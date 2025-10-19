Aktualizacja: 19.10.2025 09:38 Publikacja: 19.10.2025 08:39
Aplikacja mObywatel ma być elementem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej
Foto: daily_creativity / Adobe Stock
Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił kilka dni temu projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Będzie implementował do krajowych przepisów zmiany w unijnym rozporządzeniu o identyfikacji elektronicznej (tzw. rozporządzenie eIDAS). A te polegają na ustanowieniu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który umożliwi bezpieczne potwierdzanie tożsamości, przechowywanie i wymianę dokumentów elektronicznych, a także cyfrowy dostęp do usług publicznych i prywatnych na terenie Polski oraz podczas podróży i pobytu w innych państwach unijnych.
Czytaj więcej
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do...
Już w 2026 r. każde państwo unijne ma zapewnić wszystkim osobom fizycznym i prawnym taki środek identyfikacji elektronicznej oraz związane z nim dodatkowe usługi, systemy i rejestry, aby portfel ten mógł funkcjonować jako wygodne i bezpieczne narzędzie dostępu do publicznych i prywatnych usług online w całej UE. Tu zastrzeżenie – korzystanie z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej ma być dobrowolne.
Zanim do tego dojdzie, potrzebne są ramy prawne. Stąd konieczność wprowadzenia zmian w kilku ustawach. W ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej przewidziano zmiany gwarantujące osobom fizycznym, które zechcą posługiwać się europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, darmowe kwalifikowane podpisy elektroniczne. Będzie można używać ich wyłącznie do prywatnych celów. Taka funkcjonalność będzie dostępna w nowej wersji aplikacji mObywatel, która ma zadebiutować w listopadzie 2026 r. Dzięki dostosowaniu mObywatela do wymogów eIDAS będzie można użyć aplikacji, by zameldować się w hotelu w innym państwie UE, wynająć samochód czy otworzyć konto bankowe.
W ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przewidziano wprowadzenie nowych wariantów profilu zaufanego, takich jak środek identyfikacji elektronicznej osoby prawnej wydawany podmiotom publicznym oraz środek identyfikacji elektronicznej osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną będącą podmiotem publicznym.
Czytaj więcej
18,5 proc. dzieci zetknęło się w sieci z treściami seksualnymi przed dziesiątym rokiem życia, a ś...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił kilka dni temu projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Będzie implementował do krajowych przepisów zmiany w unijnym rozporządzeniu o identyfikacji elektronicznej (tzw. rozporządzenie eIDAS). A te polegają na ustanowieniu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który umożliwi bezpieczne potwierdzanie tożsamości, przechowywanie i wymianę dokumentów elektronicznych, a także cyfrowy dostęp do usług publicznych i prywatnych na terenie Polski oraz podczas podróży i pobytu w innych państwach unijnych.
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedzic...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sędzia z Wągrowca miał kupić butelkę wódki na stacji paliw, wypić alkohol i odjechać autem do domu. Sąd Najwyższ...
Byłych sędziów i prokuratorów nie chroni immunitet za czyny popełnione podczas pełnienia służby – orzekł w środę...
Żądania ministra Waldemara Żurka do zaprzestania orzekania przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Pub...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Sędziowie po ukończeniu 65. roku życia będą mogli dalej wychodzić na sale rozpraw. Nie będą to tego potrzebowali...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas