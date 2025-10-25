Polska na Expo w Japonii pokazała się z dobrej strony

Aktualizacja: 25.10.2025 20:51 Publikacja: 25.10.2025 20:19
Wnętrze Pawilonu Polski na Światowej Wystawie Expo 2025 w japońskiej Osace.
Foto: Artur Osiecki
Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak jednym zdaniem można by podsumować to, co działo się z obecnością Polski na Expo 2025, a właściwie z wcześniejszymi przygotowaniami do Światowej Wystawy, która po raz drugi w historii odbyła się w Osace (pierwsza miała miejsce w 1970 r.). W szczególności chodzi o perypetie związane z wyborem wykonawcy pawilonu i jego ekspresową budową, ale też przygotowaniem ekspozycji i programu gospodarczego. Dla osób znających realia takich przygotowań była to epopeja po części spodziewana, gdyż finał przygotowań udziału Polski, za który odpowiadała Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAIH) w trwającym pół roku wydarzeniu, zbiegł się ze zmianą rządu w naszym kraju, co siłą rzeczy nie było okresem sprzyjającym w prowadzeniu przygotowań do Expo. Ostatecznie ten gorący okres został zwieńczony zbudowaniem Pawilonu Polski na czas, który następnie otrzymał aż trzy nagrody dla naszego kraju.
Saga dotycząca Pawilonu Polski rozpoczęła się na dobre w chwili zmiany władzy w Polsce, pod koniec 2023 r. i przejęcia jej przez obecną koalicję rządzącą.
– W momencie objęcia władzy w 2023 r. nasza obecność na Expo była bardzo mało prawdopodobna. Zastaliśmy ponadroczne opóźnienie w przygotowaniach, wykonawca pawilonu był niewybrany, program niegotowy. Zastanawiano się wręcz, czy nie wybrać uproszczonego wariantu budowy pawilonu w postaci stoiska czy też konteneru i czy w ogóle uda się zdążyć z jakąkolwiek prezentacją – przypomina Jacek Tomczak, komisarz generalny sekcji polskiej na Światowej Wystawie Expo 2025 w Osace. I dodaje, że ostatecznie zdecydowano o budowie samodzielnego pawilonu typu A, który powstał w ekspresowym, rekordowym wręcz okresie, bo tylko w 6 miesięcy. Żaden kraj nie zrobił tego w takim tempie. Nawet organizatorzy w pewnym momencie nie wierzyli, że nam się to uda. Polska stworzyła jednak pawilon na miarę naszych ambicji i otworzyła go na czas – podkreśla Tomczak i wskazuje, że Pawilon Polski odwiedziło ostatecznie ponad 1,3 mln osób z 25 mln zwiedzających sztuczną wyspę Yumeshima, na której zlokalizowano Expo, a co więcej Polska otrzymała aż trzy nagrody, w tym złotą nagrodę Biura Wystaw Międzynarodowych (The Bureau International des Expositions – BIE), za ekspozycję pośród pawilonów średniej wielkości, srebrną za tzw. „plantację idei” (była to ekspozycja, która prezentowała polskie innowacje i osiągnięcia gospodarcze w sześciu kluczowych sektorach: rolno-spożywczym, kosmetycznym, medycznym/farmaceutycznym, IT/Fintech, zielonych technologii oraz gamedev, a której celem było ukazanie polskiej gospodarki i jej potencjału do współpracy z Japonią, łącząc rozwiązania tradycyjne z nowoczesnymi technologiami) i brązową za architekturę pawilonu.
– Pawilon, zgodnie z naszymi ambicjami, pokazał gospodarczą siłę Polski, potwierdził, że jesteśmy 20. gospodarką świata. Promocja naszego kraju na Expo odbyła się w sposób naprawdę godny, pokazując, że Polska potrafi w najtrudniejszym momencie się zmobilizować i realizować bardzo ambitne projekty – ocenia Tomczak, przypominając, że władze Expo wielokrotnie wyrażały podziękowania za ambitną, szeroką prezentację naszego kraju w pawilonie i poza nim, gdyż do promocji wykorzystano też wiele miejsc poza terenem Expo, wychodząc w Osakę i organizując tam setki wydarzeń takich jak fora gospodarcze, koncerty (m.in. Natalii Kukulskiej i Leszka), spotkania i warsztaty.
– Łącznie było to ponad 500 różnych wydarzeń gospodarczych, kulturalnych, sportowych i o charakterze regionalnym, które odbyły się w kooperacji z naszymi partnerami, firmami, z urzędami marszałkowskimi i instytucjami regionalnymi. Zrobiło to w Japonii ogromne wrażenie – podkreśla Tomczak.
– Relacje gospodarcze Polski z Japonią są bardzo silne. Japonia była pierwszym krajem z Azji, który zdecydował się zainwestować w Polsce. Expo było dobrą okazją do tego, aby spotkać się z przedsiębiorcami z Polski i z Japonii. Odbyły się tam dwie dedykowane imprezy (Polsko-Japońskie Forum Eksportowe i Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne), które dotyczyły właśnie tych relacji, które budujemy i które możemy poszerzać – mówi Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT), przypominając, że Polska buduje stabilną współpracę z Japonią w wielu obszarach, m.in. w branży motoryzacyjnej, ale też medycznej, farmaceutycznej, w sektorze IT, fintech i kosmetycznym oraz sektorach zielonych technologii, rolno-spożywczym i gamingowym. W przypadku tego ostatniego w Japonii bardzo popularne są gry, które produkują polskie firmy. Jak przypomina Jaros, podczas Polsko-Japońskiego Forum Inwestycyjnego doszło też do zawarcia porozumienia pomiędzy polską firmą Astor z Krakowa zajmującą się robotyką i automatyzacją procesów produkcyjnych a japońską firmą Kawasaki. W jej efekcie Kawasaki będzie sprzedawało na japońskim rynku polskie roboty edukacyjne.
– Kawasaki to marka światowa. Chcemy, żeby polskie firmy też miały taką markę. Dlatego dołączamy i współpracujemy z najlepszymi – podkreśla Jaros. I wskazuje, że choć fora gospodarcze były dobrą okazją, aby wymienić się doświadczeniami i pogłębiać relacje biznesowe, to w Japonii rzeczywiście widać coraz większe zainteresowanie Polską i w innych sferach. – W środę miałem okazję rozmawiać z ambasadorem Japonii w Polsce, który wspominał o tym, że Japończycy docenili to, że Polska promowała się nie tylko jako kraj, ale przede wszystkim promowała swoje regiony, i robiła to nie tylko pod kątem atrakcji turystycznych, ale też pod względem gospodarczym – mówi przedstawiciel MRiT.
Ponadto, jak przypomina wiceminister rozwoju, 1 października japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu oraz Przemysłu (METI) przekazało informacje, że w Polsce będzie realizowanych 7 projektów, które docelowo mają na celu wsparcie w odbudowie Ukrainy. Mają to być przedsięwzięcia wielkich japońskich firm w Polsce, które będą służyły odbudowie Ukrainy. Japonia traktuje nas jako partnera nie tylko do inwestycji, ale też jako państwo, od którego rozpocznie się odbudowa Ukrainy, stąd też projekty dotyczące przyszłości Ukrainy będą lokowane również w Polsce. Rozmawialiśmy też z obecną od dawna w Polsce firmą Toyota o nowych projektach. Expo było okazją, aby relacje z Toyotą pogłębić, chociaż one i tak są bardzo dobre – mówi Jaros, przypominając słowa byłego prezydenta naszego kraju Lecha Wałęsy, że Polska może być drugą Japonią. – Te słowa stają się faktem. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, pokazaliśmy to na Expo, będziemy pokazywali w najbliższych latach, nie tylko ściągając inwestorów z Japonii, ale też wprowadzając odważne projekty na rynkach azjatyckich. To była właśnie taka okazja, którą wykorzystały polskie firmy, polskie państwo, polska gospodarka – ocenia Michał Jaros.
– Nam niezwykle zależy na tym, aby Polska była krajem silnym, a silnym może być tylko wtedy, kiedy gospodarka, inwestycje, eksport są oparte na solidnych podstawach – wtóruje Magdalena Skarżyńska, wiceprezes PAIH, zwracając uwagę na turystyczny aspekt Expo.
W 2024 r. Polskę odwiedziły 34 tys. turystów z Japonii. Zakładamy, że każdy z nich zostawia u nas około 3000 euro. Jeżeli w tym i w przyszłym roku ta liczba się zwiększy, a jestem przekonana, że tak się stanie, to będzie to już efekt Expo i realne pieniądze napływające do Polski – wskazuje Skarżyńska. Jej zdaniem turystyczny efekt Expo zaczyna już działać, o czym świadczy zwiększona liczba turystów z Japonii na zakończonym niedawno Konkursie Chopinowskim w Warszawie. Wiceprezes PAIH wskazuje też na mniejsze, ale nie mniej ważne kontrakty handlowe. Fundacja, która zrzesza polskich hodowców gęsi białej, podpisała dwie bardzo duże umowy z japońskimi firmami, które produkują kurtki puchowe, kołdry puchowe i poduszki. Władze Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” zastanawiają się, czy nie otworzyć sklepu w Japonii, zaś PAIH chce pomóc firmie Luma Milanówek w wejściu na japoński rynek.
Magdalena Skarżyńska wskazuje też, że polsko-japońskie relacje zostały wzmocnione na poziomie regionalnym, gdyż doszło do zawarcia dwóch umów partnerskich. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zawarł taką umowę z japońską prefekturą Gifu, a miasto Łódź (w Japonii obecny był wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik) podpisało umowę z miastem Osaka. Do Japonii przyjeżdżali też przedstawiciele polskich specjalnych stref ekonomicznych i my ułatwialiśmy im to jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Expo, czyli przed 13 kwietnia – podkreśla wiceprezes PAIH, przypominając, że Agencja ułatwiała przedstawicielom stref i polskich władz lokalnych kontakty z władzami samorządowymi w Tokio, Osace i w innych japońskich miastach. Zdaniem Skarżyńskiej warto też wspomnieć o współpracy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z jej odpowiednikiem z Japonii (wymiana studentów będzie trwała) oraz o współpracy Polskiej Agencji Kosmicznej z odpowiednikiem w Japonii, w ramach której lada dzień ma zostać podpisana umowa.
– Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za promocję polskiej gospodarki, za budowanie siły naszych firm za granicą i przyciąganie zagranicznych inwestycji do Polski. I te cele przyświecały nam podczas Expo. Zorganizowaliśmy też wiele wydarzeń okołobiznesowych, aby uzupełnić bardzo bogaty program gospodarczy o promocję polskiej kultury i sztuki – mówi Łukasz Gwiazdowski, wiceprezes PAIH. Odnosząc się do wątku gospodarczego, przypomina, że w Polsko-Japońskim Forum Eksportowym wzięło udział ponad 300 firm, zarówno z Polski, jak i z Japonii. Z kolei Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne przyciągnęło ponad 460 przedstawicieli biznesu polskiego, japońskiego, instytucji okołobiznesowych oraz rządów Japonii i Polski. Jak przekonuje Gwiazdowski, to była idealna okazja do wymiany spostrzeżeń i połączenia wszystkich instytucji, aby razem tworzyć polsko-japońskie przedsięwzięcia.
– Expo 2025 powinniśmy traktować jako punkt zwrotny w budowaniu trwałych relacji pomiędzy Polską a Japonią, ale również pomiędzy naszymi regionami. Przez 6 miesięcy naszej obecności w Osace, przez silne zaangażowanie zarówno kulturalne, jak i ekonomiczne, zbudowaliśmy w Japonii naszą mocną pozycję. Potwierdziliśmy, że jesteśmy silną gospodarką w Europie, potwierdziliśmy naszą mocną pozycję na świecie – podkreśla Gwiazdowski.
