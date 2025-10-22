Aktualizacja: 22.10.2025 14:49 Publikacja: 22.10.2025 13:12
Foto: Adobe Stock
We wtorek Parlament Europejski zatwierdził aktualizację przepisów dotyczących prawa jazdy. Mają one poprawić bezpieczeństwo na drogach państw UE i zmniejszyć liczbę kolizji. Ze statystyk wynika, iż obecnie w wypadkach drogowych na terenie wspólnoty ginie prawie 20 tysięcy osób rocznie. W ramach tzw. wizji zero, Unia zakłada zmniejszenie tej liczby o 50 proc. do 2030 r., a następnie osiągnięcie niemal zerowej śmiertelności do 2050 r.
Jak informowaliśmy, w ramach pakietu zmian Komisja Europejska zamierzała wprowadzić m.in. obowiązkowe badania dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat i nadal chcą kierować pojazdami. Pierwotnie zakładano, że takim testom trzeba będzie poddać się co dwa lata, a po ukończeniu 75 lat – nawet co roku. Miała być to odpowiedź na głosy ekspertów, że seniorzy mogą być większym zagrożeniem na drogach. Wprawdzie nie ma już mowy o brawurze czy braku doświadczenia jak w przypadku młodych, ale za to częściej zdarzają się zaburzenia koncentracji i osłabienie refleksu.
Te propozycje nie spotkały się z dobrym przyjęciem w Parlamencie Europejskim. Europosłowie wskazywali, że dyskryminują one osoby starsze i ograniczają im swobodę przemieszczania się oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym. Komisja złagodziła więc projekt. Zakłada on, iż kraje UE „mogą skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 lat lub starszych, aby zobowiązać ich do częstszych badań lekarskich lub kursów odświeżających wiedzę”. Nie ma więc mowy o obowiązkowych badaniach, a o tym, czy skracać ważność prawa jazdy seniorów będą decydować poszczególne państwa członkowskie.
Nowe unijne przepisy wprowadzają także okres próbny dla nowych kierowców. Będzie on wynosić co najmniej dwa lata. W tym czasie kierowcy ci będą podlegać surowszym przepisom i karom za jazdę pod wpływem alkoholu i brak pasów bezpieczeństwa lub urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Ponadto prawo jazdy kategorii B będą mogli uzyskać 17-latkowie, lecz do 18. roku życia będą musieli prowadzić samochód pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Przypomnijmy, iż w ubiegły piątek Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu drogowego, który wprowadza takie zmiany.
Czytaj więcej
Komisja Europejska wprowadza zmiany w przepisach dotyczących zdrowia kierowców seniorów, bo pierw...
Nowe przepisy dotyczą też kwestii cyfrowego prawa jazdy. Dokument dostępny na telefonie komórkowym ma stopniowo stać się głównym formatem prawa jazdy w Unii Europejskiej. Kierowcy będą mogli jednak ubiegać się o fizyczne prawo jazdy, które powinni otrzymać bez zbędnej zwłoki – zasadniczo w ciągu trzech tygodni.
Przyjęty pakiet przewiduje również, że informacje o cofnięciu, zawieszeniu lub ograniczeniu prawa jazdy będą przekazywane państwu członkowskiemu Unii, które wydało dokument. „Organy krajowe będą musiały bez zbędnej zwłoki informować się wzajemnie o decyzjach w sprawie zakazów prowadzenia pojazdów nałożonych za najpoważniejsze przestępstwa drogowe, w tym jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie śmiertelnego wypadku lub nadmierną prędkość, np. 50 km/h powyżej limitu” – czytamy w komunikacie.
Na wdrożenie przyjętych przepisów państwa UE będą miały czas do 2029 r.
Czytaj więcej
Jazda rowerem czy hulajnogą do 16. roku życia tylko w kasku, prawo jazdy kategorii B dla 17-latkó...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wtorek Parlament Europejski zatwierdził aktualizację przepisów dotyczących prawa jazdy. Mają one poprawić bezpieczeństwo na drogach państw UE i zmniejszyć liczbę kolizji. Ze statystyk wynika, iż obecnie w wypadkach drogowych na terenie wspólnoty ginie prawie 20 tysięcy osób rocznie. W ramach tzw. wizji zero, Unia zakłada zmniejszenie tej liczby o 50 proc. do 2030 r., a następnie osiągnięcie niemal zerowej śmiertelności do 2050 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
Pracujemy nad projektem wprowadzającym jednolity status sędziego. Zniknąłby podział na sędziów sądów rejonowych,...
Przedstawiciele blisko dwudziestu organizacji, reprezentujących branże związane z kulturą, zaapelowali do minist...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas