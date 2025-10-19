Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił kilka dni temu projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Będzie implementował do krajowych przepisów zmiany w unijnym rozporządzeniu o identyfikacji elektronicznej (tzw. rozporządzenie eIDAS). A te polegają na ustanowieniu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który umożliwi bezpieczne potwierdzanie tożsamości, przechowywanie i wymianę dokumentów elektronicznych, a także cyfrowy dostęp do usług publicznych i prywatnych na terenie Polski oraz podczas podróży i pobytu w innych państwach unijnych.

mObywatel transgraniczny i z darmowym e-podpisem kwalifikowanym

Już w 2026 r. każde państwo unijne ma zapewnić wszystkim osobom fizycznym i prawnym taki środek identyfikacji elektronicznej oraz związane z nim dodatkowe usługi, systemy i rejestry, aby portfel ten mógł funkcjonować jako wygodne i bezpieczne narzędzie dostępu do publicznych i prywatnych usług online w całej UE. Tu zastrzeżenie – korzystanie z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej ma być dobrowolne.

Zanim do tego dojdzie, potrzebne są ramy prawne. Stąd konieczność wprowadzenia zmian w kilku ustawach. W ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej przewidziano zmiany gwarantujące osobom fizycznym, które zechcą posługiwać się europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, darmowe kwalifikowane podpisy elektroniczne. Będzie można używać ich wyłącznie do prywatnych celów. Taka funkcjonalność będzie dostępna w nowej wersji aplikacji mObywatel, która ma zadebiutować w listopadzie 2026 r. Dzięki dostosowaniu mObywatela do wymogów eIDAS będzie można użyć aplikacji, by zameldować się w hotelu w innym państwie UE, wynająć samochód czy otworzyć konto bankowe.



W ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przewidziano wprowadzenie nowych wariantów profilu zaufanego, takich jak środek identyfikacji elektronicznej osoby prawnej wydawany podmiotom publicznym oraz środek identyfikacji elektronicznej osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną będącą podmiotem publicznym.