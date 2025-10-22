Rzeczpospolita
Prawo
Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 lat lub starszych, aby zobowiązać ich do częstszych badań lekarskich lub kursów odświeżających wiedzę.

Publikacja: 22.10.2025 13:12

Prawo jazdy po 65. roku życia. Będą nowe przepisy w Unii Europejskiej

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

We wtorek Parlament Europejski zatwierdził aktualizację przepisów dotyczących prawa jazdy. Mają one poprawić bezpieczeństwo na drogach państw UE i zmniejszyć liczbę kolizji. Ze statystyk wynika, iż obecnie w wypadkach drogowych na terenie wspólnoty ginie prawie 20 tysięcy osób rocznie. W ramach tzw. wizji zero, Unia zakłada zmniejszenie tej liczby o 50 proc. do 2030 r., a następnie osiągnięcie niemal zerowej śmiertelności do 2050 r.

Komisja Europejska złagodziła projekt dotyczący kierowców-seniorów

Jak informowaliśmy, w ramach pakietu zmian Komisja Europejska zamierzała wprowadzić m.in. obowiązkowe badania dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat i nadal chcą kierować pojazdami. Pierwotnie zakładano, że takim testom trzeba będzie poddać się co dwa lata, a po ukończeniu 75 lat – nawet co roku. Miała być to odpowiedź na głosy ekspertów, że seniorzy mogą być większym zagrożeniem na drogach. Wprawdzie nie ma już mowy o brawurze czy braku doświadczenia jak w przypadku młodych, ale za to częściej zdarzają się zaburzenia koncentracji i osłabienie refleksu. 

Te propozycje nie spotkały się z dobrym przyjęciem w Parlamencie Europejskim. Europosłowie wskazywali, że dyskryminują one osoby starsze i ograniczają im swobodę przemieszczania się oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym. Komisja złagodziła więc projekt. Zakłada on, iż kraje UE „mogą skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 lat lub starszych, aby zobowiązać ich do częstszych badań lekarskich lub kursów odświeżających wiedzę”. Nie ma więc mowy o obowiązkowych badaniach, a o tym, czy skracać ważność prawa jazdy seniorów będą decydować poszczególne państwa członkowskie. 

Nowe unijne przepisy wprowadzają także okres próbny dla nowych kierowców. Będzie on wynosić co najmniej dwa lata. W tym czasie kierowcy ci będą podlegać surowszym przepisom i karom za jazdę pod wpływem alkoholu i brak pasów bezpieczeństwa lub urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Ponadto prawo jazdy kategorii B będą mogli uzyskać 17-latkowie, lecz do 18. roku życia będą musieli prowadzić samochód pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Przypomnijmy, iż w ubiegły piątek Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu drogowego, który wprowadza takie zmiany. 

Czytaj więcej

UE ma nowy pomysł na badania kierowców po 65. roku życia
Prawo drogowe
Unia ma nowy pomysł na badania kierowców po 65. roku życia
Nowe cyfrowe prawo jazdy i transgraniczne egzekwowanie zakazu prowadzenia pojazdów

Nowe przepisy dotyczą też kwestii cyfrowego prawa jazdy. Dokument dostępny na telefonie komórkowym ma stopniowo stać się głównym formatem prawa jazdy w Unii Europejskiej. Kierowcy będą mogli jednak ubiegać się o fizyczne prawo jazdy, które powinni otrzymać bez zbędnej zwłoki – zasadniczo w ciągu trzech tygodni.

Przyjęty pakiet przewiduje również, że informacje o cofnięciu, zawieszeniu lub ograniczeniu prawa jazdy będą przekazywane państwu członkowskiemu Unii, które wydało dokument. „Organy krajowe będą musiały bez zbędnej zwłoki informować się wzajemnie o decyzjach w sprawie zakazów prowadzenia pojazdów nałożonych za najpoważniejsze przestępstwa drogowe, w tym jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie śmiertelnego wypadku lub nadmierną prędkość, np. 50 km/h powyżej limitu” – czytamy w komunikacie. 

Na wdrożenie przyjętych przepisów państwa UE będą miały czas do 2029 r.

Czytaj więcej

Obowiązkowe kaski i prawo jazdy od 17 lat. Sejm zmienia prawo o ruchu drogowym
Prawo drogowe
Obowiązkowe kaski i prawo jazdy od 17 lat. Sejm zmienia prawo o ruchu drogowym

Unia Europejska (UE) Prawo Drogowe Prawo Jazdy

