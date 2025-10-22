We wtorek Parlament Europejski zatwierdził aktualizację przepisów dotyczących prawa jazdy. Mają one poprawić bezpieczeństwo na drogach państw UE i zmniejszyć liczbę kolizji. Ze statystyk wynika, iż obecnie w wypadkach drogowych na terenie wspólnoty ginie prawie 20 tysięcy osób rocznie. W ramach tzw. wizji zero, Unia zakłada zmniejszenie tej liczby o 50 proc. do 2030 r., a następnie osiągnięcie niemal zerowej śmiertelności do 2050 r.

Komisja Europejska złagodziła projekt dotyczący kierowców-seniorów

Jak informowaliśmy, w ramach pakietu zmian Komisja Europejska zamierzała wprowadzić m.in. obowiązkowe badania dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat i nadal chcą kierować pojazdami. Pierwotnie zakładano, że takim testom trzeba będzie poddać się co dwa lata, a po ukończeniu 75 lat – nawet co roku. Miała być to odpowiedź na głosy ekspertów, że seniorzy mogą być większym zagrożeniem na drogach. Wprawdzie nie ma już mowy o brawurze czy braku doświadczenia jak w przypadku młodych, ale za to częściej zdarzają się zaburzenia koncentracji i osłabienie refleksu.

Te propozycje nie spotkały się z dobrym przyjęciem w Parlamencie Europejskim. Europosłowie wskazywali, że dyskryminują one osoby starsze i ograniczają im swobodę przemieszczania się oraz udział w życiu gospodarczym i społecznym. Komisja złagodziła więc projekt. Zakłada on, iż kraje UE „mogą skrócić okres ważności prawa jazdy dla kierowców w wieku 65 lat lub starszych, aby zobowiązać ich do częstszych badań lekarskich lub kursów odświeżających wiedzę”. Nie ma więc mowy o obowiązkowych badaniach, a o tym, czy skracać ważność prawa jazdy seniorów będą decydować poszczególne państwa członkowskie.

Nowe unijne przepisy wprowadzają także okres próbny dla nowych kierowców. Będzie on wynosić co najmniej dwa lata. W tym czasie kierowcy ci będą podlegać surowszym przepisom i karom za jazdę pod wpływem alkoholu i brak pasów bezpieczeństwa lub urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Ponadto prawo jazdy kategorii B będą mogli uzyskać 17-latkowie, lecz do 18. roku życia będą musieli prowadzić samochód pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Przypomnijmy, iż w ubiegły piątek Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu drogowego, który wprowadza takie zmiany.