Składający wniosek o wydanie dowodu osobistego nie będą już musieli fatygować się do fotografa. Teraz zdjęcie do dokumentu można zrobić własnym telefonem. mObywatel wskaże, jak je odpowiednio wykadrować. - Narzędzie przyda się także do oceny wcześniej przygotowanego pliku, jeśli użytkownik chce dodać gotowe zdjęcie do wniosku. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko jego odrzucenia przez urząd – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, przy składaniu wniosku o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego, użytkownik może dodać plik elektroniczny ze zdjęciem lub wykonać fotografię samodzielnie przy pomocy smartfona. W obu przypadkach twórcy aplikacji przygotowali praktyczne wsparcie, które pomaga użytkownikowi ocenić, czy zdjęcie spełnia urzędowe wymagania.
Jak prawidłowo wykonać fotografię? Jednym z podstawowych warunków jest jasne, jednolite tło. Użytkownik powinien więc przygotować odpowiednie miejsce, jeśli chce wykonać fotografię samodzielnie, np. na tle ściany. Jeżeli do wniosku ma być dodany wcześniej przygotowany plik, warto upewnić się, że spełnia on to wymaganie.
W kolejnym kroku w aplikacji mObywatel pojawia się owal wyznaczający obszar, w którym powinna znaleźć się twarz. Użytkownik zobaczy w nim także pomocnicze linie, które wskazują, na jakim poziomie mają znajdować się oczy. Jeśli zdjęcie wykonywane jest samodzielnie smartfonem, owal zmieni kolor na zielony w momencie, gdy ustawienie twarzy jest właściwe. Jest to sygnał dla użytkownika do wykonania prawidłowego zdjęcia do dowodu.
Jeśli ktoś dodaje do aplikacji gotowy plik, wystarczy dopasować fotografię do pomocniczych linii w podglądzie zdjęcia. W obu przypadkach plik zostaje następnie poddany dodatkowej analizie przez aplikację. Jeśli fotografia nie spełnia któregoś z określonych urzędowo warunków, użytkownik otrzyma wskazówkę, jak poprawić zdjęcie. Wskazane przez aplikację błędy należy poprawić, wykonując nowe zdjęcie lub wybierając inny plik z urządzenia. Aplikacja nie weryfikuje np. tła fotografii – o jego zgodność z wytycznymi należy zadbać samodzielnie.
Warto pamiętać, że jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, do wniosku należy dołączyć załącznik z dokumentem, który uprawnia ją do użycia takiej fotografii. Należy wówczas dodać plik z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Ostateczna weryfikacja zdjęcia do dowodu osobistego wykonywana jest w urzędzie, a jego zatwierdzenie odbywa się na podstawie decyzji urzędnika. Wprowadzone do aplikacji narzędzie ma być wsparciem dla użytkownika mObywatela i minimalizować ryzyko odrzucenia wniosku z powodu załączenia nieodpowiedniej fotografii. Warto również zaznaczyć, że aplikacja nie przetwarza ani nie rejestruje danych biometrycznych użytkownika na podstawie zdjęcia. Narzędzie ma na celu ułatwienie użytkownikowi dostosowania fotografii do wymogów urzędowych.
Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że najnowsze zmiany w aplikacji mają usprawnić proces składania wniosku za pomocą mObywatela. I przypomina o innych udogodnieniach: aplikacja pozwala na składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego dla siebie, dziecka lub podopiecznego, a także na zawieszanie dokumentu na 14 dni i cofanie jego zawieszenia. Dzięki usłudze „Odbiór dowodu” można także sprawdzić, na jakim etapie jest produkcja dokumentu i czy jest on już gotowy do odbioru.
