiania podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty dodatkowej o obowiązku uiszczenia tej opłaty. Rozważy także rozwiązanie prawne polegające na ustanowieniu procedury uproszczonej tj. prawa do reklamacji dla osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty dodatkowej.